https://ria.ru/20240329/feyk-1936680350.html

В Чечне назвали "письмо" Кадырова главе Красногорска фейком

В Чечне назвали "письмо" Кадырова главе Красногорска фейком - РИА Новости, 29.03.2024

В Чечне назвали "письмо" Кадырова главе Красногорска фейком

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале назвал фейком распространяющееся в сети письмо от... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:07

2024-03-29T16:07

2024-03-29T16:07

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

рамзан кадыров

ахмед дудаев

происшествия

чеченская республика (чечня)

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936353739_659:0:3071:1357_1920x0_80_0_0_d3daa677a8b3d443fc5c17099f8d138c.jpg

ГРОЗНЫЙ, 29 мар - РИА Новости. Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев в Telegram-канале назвал фейком распространяющееся в сети письмо от лица главы региона Рамзана Кадырова с просьбой построить мечеть на месте подмосковного "Крокус сити холла". Фейковое письмо адресовано главе городского округа Красногорск Дмитрию Волкову. В нем написано, что Кадыров поддерживает "инициативу председателя Духовного управления мусульман Московской области Рушана Аббясова касательно строительства мечети на месте уничтоженного концертного зала". "Данное письмо является фейком. Документ подделан на основе поздравительного адреса, отправленного от Главы ЧР губернатору Брянской области Александру Богомазу под соответствующим номером от 23 марта. Более того, такие письма не заверяются печатью", — написал Дудаев. Он призвал не распространять дезинформацию и не вводить людей в заблуждение. Стрельба и пожар произошли неделю назад, 22 марта, перед концертом в "Крокус сити холле" в подмосковном Красногорске. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека. Басманный суд Москвы арестовал восемь человек по делу.

https://ria.ru/20240325/zapad-1935573828.html

красногорск

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

красногорск, рамзан кадыров, ахмед дудаев, происшествия, чеченская республика (чечня), московская область (подмосковье), крокус сити холл