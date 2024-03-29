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Украинские войска атаковали Донецк дроном-камикадзе
Украинские войска атаковали Донецк дроном-камикадзе - РИА Новости, 29.03.2024
Украинские войска атаковали Донецк дроном-камикадзе
Украинские войска применили беспилотник-камикадзе при атаке на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:44
2024-03-29T08:44
2024-03-29T08:44
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска применили беспилотник-камикадзе при атаке на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины 08.00 - город Донецк (Кировский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что за полчаса до этого, в 7.30, на этот же район города был сброшен боеприпас с беспилотника. О последствиях пока не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка
https://ria.ru/20240219/perekhvat-1928155556.html
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Специальная военная операция на Украине, Кировский район, Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска атаковали Донецк дроном-камикадзе
ВСУ применили беспилотник-камикадзе при атаке на Кировский район Донецка