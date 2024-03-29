https://ria.ru/20240329/dron-1936600496.html

Под Донецком сбили дрон "Баба Яга"

Под Донецком сбили дрон "Баба Яга" - РИА Новости, 29.03.2024

Под Донецком сбили дрон "Баба Яга"

Украинский гексакоптер (дрон с шестью винтами) "Баба Яга" сбили под Донецком, рассказал РИА Новости командир отделения, воюющий на зенитно-ракетном комплексе... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T12:20

2024-03-29T12:20

2024-03-29T12:20

специальная военная операция на украине

донецк

безопасность

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинский гексакоптер (дрон с шестью винтами) "Баба Яга" сбили под Донецком, рассказал РИА Новости командир отделения, воюющий на зенитно-ракетном комплексе "Стрела-10", с позывным "Мир". "Буквально вчера наши парни на позициях со стрелкового оружия с тепловизором сбили "Бабу Ягу", - рассказал РИА Новости "Мир". "Баба Яга" - это украинский сельскохозяйственный агродрон, переделанный под военные цели - в частности, ее оснащают минами калибром 120, 82 и 80 миллиметров, чтобы поражать технику и личный состав. Кроме того, "Бабу Ягу" оснащают ретрансляторами, которые помогают противнику управлять небольшими FPV-дронами - ретранслятора самого FPV-дрона не хватает для связи с его оператором, но благодаря такой "помощи" от "Бабы Яги" дальность полета FPV-дрона значительно увеличивается. Соответственно, "Баба Яга" является важной целью для российских зенитчиков, так как ее поражение может "ослепить" украинских операторов FPV-дронов. "Они (гексакоптеры "Баба Яга") в основном летают ночью, потому что они очень шумные и большие. Высота полета у них небольшая", - объяснил "Мир". Про себя командир отделения рассказал, что пошел на СВО добровольцем - из солидарности с братом, который получил повестку. "Мы с братом вместе служили срочную службу - буквально в одном подразделении. Поэтому, когда он получил повестку, а я нет, я решил вместе с ним пойти, пришел в нашу районную администрацию и сказал, что тоже хочу пойти на СВО", - рассказал "Мир". Сначала они с братом попали в пехоту, но потом "Мир" получил ранение, а его брат - травму спины. Сейчас брат "Мира" в больнице, а сам "Мир" после лечения попал в зенитно-ракетное подразделение. Дома его ждет семья и маленький сын, который не знает, что его отец на специальной военной операции. "Сын маленький, он думает, что я на работе. На какой работе - не знает. Ну, как подрастет, расскажу, что защищал Родину", - говорит "Мир". О своем позывном он рассказал, что выбрал его, так как он "за мир во всем мире". Его служба приближает мир, уверен боец. "Мы уничтожаем врага, и я думаю, что скоро мы победим и будет мир. Мы к этому все стремимся. Донецк под защитой под нашей, в ближайшее время мы врага дальше отодвинем. Скоро будет победа, враг будет разбит", - заверил "Мир".

https://ria.ru/20240312/dron-1932533804.html

https://ria.ru/20240211/spetsoperatsiya-1926649225.html

https://ria.ru/20240312/argus-1932449024.html

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донецк, безопасность, донецкая народная республика