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Инженер-программист рассказал, как попал добровольцем на СВО - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:17 29.03.2024 (обновлено: 09:54 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/dobrovolets-1936525307.html
Инженер-программист рассказал, как попал добровольцем на СВО
Инженер-программист рассказал, как попал добровольцем на СВО - РИА Новости, 29.03.2024
Инженер-программист рассказал, как попал добровольцем на СВО
Российский программист-инженер рассказал на видео, что уволился с работы в IT-сфере и ушел добровольцем в зону проведения спецоперации по приглашению друга с... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T08:17
2024-03-29T09:54
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 29 мар – РИА Новости. Российский программист-инженер рассказал на видео, что уволился с работы в IT-сфере и ушел добровольцем в зону проведения спецоперации по приглашению друга с передовой. "Я программист-инженер. Пришел в добровольческий отряд. Товарищ попросил, который сейчас находится на "передке", приехать помочь. Умов хватает, но хотелось бы больше. Надо больше людей подтягивать, которые разбираются в технологиях и не боятся находиться в зоне СВО. Уволился, встретили. Работаем великолепно", - рассказал журналистам о причинах своего решения инженер-инструктор с позывным "Шаман". Сейчас он инженер-инструктор по FPV-дронам в отдельном разведывательно-штурмовом отряде "Клуни" добровольческого корпуса "Южной" группировки войск. "Шаман" отметил, что для оператора FPV-дрона, помимо базового умения пилотирования, важно понимание тактики работы FPV-расчета, знание картографии и умение взаимодействовать с другими операторами дронов-разведчиков. "Обычные навыки пилотирования, они даются за неделю буквально. Любой человек, тем более современный человек, который играл в приставку, он уже так или иначе умеет пилотировать. Другое дело - настоящий оператор, настоящий пилот: он будет знать карту в идеале, будет знать все маршруты, ну и включать голову. Самая главная методика - работа головой. Следить за тактикой противника и эту тактику изучать, как в открытых источниках, так и в закрытых. Должен уметь коммуницировать, взаимодействовать с другими операторами разведчиками", - отметил инженер.
https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html
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353
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60
Инженер-инструктор по FPV-дронам о том, как попал в зону СВО
Инженер-инструктор по FPV-дронам отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса Южной группировки войск бросил работу на гражданке в IT-сфере и приехал на фронт по просьбе товарища. За тренировками и работой в мастерской, наблюдал корреспондент РИА Новости.
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безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Вооруженные силы РФ
Инженер-программист рассказал, как попал добровольцем на СВО

Доброволец "Шаман" ушел из IT-сферы и поехал на СВО по просьбе друга с передовой

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ЛУГАНСК, 29 мар – РИА Новости. Российский программист-инженер рассказал на видео, что уволился с работы в IT-сфере и ушел добровольцем в зону проведения спецоперации по приглашению друга с передовой.
"Я программист-инженер. Пришел в добровольческий отряд. Товарищ попросил, который сейчас находится на "передке", приехать помочь. Умов хватает, но хотелось бы больше. Надо больше людей подтягивать, которые разбираются в технологиях и не боятся находиться в зоне СВО. Уволился, встретили. Работаем великолепно", - рассказал журналистам о причинах своего решения инженер-инструктор с позывным "Шаман".
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Сейчас он инженер-инструктор по FPV-дронам в отдельном разведывательно-штурмовом отряде "Клуни" добровольческого корпуса "Южной" группировки войск.
"Шаман" отметил, что для оператора FPV-дрона, помимо базового умения пилотирования, важно понимание тактики работы FPV-расчета, знание картографии и умение взаимодействовать с другими операторами дронов-разведчиков.
"Обычные навыки пилотирования, они даются за неделю буквально. Любой человек, тем более современный человек, который играл в приставку, он уже так или иначе умеет пилотировать. Другое дело - настоящий оператор, настоящий пилот: он будет знать карту в идеале, будет знать все маршруты, ну и включать голову. Самая главная методика - работа головой. Следить за тактикой противника и эту тактику изучать, как в открытых источниках, так и в закрытых. Должен уметь коммуницировать, взаимодействовать с другими операторами разведчиками", - отметил инженер.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияВооруженные силы РФ
 
 
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