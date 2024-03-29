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В Госдуме предложили ужесточить наказание за фиктивные браки
В Госдуме предложили ужесточить наказание за фиктивные браки - РИА Новости, 29.03.2024
В Госдуме предложили ужесточить наказание за фиктивные браки
Необходимо поднять вопрос ужесточения наказания за организацию фиктивных браков ради получения гражданства вплоть до уголовной ответственности, заявил РИА... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:59
2024-03-29T15:59
2024-03-29T15:59
общество
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Необходимо поднять вопрос ужесточения наказания за организацию фиктивных браков ради получения гражданства вплоть до уголовной ответственности, заявил РИА Новости депутат ГД Виталий Милонов. В настоящее время в РФ нет ответственности за оформление фиктивного брака. Но обманутый супруг может взыскать с недобросовестного убытки и моральный вред. Существуют проблемы с фиктивными браками с иностранцами. Их заключают, чтобы получить разрешение на временное проживание, вид на жительство или гражданство. "Я считаю, что нам надо поднять вопрос о дополнительном наказании за организацию фиктивного брака ради получения гражданства - вплоть до реальных сроков лишения свободы", - сказал Милонов. Депутат отметил, что после трагедии в "Крокусе" стоит пристальнее смотреть за тенденциями и причинами, приводящими к перекосам в миграционной сфере. "Гражданство - это святое. Им нельзя разбрасываться и продавать", - заключил парламентарий.
https://ria.ru/20231030/inostrantsy-1906120808.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, виталий милонов, госдума рф
Общество, Россия, Виталий Милонов, Госдума РФ
В Госдуме предложили ужесточить наказание за фиктивные браки
Милонов предложил ввести уголовное наказание за фиктивные браки ради гражданства
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Необходимо поднять вопрос ужесточения наказания за организацию фиктивных браков ради получения гражданства вплоть до уголовной ответственности, заявил РИА Новости депутат ГД Виталий Милонов.
В настоящее время в РФ нет ответственности за оформление фиктивного брака. Но обманутый супруг может взыскать с недобросовестного убытки и моральный вред. Существуют проблемы с фиктивными браками с иностранцами. Их заключают, чтобы получить разрешение на временное проживание, вид на жительство или гражданство.
«
"Я считаю, что нам надо поднять вопрос о дополнительном наказании за организацию фиктивного брака ради получения гражданства - вплоть до реальных сроков лишения свободы", - сказал Милонов.
Депутат отметил, что после трагедии в "Крокусе" стоит пристальнее смотреть за тенденциями и причинами, приводящими к перекосам в миграционной сфере.
"Гражданство - это святое. Им нельзя разбрасываться и продавать", - заключил парламентарий.