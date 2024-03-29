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Полный запрет на экспорт дизтоплива сейчас не нужен, заявил вице-премьер - РИА Новости, 29.03.2024
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14:03 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/dizel-1936636720.html
Полный запрет на экспорт дизтоплива сейчас не нужен, заявил вице-премьер
Полный запрет на экспорт дизтоплива сейчас не нужен, заявил вице-премьер - РИА Новости, 29.03.2024
Полный запрет на экспорт дизтоплива сейчас не нужен, заявил вице-премьер
Полный запрет экспорта дизельного топлива из России сейчас не нужен, его производится в достаточном объеме, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:03
2024-03-29T14:03
экономика
россия
цены на нефть
александр новак
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Полный запрет экспорта дизельного топлива из России сейчас не нужен, его производится в достаточном объеме, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Нет, у нас дизель производится в достаточном объеме, в два раза больше, чем требуется для обеспечения внутреннего рынка, поэтому его просто девать некуда", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, нужно ли вводить запрет экспорта дизтоплива. Новак отметил, что сегодня ситуация стабильна на рынке нефтепродуктов, все меры, которые были приняты в последнее время правительством, обеспечивают снабжение внутреннего рынка и стабильную ситуацию по ценам.
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экономика, россия, цены на нефть, александр новак
Экономика, Россия, Цены на нефть, Александр Новак
Полный запрет на экспорт дизтоплива сейчас не нужен, заявил вице-премьер

Новак: дизтоплива производят вдвое больше, чем требуется для внутреннего рынка

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Полный запрет экспорта дизельного топлива из России сейчас не нужен, его производится в достаточном объеме, сообщил вице-премьер Александр Новак.
"Нет, у нас дизель производится в достаточном объеме, в два раза больше, чем требуется для обеспечения внутреннего рынка, поэтому его просто девать некуда", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, нужно ли вводить запрет экспорта дизтоплива.
Новак отметил, что сегодня ситуация стабильна на рынке нефтепродуктов, все меры, которые были приняты в последнее время правительством, обеспечивают снабжение внутреннего рынка и стабильную ситуацию по ценам.
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19 марта, 08:00
 
ЭкономикаРоссияЦены на нефтьАлександр Новак
 
 
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