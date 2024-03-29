https://ria.ru/20240329/challenger-1936516719.html

И так обойдутся. Раскрыт секрет украинских танков Challenger 2

И так обойдутся. Раскрыт секрет украинских танков Challenger 2 - РИА Новости, 29.03.2024

И так обойдутся. Раскрыт секрет украинских танков Challenger 2

Британия передала Украине свои танки Challenger 2 без комплектов дополнительной брони, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T04:45

2024-03-29T04:45

2024-03-29T05:24

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Британия передала Украине свои танки Challenger 2 без комплектов дополнительной брони, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Украине не передали навесные комплекты брони, вероятно, потому что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы украинские Challenger 2 еще менее маневренными", — написал он.Эти танки отличаются низкой проходимостью на мягких грунтах, отметил эксперт. По его словам, это часто приводит к застреванию и необходимости буксирования другими боевыми машинами.В качестве еще одной проблемы британских танков аналитик указал их орудие. Он заметил, что нарезной ствол пушки Challenger 2 приходит в негодность после 500 выстрелов, в то время как ресурс гладкоствольных орудий — полторы тысячи."Танки Challenger 2 просто не подходят для Украины", — заключил Экс.В общей сложности Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2, некоторые из которых уже уничтожили. Кроме того, российские военные уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, за последние несколько недель ВСУ также потеряли несколько американских M1 Abrams.

https://ria.ru/20240328/porazhenie-1936380490.html

https://ria.ru/20240327/skandal-1936112634.html

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украина, великобритания, вооруженные силы украины, россия, в мире