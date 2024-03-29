https://ria.ru/20240329/buryatiya-1936557517.html

Источник: экс-спикера народного хурала Бурятии заподозрили в мошенничестве

Источник: экс-спикера народного хурала Бурятии заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 29.03.2024

Источник: экс-спикера народного хурала Бурятии заподозрили в мошенничестве

Экс-председателя народного хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиева подозревают в мошенничестве, он задержан, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T10:10

2024-03-29T10:10

2024-03-29T10:10

происшествия

россия

республика бурятия

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ХАБАРОВСК, 29 мар - РИА Новости. Экс-председателя народного хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиева подозревают в мошенничестве, он задержан, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Бывшего председателя народного хурала Цырен-Даши Доржиева задержали сегодня по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас идут следственные действия. Причина задержания связана с делами строительной компании "Витим", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что задержание экс-спикера парламента - следствие прошедших ранее у него обысков. ООО "Витим" в марте 2022 года приступило к возведению школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское в Бурятии. Завершить строительство объекта организация должна была летом 2023 года, но сроки были сорваны. Были возбуждены дела о хищении средств и халатности. Цырен-Даши Доржиев родился 20 апреля 1962 года в селе Сосново-Озерское. Был председателем парламента республики с августа 2015 по сентябрь 2018 года, затем еще один срок - депутатом народного хурала.

https://ria.ru/20231102/ostanovka-1906842132.html

россия

республика бурятия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, республика бурятия