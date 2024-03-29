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Источник: Душанбе не получал данные о девятом фигуранте дела о теракте - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
17:13 29.03.2024 (обновлено: 17:29 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/figurant-1936697852.html
Источник: Душанбе не получал данные о девятом фигуранте дела о теракте
Источник: Душанбе не получал данные о девятом фигуранте дела о теракте - РИА Новости, 29.03.2024
Источник: Душанбе не получал данные о девятом фигуранте дела о теракте
Правоохранительные органы Таджикистана пока не получали информацию от России о задержании девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримада... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:13
2024-03-29T17:29
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
душанбе
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДУШАНБЕ, 29 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Правоохранительные органы Таджикистана пока не получали информацию от России о задержании девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримада Лутфуллои, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики."Правоохранительные органы Таджикистана пока не получали от российских коллег информации о задержании Назримада Лутфуллои", - сказал собеседник агентства.По данным суда, Лутфуллои является 24-летним уроженцем Таджикистана, он проживал в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". Выяснилось, что его задержали полицейские вечером 23 марта у здания "Крокус сити холла", где в ответ на просьбу показать документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Преображенский суд Москвы 25 марта арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство.В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Лутфуллои. Ему предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт).Басманный суд Москвы в течение недели арестовал восемь фигурантов дела. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
https://ria.ru/20240323/terakt-1935249208.html
https://ria.ru/20240323/krokus-1935319588.html
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происшествия, душанбе, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Душанбе, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Источник: Душанбе не получал данные о девятом фигуранте дела о теракте

Душанбе не получал от Москвы данные о 9-ом фигуранте дела о теракте в "Крокусе"

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" Назримад Лутфуллои
Фигурант дела о теракте в концертном зале Крокус Сити Холл Назримад Лутфуллои - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Фигурант дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл" Назримад Лутфуллои
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ДУШАНБЕ, 29 мар – РИА Новости, Лидия Исамова. Правоохранительные органы Таджикистана пока не получали информацию от России о задержании девятого фигуранта дела о теракте в "Крокус сити холле" Назримада Лутфуллои, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах республики.
"Правоохранительные органы Таджикистана пока не получали от российских коллег информации о задержании Назримада Лутфуллои", - сказал собеседник агентства.
Горящий концертный зал Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле": Западу пора платить по счетам
23 марта, 12:37
По данным суда, Лутфуллои является 24-летним уроженцем Таджикистана, он проживал в хостеле неподалеку от метро "Щелковская". Выяснилось, что его задержали полицейские вечером 23 марта у здания "Крокус сити холла", где в ответ на просьбу показать документы Лутфуллои начал "выражаться грубой нецензурной бранью, вести себя вызывающе, дерзко", на требования прекратить противоправные действия не реагировал. Преображенский суд Москвы 25 марта арестовал его на 15 суток за мелкое хулиганство.
В пятницу Басманный суд Москвы арестовал Лутфуллои. Ему предъявлено обвинение по п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (теракт).
Басманный суд Москвы в течение недели арестовал восемь фигурантов дела. Всем им предъявлено обвинение в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Статья предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.
Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
"У них было окно на Украину". Первые выводы о трагедии в "Крокусе"
23 марта, 16:37
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияДушанбеРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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