https://ria.ru/20240329/dobrovolets-1936525307.html

Инженер-программист рассказал, как попал добровольцем на СВО

Инженер-программист рассказал, как попал добровольцем на СВО - РИА Новости, 29.03.2024

Инженер-программист рассказал, как попал добровольцем на СВО

Российский программист-инженер рассказал на видео, что уволился с работы в IT-сфере и ушел добровольцем в зону проведения спецоперации по приглашению друга с... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T08:17

2024-03-29T08:17

2024-03-29T09:54

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

вооруженные силы рф

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ЛУГАНСК, 29 мар – РИА Новости. Российский программист-инженер рассказал на видео, что уволился с работы в IT-сфере и ушел добровольцем в зону проведения спецоперации по приглашению друга с передовой. "Я программист-инженер. Пришел в добровольческий отряд. Товарищ попросил, который сейчас находится на "передке", приехать помочь. Умов хватает, но хотелось бы больше. Надо больше людей подтягивать, которые разбираются в технологиях и не боятся находиться в зоне СВО. Уволился, встретили. Работаем великолепно", - рассказал журналистам о причинах своего решения инженер-инструктор с позывным "Шаман". Сейчас он инженер-инструктор по FPV-дронам в отдельном разведывательно-штурмовом отряде "Клуни" добровольческого корпуса "Южной" группировки войск. "Шаман" отметил, что для оператора FPV-дрона, помимо базового умения пилотирования, важно понимание тактики работы FPV-расчета, знание картографии и умение взаимодействовать с другими операторами дронов-разведчиков. "Обычные навыки пилотирования, они даются за неделю буквально. Любой человек, тем более современный человек, который играл в приставку, он уже так или иначе умеет пилотировать. Другое дело - настоящий оператор, настоящий пилот: он будет знать карту в идеале, будет знать все маршруты, ну и включать голову. Самая главная методика - работа головой. Следить за тактикой противника и эту тактику изучать, как в открытых источниках, так и в закрытых. Должен уметь коммуницировать, взаимодействовать с другими операторами разведчиками", - отметил инженер.

https://ria.ru/20240328/svo-1935939843.html

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Инженер-инструктор по FPV-дронам о том, как попал в зону СВО Инженер-инструктор по FPV-дронам отдельного разведывательно-штурмового отряда "Клуни" добровольческого корпуса Южной группировки войск бросил работу на гражданке в IT-сфере и приехал на фронт по просьбе товарища. За тренировками и работой в мастерской, наблюдал корреспондент РИА Новости. 2024-03-29T08:17 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, технологии, россия, вооруженные силы рф