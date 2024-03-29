https://ria.ru/20240329/forma-1936728089.html
Тюменская область обеспечит детей из больших семей школьной формой
Тюменская область обеспечит детей из больших семей школьной формой - РИА Новости, 29.03.2024
Тюменская область обеспечит детей из больших семей школьной формой
Тюменская область обеспечит учеников из многодетных семей школьной формой и одеждой для занятий физкультурой, о новой мере поддержки глава региона Александр... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:52
2024-03-29T18:52
2024-03-29T18:52
тюменская область
александр моор
тюменская область
россия
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ТЮМЕНЬ, 29 мар – РИА Новости. Тюменская область обеспечит учеников из многодетных семей школьной формой и одеждой для занятий физкультурой, о новой мере поддержки глава региона Александр Моор сообщил в своем Telegram-канале. "Планируем обеспечивать учеников из семей, в которых воспитываются трое и более детей, школьной формой и одеждой для занятия физкультурой. Что именно войдет в комплект, определим в ближайшее время. Деньги выделим из регионального бюджета", – сообщил Моор. Губернатор отметил, что мера вводится в рамках январского указа президента России о социальной поддержке многодетных семей, подчеркнув, что многие из мер, прописанных в этом документе, в Тюменской области уже действуют.
https://ria.ru/20240301/shkoly-1930463836.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр моор, тюменская область, россия
Тюменская область, Александр Моор, Тюменская область, Россия