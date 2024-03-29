https://ria.ru/20240329/brak-1936677402.html

В Госдуме предложили ужесточить наказание за фиктивные браки

В Госдуме предложили ужесточить наказание за фиктивные браки - РИА Новости, 29.03.2024

В Госдуме предложили ужесточить наказание за фиктивные браки

Необходимо поднять вопрос ужесточения наказания за организацию фиктивных браков ради получения гражданства вплоть до уголовной ответственности, заявил РИА... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:59

2024-03-29T15:59

2024-03-29T15:59

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россия

виталий милонов

госдума рф

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Необходимо поднять вопрос ужесточения наказания за организацию фиктивных браков ради получения гражданства вплоть до уголовной ответственности, заявил РИА Новости депутат ГД Виталий Милонов. В настоящее время в РФ нет ответственности за оформление фиктивного брака. Но обманутый супруг может взыскать с недобросовестного убытки и моральный вред. Существуют проблемы с фиктивными браками с иностранцами. Их заключают, чтобы получить разрешение на временное проживание, вид на жительство или гражданство. "Я считаю, что нам надо поднять вопрос о дополнительном наказании за организацию фиктивного брака ради получения гражданства - вплоть до реальных сроков лишения свободы", - сказал Милонов. Депутат отметил, что после трагедии в "Крокусе" стоит пристальнее смотреть за тенденциями и причинами, приводящими к перекосам в миграционной сфере. "Гражданство - это святое. Им нельзя разбрасываться и продавать", - заключил парламентарий.

https://ria.ru/20231030/inostrantsy-1906120808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, виталий милонов, госдума рф