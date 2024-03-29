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Техас начал расследование в отношении поставщика фюзеляжей для Boeing - РИА Новости, 29.03.2024
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04:46 29.03.2024 (обновлено: 04:53 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/boeing-1936516889.html
Техас начал расследование в отношении поставщика фюзеляжей для Boeing
Техас начал расследование в отношении поставщика фюзеляжей для Boeing - РИА Новости, 29.03.2024
Техас начал расследование в отношении поставщика фюзеляжей для Boeing
Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон объявил о начале расследования в отношении поставщика комплектующих для самолетов Boeing после череды происшествий... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T04:46
2024-03-29T04:53
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон объявил о начале расследования в отношении поставщика комплектующих для самолетов Boeing после череды происшествий с ними. Под следствие попала компания Spirit AeroSystems, которая выпускает фюзеляжи для авиалайнеров Boeing 737. "Потенциальные риски, связанные с определенными моделями воздушных судов, вызывают глубокую обеспокоенность и потенциально угрожают жизням техасцев. Я привлеку к ответственности любую компанию, если та не будет соблюдать предписанные законом стандарты", - заявил прокурор. От компании власти республиканского штата требуют представить не только техническую документацию, но и информацию о практикуемых стандартах "разнообразия, равенства и инклюзивности", их законности и потенциальном влиянии на производственные процессы.
https://ria.ru/20240327/boeing-1936058700.html
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в мире, техас, boeing 737, сша
В мире, Техас, Boeing 737, США
Техас начал расследование в отношении поставщика фюзеляжей для Boeing

В Техасе начали расследование в отношении поставщика фюзеляжей для Boeing

CC BY 2.0 / Mogami Kariya / Boeing C-40CСамолет Boeing
Самолет Boeing - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
CC BY 2.0 / Mogami Kariya / Boeing C-40C
Самолет Boeing. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон объявил о начале расследования в отношении поставщика комплектующих для самолетов Boeing после череды происшествий с ними.
Под следствие попала компания Spirit AeroSystems, которая выпускает фюзеляжи для авиалайнеров Boeing 737.
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"Потенциальные риски, связанные с определенными моделями воздушных судов, вызывают глубокую обеспокоенность и потенциально угрожают жизням техасцев. Я привлеку к ответственности любую компанию, если та не будет соблюдать предписанные законом стандарты", - заявил прокурор.
От компании власти республиканского штата требуют представить не только техническую документацию, но и информацию о практикуемых стандартах "разнообразия, равенства и инклюзивности", их законности и потенциальном влиянии на производственные процессы.
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В миреТехасBoeing 737США
 
 
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