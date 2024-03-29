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В России создали FPV-дрон "Джокер-10" - РИА Новости, 29.03.2024
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https://ria.ru/20240329/dron-1936514062.html
В России создали FPV-дрон "Джокер-10"
В России создали FPV-дрон "Джокер-10" - РИА Новости, 29.03.2024
В России создали FPV-дрон "Джокер-10"
В России создан и уже применяется в зоне СВО FPV-дрон "Джокер-10", который взрывается при попадании к противнику и может месяц "ждать" дистанционного включения... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T03:34
2024-03-29T03:34
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В России создан и уже применяется в зоне СВО FPV-дрон "Джокер-10", который взрывается при попадании к противнику и может месяц "ждать" дистанционного включения в засаде, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин. "В связи с растущими потребностями фронта, стали делать и сами БПЛА (семейства "Джокер" - ред). Последняя на сегодняшний день модель "Джокера" - "Джокер-10"... Наш беспилотник оснащен двумя жизненно необходимыми устройствами. Первое – это гибернатор, который позволяет физически включать и выключать дрон на расстоянии. То есть не просто включать и выключать моторы, а обесточить устройство полностью. По сути, дистанционно выдергивать из дрона аккумуляторную батарею", - сказал он. Кузякин пояснил, что данное техническое решение продиктовано необходимостью обеспечить безопасность операторов дронов. Благодаря этой технологии, расчет FPV может выйти на позицию старта, установить "выключенные" "Джокеры" и уйти, не опасаясь быть обнаруженным радиоэлектронной разведкой ВСУ, которая сегодня ведет "охоту" на российских операторов дронов. "Потом, когда настанет время применения, пилот его ("Джокер-10" - ред.) дистанционно включает. К тому моменту рядом с беспилотником наших бойцов не будет. Дрон может ждать старта до одной недели зимой и до месяца летом. На него может капать дождь, падать снег – с ним ничего не случится, и он будет ждать команды на старт. Он пассивен, от него практически не исходит радиоизлучения и поэтому во время "спячки" его крайне сложно обнаружить", - пояснил собеседник агентства. По его словам, чтобы гарантировать "Джокеру" указанные характеристики всепогодности, перед передачей каждого изделия заказчику ЦКБР тестирует его в полете, "проливая" из мойки высокого давления. Это также позволяет удостовериться в том, что в непогоду его электроника не "встанет" и дрон не упадет. "Джокер-10" может и сам долететь до места ожидания и самостоятельно отключится. "Не всегда мы можем точно знать, когда появится противник. С гибернатором ждать его появления проще", - сказал собеседник агентства. Второе уникальное устройство, которое стоит на "Джокере-10", - драйвер электродетонатора. "Это позволяет установить все мыслимые степени защиты и установить алгоритмы на неизвлечение. На сегодняшний день противнику не досталось еще ни одного нашего беспилотника, потому что драйвер гарантировано срабатывает либо по таймеру, либо от удара, либо по команде пилота. Так же он сработает при попытке его разрушить или перерезать провода", - пояснил разработчик. Говоря о тактико-технических характеристиках дрона, глава ЦКБР отметил, что "Джокер-10" обладает полезной нагрузкой 5 килограммов, скорость аппарата - около 100 километров в час, без нагрузки - до 200 километров в час.
https://ria.ru/20240226/bespilotniki-1929450309.html
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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В России создали FPV-дрон "Джокер-10"

В России создали взрывающийся при попадании к противнику дрон "Джокер-10"

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. В России создан и уже применяется в зоне СВО FPV-дрон "Джокер-10", который взрывается при попадании к противнику и может месяц "ждать" дистанционного включения в засаде, сообщил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика "Центр комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.
"В связи с растущими потребностями фронта, стали делать и сами БПЛА (семейства "Джокер" - ред). Последняя на сегодняшний день модель "Джокера" - "Джокер-10"... Наш беспилотник оснащен двумя жизненно необходимыми устройствами. Первое – это гибернатор, который позволяет физически включать и выключать дрон на расстоянии. То есть не просто включать и выключать моторы, а обесточить устройство полностью. По сути, дистанционно выдергивать из дрона аккумуляторную батарею", - сказал он.
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Кузякин пояснил, что данное техническое решение продиктовано необходимостью обеспечить безопасность операторов дронов.
Благодаря этой технологии, расчет FPV может выйти на позицию старта, установить "выключенные" "Джокеры" и уйти, не опасаясь быть обнаруженным радиоэлектронной разведкой ВСУ, которая сегодня ведет "охоту" на российских операторов дронов.
"Потом, когда настанет время применения, пилот его ("Джокер-10" - ред.) дистанционно включает. К тому моменту рядом с беспилотником наших бойцов не будет. Дрон может ждать старта до одной недели зимой и до месяца летом. На него может капать дождь, падать снег – с ним ничего не случится, и он будет ждать команды на старт. Он пассивен, от него практически не исходит радиоизлучения и поэтому во время "спячки" его крайне сложно обнаружить", - пояснил собеседник агентства.
По его словам, чтобы гарантировать "Джокеру" указанные характеристики всепогодности, перед передачей каждого изделия заказчику ЦКБР тестирует его в полете, "проливая" из мойки высокого давления. Это также позволяет удостовериться в том, что в непогоду его электроника не "встанет" и дрон не упадет.
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"Джокер-10" может и сам долететь до места ожидания и самостоятельно отключится. "Не всегда мы можем точно знать, когда появится противник. С гибернатором ждать его появления проще", - сказал собеседник агентства.
Второе уникальное устройство, которое стоит на "Джокере-10", - драйвер электродетонатора.
"Это позволяет установить все мыслимые степени защиты и установить алгоритмы на неизвлечение. На сегодняшний день противнику не досталось еще ни одного нашего беспилотника, потому что драйвер гарантировано срабатывает либо по таймеру, либо от удара, либо по команде пилота. Так же он сработает при попытке его разрушить или перерезать провода", - пояснил разработчик.
Говоря о тактико-технических характеристиках дрона, глава ЦКБР отметил, что "Джокер-10" обладает полезной нагрузкой 5 килограммов, скорость аппарата - около 100 километров в час, без нагрузки - до 200 километров в час.
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