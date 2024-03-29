https://ria.ru/20240329/delo-1936721025.html

В Дагестане завели дело против бывшего инспектора ДПС за получение взяток

В Дагестане завели дело против бывшего инспектора ДПС за получение взяток - РИА Новости, 29.03.2024

В Дагестане завели дело против бывшего инспектора ДПС за получение взяток

Бывший старший инспектор дорожно-патрульной службы (ДПС) в Дагестане подозревается в получении взяток почти на 5 миллионов рублей, против него возбуждено... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:21

2024-03-29T18:21

2024-03-29T18:33

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МАХАЧКАЛА, 29 мар - РИА Новости. Бывший старший инспектор дорожно-патрульной службы (ДПС) в Дагестане подозревается в получении взяток почти на 5 миллионов рублей, против него возбуждено уголовное дело, сообщили в пятницу в пресс-службе прокуратуры региона. "Прокуратурой Республики Дагестан (РД) совместно с УФСБ по РД проведена проверка по обращению местной жительницы о получении взяток старшим инспектором дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД МВД по РД. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки)", – говорится в сообщении. По данным следствия, с мая по октябрь 2023 года старший инспектор ДПС получил взятки на 4,8 миллиона рублей за ускорение оформления регистрационных материалов автомобилей для постановки их на учет. Деньги перечислялись на банковскую карту, открытую на имя другого человека. Также прокуратура направила в суд иск об обращении в доход государства денег, "законность происхождения которых не подтверждена". Пресс-служба МВД Дагестана сообщает, что по итогам служебной проверки инспектор был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.

https://ria.ru/20240329/sud-1936539985.html

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происшествия, россия, гибдд мвд рф