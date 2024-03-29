Посол в Банги рассказал о перспективах снятия ООН оружейного эмбарго в ЦАР
Бикантов: коррективы в оружейное эмбарго в ЦАР могут рассмотреть в СБ ООН летом
© AP Photo / Jerome DelayОполченец в Банги, ЦАР
© AP Photo / Jerome Delay
Ополченец в Банги, ЦАР. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Вопрос снятия или внесения корректив в режим оружейного эмбарго в ЦАР будет вынесен на рассмотрение СБ ООН летом этого года, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов.
"Вопрос о целесообразности снятия или внесения корректив в режим эмбарго будет вынесен на рассмотрение СБ ООН летом этого года", - сказал он РИА Новости.
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"Пока же ведущие эксперты ООН проводят в Банги встречи с рядом официальных лиц, включая мининдел страны, профильными организациями и некоторыми послами. Разумеется, в число последних также входит посол России", - пояснил он. По словам Бикантова, "как правило, эксперты ограничиваются сбором сведений, оценок и лишь после этого готовят свои предложения для ООН".
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"На сегодняшний день оценивать перспективы снятия или дальнейшего ослабления эмбарго затруднительно, поскольку некоторые члены СБ ООН склонны излишне политизировать тему", - добавил посол России.
По его словам, "российская сторона в очередной раз охарактеризовала механизм эмбарго как вредный анахронизм". "Он ограничивает законные возможности армии ЦАР в деле строительства Вооруженных Сил и защиты национального суверенитета. От сохранения эмбарго незаслуженно выигрывают лишь незаконные вооруженные группировки, противостоящие властям ЦАР", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
"Экстремисты продолжают контрабандно получать оружие, а сохраняющаяся в этой связи напряженность в сфере безопасности негативно влияет на экономическое развитие страны и настояния потенциальных инвесторов", - заключил он.
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