https://ria.ru/20240329/drony-1936517568.html

Рота ВСУ сдалась в плен, увидев работу дронов "Джокер"

Рота ВСУ сдалась в плен, увидев работу дронов "Джокер" - РИА Новости, 29.03.2024

Рота ВСУ сдалась в плен, увидев работу дронов "Джокер"

Российские FPV-дроны "Джокер" в ходе спецоперации заставили сдаться в плен роту ВСУ, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T05:03

2024-03-29T05:03

2024-03-29T10:58

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские FPV-дроны "Джокер" в ходе спецоперации заставили сдаться в плен роту ВСУ, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных беспилотников "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. "Наверное, уже никто не сможет повторить этот "рекорд". Это был не Bradley, не Humvee и даже не Leopard-2, а сразу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV дронов. <...> То есть один маленький дрон "взял в плен" целую роту ВСУ", — сказал он, отвечая на вопрос, какова была самая важная цель, которую поразили "Джокеры" на поле боя. Кузякин пояснил, что в тот момент украинские военные встали в классическую линию обороны, ожидая "конвенциональной войны": пулеметные гнезда, противотанковые расчеты, РПГ. "Наши же бойцы, которых мы подготовили и обеспечили техникой, вместо того чтобы начать "играть по правилам", на бой вообще не пришли, а пустили в ход FPV-расчеты, которые "размотали" сразу вторую линию украинской обороны. Украинские солдаты на передовой поняли, что сопротивление просто бессмысленно. Их массовая сдача в плен и есть главный трофей в работе нашего центра", — подчеркнул разработчик. ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 километров в час без полезной нагрузки). Научный "костяк" центра — выпускники МФТИ.

https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936516304.html

https://ria.ru/20240329/porazhenie-1936512236.html

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безопасность, технологии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина