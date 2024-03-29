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И так обойдутся. Раскрыт секрет украинских танков Challenger 2 - РИА Новости, 29.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
04:45 29.03.2024 (обновлено: 05:24 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/challenger-1936516719.html
И так обойдутся. Раскрыт секрет украинских танков Challenger 2
И так обойдутся. Раскрыт секрет украинских танков Challenger 2 - РИА Новости, 29.03.2024
И так обойдутся. Раскрыт секрет украинских танков Challenger 2
Британия передала Украине свои танки Challenger 2 без комплектов дополнительной брони, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T04:45
2024-03-29T05:24
специальная военная операция на украине
украина
великобритания
вооруженные силы украины
россия
в мире
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Британия передала Украине свои танки Challenger 2 без комплектов дополнительной брони, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes."Украине не передали навесные комплекты брони, вероятно, потому что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы украинские Challenger 2 еще менее маневренными", — написал он.Эти танки отличаются низкой проходимостью на мягких грунтах, отметил эксперт. По его словам, это часто приводит к застреванию и необходимости буксирования другими боевыми машинами.В качестве еще одной проблемы британских танков аналитик указал их орудие. Он заметил, что нарезной ствол пушки Challenger 2 приходит в негодность после 500 выстрелов, в то время как ресурс гладкоствольных орудий — полторы тысячи."Танки Challenger 2 просто не подходят для Украины", — заключил Экс.В общей сложности Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2, некоторые из которых уже уничтожили. Кроме того, российские военные уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, за последние несколько недель ВСУ также потеряли несколько американских M1 Abrams.
https://ria.ru/20240328/porazhenie-1936380490.html
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украина, великобритания, вооруженные силы украины, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Великобритания, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире
И так обойдутся. Раскрыт секрет украинских танков Challenger 2

Forbes: Британия передала Украине танки Challenger 2 без дополнительной брони

© AP Photo / Andrew MatthewsПремьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский встречаются с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение управлению танками Challenger 2 в Лулворте
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский встречаются с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение управлению танками Challenger 2 в Лулворте - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Andrew Matthews
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Украины Владимир Зеленский встречаются с украинскими военнослужащими, которые проходят обучение управлению танками Challenger 2 в Лулворте. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Британия передала Украине свои танки Challenger 2 без комплектов дополнительной брони, пишет военный обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.
"Украине не передали навесные комплекты брони, вероятно, потому что они прибавили бы несколько тонн к общей массе, что сделало бы украинские Challenger 2 еще менее маневренными", — написал он.
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Эти танки отличаются низкой проходимостью на мягких грунтах, отметил эксперт. По его словам, это часто приводит к застреванию и необходимости буксирования другими боевыми машинами.
В качестве еще одной проблемы британских танков аналитик указал их орудие. Он заметил, что нарезной ствол пушки Challenger 2 приходит в негодность после 500 выстрелов, в то время как ресурс гладкоствольных орудий — полторы тысячи.
"Танки Challenger 2 просто не подходят для Украины", — заключил Экс.
В общей сложности Великобритания поставила Украине 14 танков Challenger 2, некоторые из которых уже уничтожили. Кроме того, российские военные уничтожили уже десятки немецких танков Leopard, за последние несколько недель ВСУ также потеряли несколько американских M1 Abrams.
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