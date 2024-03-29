https://ria.ru/20240329/figurant-1936536158.html

Источник сообщил подробности о фигуранте дела о теракте в "Крокусе"

Источник сообщил подробности о фигуранте дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 29.03.2024

Источник сообщил подробности о фигуранте дела о теракте в "Крокусе"

Державший кафе Алишер Касимов, обвиняемый по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", предположительно, из-за проблем с уплатой налогов и отчетностью... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T09:28

2024-03-29T09:28

2024-03-29T10:02

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

брянская область

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Державший кафе Алишер Касимов, обвиняемый по делу о теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле", предположительно, из-за проблем с уплатой налогов и отчетностью находился под угрозой лишения статуса индивидуального предпринимателя, сообщил РИА Новости информированный источник. Во вторник Басманный суд арестовал восьмого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" Касимова. Тот заявил в суде, что не знал о планах террористов, которым сдавал квартиру. Касимов - уроженец Киргизии, гражданин РФ. Он рассказал, что зарегистрирован в Путилково под Красногорском, имеет среднее образование и троих детей, является индивидуальным предпринимателем - держит кафе, ранее не судим. В настоящий момент кафе в Путилково, хозяином которого может являться Касимов, не работает. "Касимов, имеющий право заниматься ресторанным бизнесом, доставкой продуктов питания, торговлей, зарегистрировал свой бизнес осенью 2021 года в Ярославской области. А весной 2022 года, вскоре после начала спецоперации, он встал на учет в красногорской налоговой службе. Судя по тому, что через два года ФНС принимает предварительное решение о закрытии его ИП, у него были проблемы с отчетностью и уплатой налогов", - сказал собеседник РИА Новости. Он отметил, что однако статус индивидуального предпринимателя Касимова до сих пор действителен. По мнению источника, в начале года был подан протест на прекращение деятельности ИП либо самим Касимовым, либо третьими лицами, например, кредиторами, чьи права в случае ликвидации ИП могли пострадать. Стрельба и пожар произошли вечером 22 марта перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Четырех предполагаемых исполнителей теракта задержали 23 марта в Брянской области. Впоследствии Далерджон Мирзоев, Муродали Рачабализода, Фаридуни Шамсиддин и Мухаммадсобир Файзов были арестованы в Москве по обвинению в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Президент России Владимир Путин отмечал, что всего задержаны 11 человек, и силовики работают над вскрытием всей пособнической базы террористов. По его словам, теракт был совершен руками радикальных исламистов. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что одни исламисты не смогли бы подготовить этот теракт, им помогали. Он отметил, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, и в российских спецслужбах думают, что за терактом стоят США, Британия и Украина. Путин отмечал, что Россия столкнулась не просто с тщательно цинично спланированным терактом, а с подготовленным и организованным массовым убийством мирных людей. Президент подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

https://ria.ru/20240325/terror-1935526878.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, брянская область, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)