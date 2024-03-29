https://ria.ru/20240329/dizel-1936636720.html

Полный запрет на экспорт дизтоплива сейчас не нужен, заявил вице-премьер

Полный запрет на экспорт дизтоплива сейчас не нужен, заявил вице-премьер - РИА Новости, 29.03.2024

Полный запрет на экспорт дизтоплива сейчас не нужен, заявил вице-премьер

Полный запрет экспорта дизельного топлива из России сейчас не нужен, его производится в достаточном объеме, сообщил вице-премьер Александр Новак. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:03

2024-03-29T14:03

2024-03-29T14:03

экономика

россия

цены на нефть

александр новак

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Полный запрет экспорта дизельного топлива из России сейчас не нужен, его производится в достаточном объеме, сообщил вице-премьер Александр Новак. "Нет, у нас дизель производится в достаточном объеме, в два раза больше, чем требуется для обеспечения внутреннего рынка, поэтому его просто девать некуда", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, нужно ли вводить запрет экспорта дизтоплива. Новак отметил, что сегодня ситуация стабильна на рынке нефтепродуктов, все меры, которые были приняты в последнее время правительством, обеспечивают снабжение внутреннего рынка и стабильную ситуацию по ценам.

https://ria.ru/20240319/neft-1934148429.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, цены на нефть, александр новак