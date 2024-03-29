https://ria.ru/20240329/delo-1936758246.html

В Казани подросток протащил инспектора ГИБДД на машине

В Казани подросток протащил инспектора ГИБДД на машине - РИА Новости, 29.03.2024

В Казани подросток протащил инспектора ГИБДД на машине

Следователи в Казани возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который не остановился на требования полиции и "протащил" на автомобиле... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T22:44

2024-03-29T22:44

2024-03-29T23:46

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КАЗАНЬ, 29 мар — РИА Новости. Следователи в Казани возбудили уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который не остановился на требования полиции и "протащил" на автомобиле инспектора ГИБДД, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. "На улице Чистопольской сотрудник ГИБДД остановил машину, которой управлял подросток 2007 года рождения. На законные требования покинуть автомобиль водитель не среагировал, а попытался скрыться. Сотрудник ГИБДД, пытаясь остановить нарушителя, зацепился за автомобиль, нарушитель продолжил движение вместе с сотрудником, сбросив его в результате удара об отбойник", - говорится в сообщении. В дальнейшем экипаж ГИБДД задержал нарушителя. Сотрудник полиции госпитализирован. Задержанный подросток отправлен на экспертизу. По информации регионального СУ СК РФ, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти".

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происшествия, россия, казань, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)