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Страны ЕС не пропустили транзитом автобус с детьми из Молдавии - РИА Новости, 29.03.2024
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02:16 29.03.2024 (обновлено: 02:17 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/es-1936511355.html
Страны ЕС не пропустили транзитом автобус с детьми из Молдавии
Страны ЕС не пропустили транзитом автобус с детьми из Молдавии - РИА Новости, 29.03.2024
Страны ЕС не пропустили транзитом автобус с детьми из Молдавии
Автобус с детьми из детской хоровой студии "Рапсодия" больше суток пытается выехать из Белоруссии, чтобы добраться на родину в Молдавию, автобус не впускают... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T02:16
2024-03-29T02:17
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Автобус с детьми из детской хоровой студии "Рапсодия" больше суток пытается выехать из Белоруссии, чтобы добраться на родину в Молдавию, автобус не впускают Польша и Литва, об этом сообщила руководительница коллектива, заслуженная артистка Молдавской Республики Наталья Барабанщикова. Музыкальная хоровая студия "Рапсодия" 22 марта выступила со своим спектаклем в Варшаве, а затем отправилась с концертной программой в Белоруссию. "Мы сутки пытаемся выехать из Белоруссии, сначала мы попробовали выехать из Бреста в сторону Польши, Польша нас не пустила, существует какой-то закон, о котором не знает никто в нашей стране, что мы не можем как транзитные пассажиры, поскольку мы не рейсовый автобус, выехать из Белоруссии. Наше посольство посоветовало нам проехать через Литву, с границы Литвы нас возвращают обратно в Белоруссию", - сообщила Барабанщиков в видеообращении, которое разместила в соцсетях. По ее словам, на границе Литвы автобус без объяснений продержали более семи часов. "Вернуться в Молдавию мы не можем никак, нас охраняют автоматчики, дети хотят в туалет, никого не выпускают… Помогите нам, посоветуйте нам, просто спасите наших детей", - просит артистка. Никаких официальных претензий к детскому хору не поступало. В автобусе в качестве сопровождающего лица также находится Александра Подольская - мама одного из детей. Она сообщила в соцсетях, что к пограничному пункту выехал консул Молдавии в Белоруссии. По ее словам, водитель автобуса "выписали отказ о въезде по причине предоставление угрозы безопасности Литвы".
https://ria.ru/20240321/litva-1934675987.html
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белоруссия, литва, молдавия, евросоюз, в мире
Белоруссия, Литва, Молдавия, Евросоюз, В мире
Страны ЕС не пропустили транзитом автобус с детьми из Молдавии

Молдавский детский хор не может уехать из Белоруссии, его не пускают страны ЕС

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПроволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес"
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка-Лаворишкес - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта "Котловка-Лаворишкес". Архивное фото
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КИШИНЕВ, 29 мар - РИА Новости. Автобус с детьми из детской хоровой студии "Рапсодия" больше суток пытается выехать из Белоруссии, чтобы добраться на родину в Молдавию, автобус не впускают Польша и Литва, об этом сообщила руководительница коллектива, заслуженная артистка Молдавской Республики Наталья Барабанщикова.
Музыкальная хоровая студия "Рапсодия" 22 марта выступила со своим спектаклем в Варшаве, а затем отправилась с концертной программой в Белоруссию.
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"Мы сутки пытаемся выехать из Белоруссии, сначала мы попробовали выехать из Бреста в сторону Польши, Польша нас не пустила, существует какой-то закон, о котором не знает никто в нашей стране, что мы не можем как транзитные пассажиры, поскольку мы не рейсовый автобус, выехать из Белоруссии. Наше посольство посоветовало нам проехать через Литву, с границы Литвы нас возвращают обратно в Белоруссию", - сообщила Барабанщиков в видеообращении, которое разместила в соцсетях.
По ее словам, на границе Литвы автобус без объяснений продержали более семи часов.
"Вернуться в Молдавию мы не можем никак, нас охраняют автоматчики, дети хотят в туалет, никого не выпускают… Помогите нам, посоветуйте нам, просто спасите наших детей", - просит артистка.
Никаких официальных претензий к детскому хору не поступало. В автобусе в качестве сопровождающего лица также находится Александра Подольская - мама одного из детей. Она сообщила в соцсетях, что к пограничному пункту выехал консул Молдавии в Белоруссии. По ее словам, водитель автобуса "выписали отказ о въезде по причине предоставление угрозы безопасности Литвы".
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