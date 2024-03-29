Рейтинг@Mail.ru
Посол в Банги рассказал о перспективах снятия ООН оружейного эмбарго в ЦАР - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:39 29.03.2024 (обновлено: 16:40 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/embargo-1936687264.html
Посол в Банги рассказал о перспективах снятия ООН оружейного эмбарго в ЦАР
Посол в Банги рассказал о перспективах снятия ООН оружейного эмбарго в ЦАР - РИА Новости, 29.03.2024
Посол в Банги рассказал о перспективах снятия ООН оружейного эмбарго в ЦАР
Вопрос снятия или внесения корректив в режим оружейного эмбарго в ЦАР будет вынесен на рассмотрение СБ ООН летом этого года, сообщил РИА Новости посол России в... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:39
2024-03-29T16:40
в мире
банги
россия
цар
александр бикантов
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/69/1550396927_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_54af5dcf3ce95a1d40d61aa21b4464eb.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Вопрос снятия или внесения корректив в режим оружейного эмбарго в ЦАР будет вынесен на рассмотрение СБ ООН летом этого года, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов. "Вопрос о целесообразности снятия или внесения корректив в режим эмбарго будет вынесен на рассмотрение СБ ООН летом этого года", - сказал он РИА Новости. "Пока же ведущие эксперты ООН проводят в Банги встречи с рядом официальных лиц, включая мининдел страны, профильными организациями и некоторыми послами. Разумеется, в число последних также входит посол России", - пояснил он. По словам Бикантова, "как правило, эксперты ограничиваются сбором сведений, оценок и лишь после этого готовят свои предложения для ООН". "На сегодняшний день оценивать перспективы снятия или дальнейшего ослабления эмбарго затруднительно, поскольку некоторые члены СБ ООН склонны излишне политизировать тему", - добавил посол России. По его словам, "российская сторона в очередной раз охарактеризовала механизм эмбарго как вредный анахронизм". "Он ограничивает законные возможности армии ЦАР в деле строительства Вооруженных Сил и защиты национального суверенитета. От сохранения эмбарго незаслуженно выигрывают лишь незаконные вооруженные группировки, противостоящие властям ЦАР", - подчеркнул высокопоставленный дипломат. "Экстремисты продолжают контрабандно получать оружие, а сохраняющаяся в этой связи напряженность в сфере безопасности негативно влияет на экономическое развитие страны и настояния потенциальных инвесторов", - заключил он.
https://ria.ru/20240126/tsar-1923562011.html
https://ria.ru/20231223/bansroft-1917621681.html
банги
россия
цар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155039/69/1550396927_177:0:2906:2047_1920x0_80_0_0_3f7e133396cd51630b8bad878b409e12.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, банги, россия, цар, александр бикантов, оон
В мире, Банги, Россия, ЦАР, Александр Бикантов, ООН
Посол в Банги рассказал о перспективах снятия ООН оружейного эмбарго в ЦАР

Бикантов: коррективы в оружейное эмбарго в ЦАР могут рассмотреть в СБ ООН летом

© AP Photo / Jerome DelayОполченец в Банги, ЦАР
Ополченец в Банги, ЦАР - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Jerome Delay
Ополченец в Банги, ЦАР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Вопрос снятия или внесения корректив в режим оружейного эмбарго в ЦАР будет вынесен на рассмотрение СБ ООН летом этого года, сообщил РИА Новости посол России в ЦАР Александр Бикантов.
"Вопрос о целесообразности снятия или внесения корректив в режим эмбарго будет вынесен на рассмотрение СБ ООН летом этого года", - сказал он РИА Новости.
Александр Бикантов - РИА Новости, 1920, 26.01.2024
Посол рассказал о зависти Запада к успехам России в ЦАР
26 января, 08:56
"Пока же ведущие эксперты ООН проводят в Банги встречи с рядом официальных лиц, включая мининдел страны, профильными организациями и некоторыми послами. Разумеется, в число последних также входит посол России", - пояснил он. По словам Бикантова, "как правило, эксперты ограничиваются сбором сведений, оценок и лишь после этого готовят свои предложения для ООН".
«
"На сегодняшний день оценивать перспективы снятия или дальнейшего ослабления эмбарго затруднительно, поскольку некоторые члены СБ ООН склонны излишне политизировать тему", - добавил посол России.
По его словам, "российская сторона в очередной раз охарактеризовала механизм эмбарго как вредный анахронизм". "Он ограничивает законные возможности армии ЦАР в деле строительства Вооруженных Сил и защиты национального суверенитета. От сохранения эмбарго незаслуженно выигрывают лишь незаконные вооруженные группировки, противостоящие властям ЦАР", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.
"Экстремисты продолжают контрабандно получать оружие, а сохраняющаяся в этой связи напряженность в сфере безопасности негативно влияет на экономическое развитие страны и настояния потенциальных инвесторов", - заключил он.
Жители столицы Центрально-Африканской республики (ЦАР) Банги - РИА Новости, 1920, 23.12.2023
В ЦАР заявили, что не знают о планах Banсroft работать в стране
23 декабря 2023, 09:29
 
В миреБангиРоссияЦАРАлександр БикантовООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала