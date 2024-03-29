https://ria.ru/20240329/es-1936511355.html

Страны ЕС не пропустили транзитом автобус с детьми из Молдавии

Страны ЕС не пропустили транзитом автобус с детьми из Молдавии - РИА Новости, 29.03.2024

Страны ЕС не пропустили транзитом автобус с детьми из Молдавии

Автобус с детьми из детской хоровой студии "Рапсодия" больше суток пытается выехать из Белоруссии, чтобы добраться на родину в Молдавию, автобус не впускают... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T02:16

2024-03-29T02:16

2024-03-29T02:17

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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Автобус с детьми из детской хоровой студии "Рапсодия" больше суток пытается выехать из Белоруссии, чтобы добраться на родину в Молдавию, автобус не впускают Польша и Литва, об этом сообщила руководительница коллектива, заслуженная артистка Молдавской Республики Наталья Барабанщикова. Музыкальная хоровая студия "Рапсодия" 22 марта выступила со своим спектаклем в Варшаве, а затем отправилась с концертной программой в Белоруссию. "Мы сутки пытаемся выехать из Белоруссии, сначала мы попробовали выехать из Бреста в сторону Польши, Польша нас не пустила, существует какой-то закон, о котором не знает никто в нашей стране, что мы не можем как транзитные пассажиры, поскольку мы не рейсовый автобус, выехать из Белоруссии. Наше посольство посоветовало нам проехать через Литву, с границы Литвы нас возвращают обратно в Белоруссию", - сообщила Барабанщиков в видеообращении, которое разместила в соцсетях. По ее словам, на границе Литвы автобус без объяснений продержали более семи часов. "Вернуться в Молдавию мы не можем никак, нас охраняют автоматчики, дети хотят в туалет, никого не выпускают… Помогите нам, посоветуйте нам, просто спасите наших детей", - просит артистка. Никаких официальных претензий к детскому хору не поступало. В автобусе в качестве сопровождающего лица также находится Александра Подольская - мама одного из детей. Она сообщила в соцсетях, что к пограничному пункту выехал консул Молдавии в Белоруссии. По ее словам, водитель автобуса "выписали отказ о въезде по причине предоставление угрозы безопасности Литвы".

https://ria.ru/20240321/litva-1934675987.html

https://ria.ru/20240319/pupo-1934337794.html

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белоруссия, литва, молдавия, евросоюз, в мире