https://ria.ru/20240329/boeing-1936516889.html

Техас начал расследование в отношении поставщика фюзеляжей для Boeing

Техас начал расследование в отношении поставщика фюзеляжей для Boeing - РИА Новости, 29.03.2024

Техас начал расследование в отношении поставщика фюзеляжей для Boeing

Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон объявил о начале расследования в отношении поставщика комплектующих для самолетов Boeing после череды происшествий... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T04:46

2024-03-29T04:46

2024-03-29T04:53

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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон объявил о начале расследования в отношении поставщика комплектующих для самолетов Boeing после череды происшествий с ними. Под следствие попала компания Spirit AeroSystems, которая выпускает фюзеляжи для авиалайнеров Boeing 737. "Потенциальные риски, связанные с определенными моделями воздушных судов, вызывают глубокую обеспокоенность и потенциально угрожают жизням техасцев. Я привлеку к ответственности любую компанию, если та не будет соблюдать предписанные законом стандарты", - заявил прокурор. От компании власти республиканского штата требуют представить не только техническую документацию, но и информацию о практикуемых стандартах "разнообразия, равенства и инклюзивности", их законности и потенциальном влиянии на производственные процессы.

https://ria.ru/20240327/boeing-1936058700.html

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в мире, техас, boeing 737, сша