https://ria.ru/20240329/fond-1936681955.html

Армении не дадут денег из "Европейского фонда мира", считают в МИД России

Армении не дадут денег из "Европейского фонда мира", считают в МИД России - РИА Новости, 29.03.2024

Армении не дадут денег из "Европейского фонда мира", считают в МИД России

Российский МИД, комментируя положения доклада группы "Сеть друзей Армении" считает, что Ереван не получит доступ к средствам "Европейского фонда мира", большая... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:16

2024-03-29T16:16

2024-03-29T16:16

армения

россия

евросоюз

в мире

украина

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российский МИД, комментируя положения доклада группы "Сеть друзей Армении" считает, что Ереван не получит доступ к средствам "Европейского фонда мира", большая часть бюджета приходится на Украину. Комментируя РИА Новости доклад группы "Сеть друзей Армении" под названием "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", в МИД РФ указали, что, "если в Ереване рассчитывают получить доступ к средствам "Европейского фонда мира", то глубоко заблуждаются - данный есовский инструмент практически полностью приватизирован Украиной". В МИД напомнили, что на Киев приходится более 65% бюджета фонда, и это соотношение будет только расти. "Остальным регионам, таким как Африка, Ближний Восток и так далее, достаются лишь доли процентов", - уточнили в ведомстве. МИД РФ полагает, что "Армении грозит отстоять длинную многолетнюю очередь, чтобы получить хоть что-то минимальное, при этом обнажив собственную безопасность перед стоящими уже сегодня вызовами". "Подобные безответственные шаги способны спровоцировать дополнительную нестабильность в регионе", - уверены в министерстве. В МИД РФ считают, что "нет сомнений в том, что представленный документ наспех слеплен под анонсированную на 5 апреля этого года трехстороннюю встречу США – ЕС – Армения". "Дабы не оставить армянскому руководству времени на раздумывание, его ставят перед ультимативным выбором: сейчас или никогда, иначе, мол, "окно возможностей" для Еревана захлопнется", - объяснили в МИД, отметив, что "это излюбленная манера Евросоюза, навязываемая на Западных Балканах и в других странах постсоветского пространства" Российский МИД подчеркнул, что" Евросоюзу и НАТО до реальных потребностей Армении и ее граждан нет никакого дела". По мнению ведомства, "это четко видно из заключения, где утверждается, что разворот республики на Запад – "низкозатратное" предприятие по переформатированию Закавказья под его нужды". "Армении в этих построениях отводится роль исключительно исполнителя поручений из Брюсселя и Вашингтона", - заключили в МИД РФ.

https://ria.ru/20240328/armeniya-1936459378.html

https://ria.ru/20240322/finansy-1934928720.html

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

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россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, россия, евросоюз, в мире, украина, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)