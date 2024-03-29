https://ria.ru/20240329/embargo-1936687264.html

Посол в Банги рассказал о перспективах снятия ООН оружейного эмбарго в ЦАР

Посол в Банги рассказал о перспективах снятия ООН оружейного эмбарго в ЦАР - РИА Новости, 29.03.2024

Посол в Банги рассказал о перспективах снятия ООН оружейного эмбарго в ЦАР

Вопрос снятия или внесения корректив в режим оружейного эмбарго в ЦАР будет вынесен на рассмотрение СБ ООН летом этого года, сообщил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:39

2024-03-29T16:39

2024-03-29T16:40

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александр бикантов

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Вопрос снятия или внесения корректив в режим оружейного эмбарго в ЦАР будет вынесен на рассмотрение СБ ООН летом этого года, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов. "Вопрос о целесообразности снятия или внесения корректив в режим эмбарго будет вынесен на рассмотрение СБ ООН летом этого года", - сказал он РИА Новости. "Пока же ведущие эксперты ООН проводят в Банги встречи с рядом официальных лиц, включая мининдел страны, профильными организациями и некоторыми послами. Разумеется, в число последних также входит посол России", - пояснил он. По словам Бикантова, "как правило, эксперты ограничиваются сбором сведений, оценок и лишь после этого готовят свои предложения для ООН". "На сегодняшний день оценивать перспективы снятия или дальнейшего ослабления эмбарго затруднительно, поскольку некоторые члены СБ ООН склонны излишне политизировать тему", - добавил посол России. По его словам, "российская сторона в очередной раз охарактеризовала механизм эмбарго как вредный анахронизм". "Он ограничивает законные возможности армии ЦАР в деле строительства Вооруженных Сил и защиты национального суверенитета. От сохранения эмбарго незаслуженно выигрывают лишь незаконные вооруженные группировки, противостоящие властям ЦАР", - подчеркнул высокопоставленный дипломат. "Экстремисты продолжают контрабандно получать оружие, а сохраняющаяся в этой связи напряженность в сфере безопасности негативно влияет на экономическое развитие страны и настояния потенциальных инвесторов", - заключил он.

https://ria.ru/20240126/tsar-1923562011.html

https://ria.ru/20231223/bansroft-1917621681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, банги, россия, цар, александр бикантов, оон