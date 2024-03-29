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В ДТП в Удмуртии погибли два человека - РИА Новости, 29.03.2024
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13:47 29.03.2024 (обновлено: 14:03 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/dtp-1936632310.html
В ДТП в Удмуртии погибли два человека
В ДТП в Удмуртии погибли два человека - РИА Новости, 29.03.2024
В ДТП в Удмуртии погибли два человека
Два человека погибли, четверо пострадали после столкновения легковушки с рейсовым "пазиком" в Удмуртии, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:47
2024-03-29T14:03
происшествия
удмуртская республика (удмуртия)
игринский район
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УФА, 29 мар - РИА Новости. Два человека погибли, четверо пострадали после столкновения легковушки с рейсовым "пазиком" в Удмуртии, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале.По данным ведомства, в Игринском районе около 13.30 (12.30 мск) близ села Калиновка столкнулись рейсовый автобус "ПАЗ" и "Лада гранта"."По предварительным данным, в ДТП пострадали 6 человек. Из них два человека погибли (оба взрослых). Информация уточняется", - говорится в публикации.На месте находятся пожарные, проводятся работы по деблокированию. Причины и обстоятельства ДТП устанавливает Госавтоинспекция региона, добавили в ГУМЧС.По данным пресс-службы Госавтоинспекции Удмуртии, водитель "Лады" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, а число пострадавших - пять."В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте дорожной аварии, еще один пассажир автомобиля "Лада Гранта", а также четыре пассажира автобуса получили травмы. В момент ДТП в автобусе находились семь пассажиров", - пояснили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240327/video-1936218782.html
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удмуртская республика (удмуртия)
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происшествия, удмуртская республика (удмуртия), игринский район
Происшествия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Игринский район
В ДТП в Удмуртии погибли два человека

Два человека погибли при столкновении легковушки с рейсовым "пазиком" в Удмуртии

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 29 мар - РИА Новости. Два человека погибли, четверо пострадали после столкновения легковушки с рейсовым "пазиком" в Удмуртии, сообщило ГУМЧС по региону в Telegram-канале.
По данным ведомства, в Игринском районе около 13.30 (12.30 мск) близ села Калиновка столкнулись рейсовый автобус "ПАЗ" и "Лада гранта".
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"По предварительным данным, в ДТП пострадали 6 человек. Из них два человека погибли (оба взрослых). Информация уточняется", - говорится в публикации.
На месте находятся пожарные, проводятся работы по деблокированию. Причины и обстоятельства ДТП устанавливает Госавтоинспекция региона, добавили в ГУМЧС.
По данным пресс-службы Госавтоинспекции Удмуртии, водитель "Лады" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, а число пострадавших - пять.
"В результате ДТП водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте дорожной аварии, еще один пассажир автомобиля "Лада Гранта", а также четыре пассажира автобуса получили травмы. В момент ДТП в автобусе находились семь пассажиров", - пояснили в пресс-службе.
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ПроисшествияУдмуртская Республика (Удмуртия)Игринский район
 
 
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