https://ria.ru/20240329/blagoustroystvo-1936676782.html

Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в месячник благоустройства

Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в месячник благоустройства - РИА Новости, 29.03.2024

Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в месячник благоустройства

Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют более 100 транспортных тоннелей в рамках месячника по благоустройству, который стартует в столице 1 апреля,... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:57

2024-03-29T15:57

2024-03-29T15:57

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москва

общество

городское хозяйство москвы

петр бирюков

комплекс городского хозяйства москвы

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют более 100 транспортных тоннелей в рамках месячника по благоустройству, который стартует в столице 1 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Гагаринский и Новокутузовский тоннельный комплекс. Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения автотранспорта", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что все мероприятия по промывке тоннелей завершат в установленный срок - до конца апреля. "С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоем парапеты и стены инженерных сооружений, проведем очистку дренажных систем, приведем в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Будут задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни.

https://realty.ria.ru/20240329/moskva-1934747568.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы