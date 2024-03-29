https://ria.ru/20240329/britaniya-1936513785.html

СМИ: в убийстве британского наемника ВСУ подозревают джихадиста

СМИ: в убийстве британского наемника ВСУ подозревают джихадиста - РИА Новости, 29.03.2024

СМИ: в убийстве британского наемника ВСУ подозревают джихадиста

Власти Манчестера расследуют гибель британского наемника на Украине, в его убийстве подозревается австралийский джихадист, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T03:18

2024-03-29T03:18

2024-03-29T03:59

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Власти Манчестера расследуют гибель британского наемника на Украине, в его убийстве подозревается австралийский джихадист, сообщает газета Telegraph. Дэниел Берк из города Уайтэншоу в Манчестере отправился в Украину в 2022 году. Сообщается, что он возглавлял группу иностранных наемников, известную как "Темные ангелы". В августе 2023 года 36-летнего десантника нашли мертвым на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Он был убит выстрелами сзади в голову и шею, его тело оставили в сточной канаве рядом со стрельбищем. Украинские власти сообщили, что в убийстве подозревается Абдельфетах Нурин, также известный по кличке Джихади Адам, имеющий гражданство Австралии и Алжира. По данным полиция Манчестера, в настоящее время местонахождение подозреваемого неизвестно, но его поиски на Украине продолжаются.

https://ria.ru/20240311/naemnik-1932217166.html

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в мире, манчестер, украина, киев, великобритания