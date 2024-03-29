https://ria.ru/20240329/bomba-1936755306.html

Задержанные на Ставрополье купили килограмм гвоздей для самодельной бомбы

Задержанные на Ставрополье купили килограмм гвоздей для самодельной бомбы - РИА Новости, 29.03.2024

Задержанные на Ставрополье купили килограмм гвоздей для самодельной бомбы

Лица, задержанные на Ставрополье по подозрению в подготовке взрыва в людном месте, купили один килограмм гвоздей в качестве поражающей начинки самодельной... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T21:57

2024-03-29T21:57

2024-03-29T21:57

происшествия

россия

центральная азия

ставропольский край

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лица, задержанные на Ставрополье по подозрению в подготовке взрыва в людном месте, купили один килограмм гвоздей в качестве поражающей начинки самодельной бомбы, следует из кадров оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ России. Как сообщила ФСБ, задержаны трое граждан одной из стран Центральной Азии, которые планировали совершить террористический акт путем взрыва в одном из мест массового пребывания людей на территории Ставропольского края. Дома у них обнаружены и изъяты составные части самодельной бомбы, химические вещества и поражающие элементы. На видео показано, как один из задержанных в магазине попросил продать ему один килограмм гвоздей. "Целый килограмм?" - переспросила продавщица. "Да", - подтвердил покупатель. Затем показаны кадры задержания сотрудниками ФСБ и изъятые компоненты бомбы.

https://ria.ru/20240326/obyski-1935836028.html

https://ria.ru/20240329/zaderzhanie-1936740483.html

россия

центральная азия

ставропольский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание подозреваемых в подготовке теракта в Ставропольском крае ФСБ России пресекла деятельность трех граждан одной из стран Центральной Азии, планировавших теракт в Ставропольском крае, по месту их проживания изъяты составные части СВУ, химвещества и поражающие элементы, сообщает ЦОС ФСБ. 2024-03-29T21:57 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, центральная азия, ставропольский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)