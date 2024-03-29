https://ria.ru/20240329/buryatiya-1936557517.html
Источник: экс-спикера народного хурала Бурятии заподозрили в мошенничестве
Источник: экс-спикера народного хурала Бурятии заподозрили в мошенничестве - РИА Новости, 29.03.2024
Источник: экс-спикера народного хурала Бурятии заподозрили в мошенничестве
Экс-председателя народного хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиева подозревают в мошенничестве, он задержан, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:10
2024-03-29T10:10
2024-03-29T10:10
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ХАБАРОВСК, 29 мар - РИА Новости. Экс-председателя народного хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиева подозревают в мошенничестве, он задержан, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. "Бывшего председателя народного хурала Цырен-Даши Доржиева задержали сегодня по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас идут следственные действия. Причина задержания связана с делами строительной компании "Витим", - рассказал собеседник агентства. Он отметил, что задержание экс-спикера парламента - следствие прошедших ранее у него обысков. ООО "Витим" в марте 2022 года приступило к возведению школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское в Бурятии. Завершить строительство объекта организация должна была летом 2023 года, но сроки были сорваны. Были возбуждены дела о хищении средств и халатности. Цырен-Даши Доржиев родился 20 апреля 1962 года в селе Сосново-Озерское. Был председателем парламента республики с августа 2015 по сентябрь 2018 года, затем еще один срок - депутатом народного хурала.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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происшествия, россия, республика бурятия
Происшествия, Россия, Республика Бурятия
Источник: экс-спикера народного хурала Бурятии заподозрили в мошенничестве
Экс-спикера парламента Бурятии Доржиева задержали по подозрению в мошенничестве
ХАБАРОВСК, 29 мар - РИА Новости. Экс-председателя народного хурала Бурятии Цырен-Даши Доржиева подозревают в мошенничестве, он задержан, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
«
"Бывшего председателя народного хурала Цырен-Даши Доржиева задержали сегодня по статье 159 УК РФ (мошенничество). Сейчас идут следственные действия. Причина задержания связана с делами строительной компании "Витим", - рассказал собеседник агентства.
Он отметил, что задержание экс-спикера парламента - следствие прошедших ранее у него обысков.
ООО "Витим" в марте 2022 года приступило к возведению школы на 450 мест в селе Сосново-Озерское в Бурятии. Завершить строительство объекта организация должна была летом 2023 года, но сроки были сорваны. Были возбуждены дела о хищении средств и халатности.
Цырен-Даши Доржиев родился 20 апреля 1962 года в селе Сосново-Озерское. Был председателем парламента республики с августа 2015 по сентябрь 2018 года, затем еще один срок - депутатом народного хурала.