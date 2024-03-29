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Украинские войска атаковали Донецк дроном-камикадзе

Украинские войска атаковали Донецк дроном-камикадзе - РИА Новости, 29.03.2024

Украинские войска атаковали Донецк дроном-камикадзе

Украинские войска применили беспилотник-камикадзе при атаке на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T08:44

2024-03-29T08:44

2024-03-29T08:44

специальная военная операция на украине

кировский район

донецк

происшествия

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска применили беспилотник-камикадзе при атаке на Кировский район Донецка, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Атака ударным беспилотным летательным аппаратом со стороны вооруженных формирований Украины 08.00 - город Донецк (Кировский район): беспилотный летательный аппарат-камикадзе", - говорится в сообщении. Ранее сообщалось, что за полчаса до этого, в 7.30, на этот же район города был сброшен боеприпас с беспилотника. О последствиях пока не сообщается. Кировский район расположен в юго-западной части Донецка

https://ria.ru/20240219/perekhvat-1928155556.html

кировский район

донецк

донецкая народная республика

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кировский район, донецк, происшествия, донецкая народная республика, сцкк