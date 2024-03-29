Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в месячник благоустройства
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРаботники коммунальной службы проводят работы по промывке стен Лефортовского транспортного тоннеля в Москве
Работники коммунальной службы проводят работы по промывке стен Лефортовского транспортного тоннеля в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют более 100 транспортных тоннелей в рамках месячника по благоустройству, который стартует в столице 1 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Гагаринский и Новокутузовский тоннельный комплекс. Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения автотранспорта", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что все мероприятия по промывке тоннелей завершат в установленный срок - до конца апреля.
«
"С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоем парапеты и стены инженерных сооружений, проведем очистку дренажных систем, приведем в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Будут задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - рассказал заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни.