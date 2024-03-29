Рейтинг@Mail.ru
Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в месячник благоустройства - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:57 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/blagoustroystvo-1936676782.html
Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в месячник благоустройства
Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в месячник благоустройства - РИА Новости, 29.03.2024
Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в месячник благоустройства
Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют более 100 транспортных тоннелей в рамках месячника по благоустройству, который стартует в столице 1 апреля,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:57
2024-03-29T15:57
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
общество
городское хозяйство москвы
петр бирюков
комплекс городского хозяйства москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936675388_0:152:3097:1894_1920x0_80_0_0_6a9ff616b49a6e61444ff07ea6ec28da.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют более 100 транспортных тоннелей в рамках месячника по благоустройству, который стартует в столице 1 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Гагаринский и Новокутузовский тоннельный комплекс. Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения автотранспорта", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что все мероприятия по промывке тоннелей завершат в установленный срок - до конца апреля. "С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоем парапеты и стены инженерных сооружений, проведем очистку дренажных систем, приведем в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Будут задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - рассказал заммэра. Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни.
https://realty.ria.ru/20240329/moskva-1934747568.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936675388_52:0:2781:2047_1920x0_80_0_0_d9173ae34a0a92ac8e8d81225330801e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, городское хозяйство москвы, петр бирюков, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Общество, Городское хозяйство Москвы, Петр Бирюков, Комплекс городского хозяйства Москвы

Более 100 транспортных тоннелей промоют в Москве в месячник благоустройства

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкРаботники коммунальной службы проводят работы по промывке стен Лефортовского транспортного тоннеля в Москве
Работники коммунальной службы проводят работы по промывке стен Лефортовского транспортного тоннеля в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Работники коммунальной службы проводят работы по промывке стен Лефортовского транспортного тоннеля в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства промоют более 100 транспортных тоннелей в рамках месячника по благоустройству, который стартует в столице 1 апреля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Запланированы масштабные мероприятия по промывке более 100 транспортных тоннелей, в том числе таких крупных, как Северо-Западный, Лефортовский, Волоколамский, Гагаринский и Новокутузовский тоннельный комплекс. Во время работ будут поочередно перекрывать по одной крайней полосе движения автотранспорта", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что все мероприятия по промывке тоннелей завершат в установленный срок - до конца апреля.
«
"С помощью аппаратов высокого давления и специальных растворов промоем парапеты и стены инженерных сооружений, проведем очистку дренажных систем, приведем в порядок смотровые и сточные колодцы водосточной сети. Будут задействованы тоннелемоечные машины со специальными щетками для очистки стен и поливомоечная техника", - рассказал заммэра.
Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что промывка тоннелей проводится только при плюсовой температуре в ночное время с 22.00 до 6.00 или в выходные дни.
Весеннее благоустройство Москвы - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Весенний марафон: как прихорашивается Москва после зимы
10:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваОбществоГородское хозяйство МосквыПетр БирюковКомплекс городского хозяйства Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала