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СМИ: в убийстве британского наемника ВСУ подозревают джихадиста - РИА Новости, 29.03.2024
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03:18 29.03.2024 (обновлено: 03:59 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/britaniya-1936513785.html
СМИ: в убийстве британского наемника ВСУ подозревают джихадиста
СМИ: в убийстве британского наемника ВСУ подозревают джихадиста - РИА Новости, 29.03.2024
СМИ: в убийстве британского наемника ВСУ подозревают джихадиста
Власти Манчестера расследуют гибель британского наемника на Украине, в его убийстве подозревается австралийский джихадист, сообщает газета Telegraph. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T03:18
2024-03-29T03:59
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Власти Манчестера расследуют гибель британского наемника на Украине, в его убийстве подозревается австралийский джихадист, сообщает газета Telegraph. Дэниел Берк из города Уайтэншоу в Манчестере отправился в Украину в 2022 году. Сообщается, что он возглавлял группу иностранных наемников, известную как "Темные ангелы". В августе 2023 года 36-летнего десантника нашли мертвым на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Он был убит выстрелами сзади в голову и шею, его тело оставили в сточной канаве рядом со стрельбищем. Украинские власти сообщили, что в убийстве подозревается Абдельфетах Нурин, также известный по кличке Джихади Адам, имеющий гражданство Австралии и Алжира. По данным полиция Манчестера, в настоящее время местонахождение подозреваемого неизвестно, но его поиски на Украине продолжаются.
https://ria.ru/20240311/naemnik-1932217166.html
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в мире, манчестер, украина, киев, великобритания
В мире, Манчестер, Украина, Киев, Великобритания
СМИ: в убийстве британского наемника ВСУ подозревают джихадиста

Telegraph: воюющий в ВСУ джихадист подозревается в убийстве наемника из Британии

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Власти Манчестера расследуют гибель британского наемника на Украине, в его убийстве подозревается австралийский джихадист, сообщает газета Telegraph.
Дэниел Берк из города Уайтэншоу в Манчестере отправился в Украину в 2022 году. Сообщается, что он возглавлял группу иностранных наемников, известную как "Темные ангелы". В августе 2023 года 36-летнего десантника нашли мертвым на подконтрольной Киеву территории Запорожской области. Он был убит выстрелами сзади в голову и шею, его тело оставили в сточной канаве рядом со стрельбищем.
Украинские власти сообщили, что в убийстве подозревается Абдельфетах Нурин, также известный по кличке Джихади Адам, имеющий гражданство Австралии и Алжира.
По данным полиция Манчестера, в настоящее время местонахождение подозреваемого неизвестно, но его поиски на Украине продолжаются.
Украинские солдаты - РИА Новости, 1920, 11.03.2024
Наемника ВСУ, "вдохновленного" речью Лиз Трасс, нашли мертвым в Британии
11 марта, 06:12
 
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