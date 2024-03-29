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Рота ВСУ сдалась в плен, увидев работу дронов "Джокер" - РИА Новости, 29.03.2024
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05:03 29.03.2024 (обновлено: 10:58 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/drony-1936517568.html
Рота ВСУ сдалась в плен, увидев работу дронов "Джокер"
Рота ВСУ сдалась в плен, увидев работу дронов "Джокер" - РИА Новости, 29.03.2024
Рота ВСУ сдалась в плен, увидев работу дронов "Джокер"
Российские FPV-дроны "Джокер" в ходе спецоперации заставили сдаться в плен роту ВСУ, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T05:03
2024-03-29T10:58
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские FPV-дроны "Джокер" в ходе спецоперации заставили сдаться в плен роту ВСУ, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных беспилотников "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. "Наверное, уже никто не сможет повторить этот "рекорд". Это был не Bradley, не Humvee и даже не Leopard-2, а сразу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV дронов. &lt;...&gt; То есть один маленький дрон "взял в плен" целую роту ВСУ", — сказал он, отвечая на вопрос, какова была самая важная цель, которую поразили "Джокеры" на поле боя. Кузякин пояснил, что в тот момент украинские военные встали в классическую линию обороны, ожидая "конвенциональной войны": пулеметные гнезда, противотанковые расчеты, РПГ. "Наши же бойцы, которых мы подготовили и обеспечили техникой, вместо того чтобы начать "играть по правилам", на бой вообще не пришли, а пустили в ход FPV-расчеты, которые "размотали" сразу вторую линию украинской обороны. Украинские солдаты на передовой поняли, что сопротивление просто бессмысленно. Их массовая сдача в плен и есть главный трофей в работе нашего центра", — подчеркнул разработчик. ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов. За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 километров в час без полезной нагрузки). Научный "костяк" центра — выпускники МФТИ.
https://ria.ru/20240329/spetsoperatsiya-1936516304.html
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безопасность, технологии, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
Рота ВСУ сдалась в плен, увидев работу дронов "Джокер"

Разработчик: FPV-дроны "Джокер" в ходе СВО заставили сдаться в плен роту ВСУ

© Фото : ЦКБРДрон "Джокер"
Дрон Джокер - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : ЦКБР
Дрон "Джокер". Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российские FPV-дроны "Джокер" в ходе спецоперации заставили сдаться в плен роту ВСУ, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика данных беспилотников "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
"Наверное, уже никто не сможет повторить этот "рекорд". Это был не Bradley, не Humvee и даже не Leopard-2, а сразу 60 солдат ВСУ, которые были вынуждены сдаться в плен, увидев воочию, что значит массовое применение FPV дронов. <...> То есть один маленький дрон "взял в плен" целую роту ВСУ", — сказал он, отвечая на вопрос, какова была самая важная цель, которую поразили "Джокеры" на поле боя.
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Кузякин пояснил, что в тот момент украинские военные встали в классическую линию обороны, ожидая "конвенциональной войны": пулеметные гнезда, противотанковые расчеты, РПГ.
"Наши же бойцы, которых мы подготовили и обеспечили техникой, вместо того чтобы начать "играть по правилам", на бой вообще не пришли, а пустили в ход FPV-расчеты, которые "размотали" сразу вторую линию украинской обороны. Украинские солдаты на передовой поняли, что сопротивление просто бессмысленно. Их массовая сдача в плен и есть главный трофей в работе нашего центра", — подчеркнул разработчик.
ЦКБР (резидент технопарка ЦАГИ, Жуковский) занимается полным циклом вопросов боевого применения FPV-систем: от обучения пилотированию и эффективному применению до производства самих дронов.
За годы работы компанией создана линейка боевых FPV-дронов "Джокер". Последняя на сегодняшний день модель "Джокер-10" несет полезную нагрузку до пяти килограммов, развивая скорость до 100 километров в час (до 200 километров в час без полезной нагрузки). Научный "костяк" центра — выпускники МФТИ.
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