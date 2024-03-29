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Тюменская область обеспечит детей из больших семей школьной формой - РИА Новости, 29.03.2024
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Тюменская область
 
18:52 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/forma-1936728089.html
Тюменская область обеспечит детей из больших семей школьной формой
Тюменская область обеспечит детей из больших семей школьной формой - РИА Новости, 29.03.2024
Тюменская область обеспечит детей из больших семей школьной формой
Тюменская область обеспечит учеников из многодетных семей школьной формой и одеждой для занятий физкультурой, о новой мере поддержки глава региона Александр... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:52
2024-03-29T18:52
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александр моор
тюменская область
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ТЮМЕНЬ, 29 мар – РИА Новости. Тюменская область обеспечит учеников из многодетных семей школьной формой и одеждой для занятий физкультурой, о новой мере поддержки глава региона Александр Моор сообщил в своем Telegram-канале. "Планируем обеспечивать учеников из семей, в которых воспитываются трое и более детей, школьной формой и одеждой для занятия физкультурой. Что именно войдет в комплект, определим в ближайшее время. Деньги выделим из регионального бюджета", – сообщил Моор. Губернатор отметил, что мера вводится в рамках январского указа президента России о социальной поддержке многодетных семей, подчеркнув, что многие из мер, прописанных в этом документе, в Тюменской области уже действуют.
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александр моор, тюменская область, россия
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Россия

Тюменская область обеспечит детей из больших семей школьной формой

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШкольная форма на ярмарке
Школьная форма на ярмарке - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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ТЮМЕНЬ, 29 мар – РИА Новости. Тюменская область обеспечит учеников из многодетных семей школьной формой и одеждой для занятий физкультурой, о новой мере поддержки глава региона Александр Моор сообщил в своем Telegram-канале.
"Планируем обеспечивать учеников из семей, в которых воспитываются трое и более детей, школьной формой и одеждой для занятия физкультурой. Что именно войдет в комплект, определим в ближайшее время. Деньги выделим из регионального бюджета", – сообщил Моор.
Губернатор отметил, что мера вводится в рамках январского указа президента России о социальной поддержке многодетных семей, подчеркнув, что многие из мер, прописанных в этом документе, в Тюменской области уже действуют.
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Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьРоссия
 
 
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