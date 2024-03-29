https://ria.ru/20240329/egipet-1936673516.html

СМИ: Египет попросил у США помощи на случай операции в Рафахе

СМИ: Египет попросил у США помощи на случай операции в Рафахе - РИА Новости, 29.03.2024

СМИ: Египет попросил у США помощи на случай операции в Рафахе

Египет попросил у США поддержки в виде финансирования и оборудования для обеспечения пограничной безопасности на случай, если израильская операция в Рафахе... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:46

2024-03-29T15:46

2024-03-29T15:46

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сша

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Египет попросил у США поддержки в виде финансирования и оборудования для обеспечения пограничной безопасности на случай, если израильская операция в Рафахе заставит жителей Газы бежать к египетской границе, сообщает издание Politico. Ранее газета New York Times сообщала со ссылкой на спутниковые снимки, что власти Египта начали возводить стену на южной границе сектора Газа рядом с городом Рафах, военную операцию в котором готовит израильская армия. "Каир... обратился к США с просьбой рассмотреть вопрос об оказании помощи в виде предоставления дополнительных траншей финансирования и поставок новой военной техники, такой как системы безопасности и радиолокационные системы, для обеспечения безопасности границы с сектором Газа в рамках подготовки к наземному вторжению Израиля в Рафах", - сообщает издание со ссылкой на пять неназванных чиновников. Как отмечает издание, дополнительное финансирование и оборудование, запрошенные Египтом, помогут его военным справиться с потенциальным притоком жителей Газы на границу. В последние недели США ускорили переговоры с Каиром на фоне растущей обеспокоенности по поводу границы, пишет Politico. "Вашингтон также хочет перекрыть все потенциальные маршруты контрабанды для ХАМАС", - пишет издание со ссылкой на неназванного американского чиновника. Многие международные лидеры в последнее время выражали обеспокоенность в связи с израильскими планами вторжения в Рафах. В частности, президент США Джо Байден заявил, что выступает против военной операции, если та не учитывает потребность в обеспечении безопасности гражданского населения. Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую немедленного прекращения огня в секторе Газа на месяц Рамадан, которое бы привело к длительному устойчивому перемирию. Четырнадцать стран голосовали за, США воздержались. Постпред США в ходе своего выступления обронила фразу, что резолюция не является обязывающей. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, выразив сожаление, что его американская коллега не читала Устава организации, заявил журналистам, что все резолюции Совета безопасности ООН обязательны к исполнению. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших от израильских ударов в секторе Газа достигло почти 32,5 тысяч, около 74,9 тысячи человек пострадали, сообщало министерство здравоохранения палестинского анклава. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240216/egipet-1927713571.html

https://ria.ru/20231015/mid-1902860432.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

https://ria.ru/20240212/gaza-1926965320.html

https://ria.ru/20240329/konflikt-1915630213.html

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в мире, израиль, сша, египет, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа