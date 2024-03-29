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Власти назвали причину рекордно низкого уровня безработицы в России
Власти назвали причину рекордно низкого уровня безработицы в России - РИА Новости, 29.03.2024
Власти назвали причину рекордно низкого уровня безработицы в России
Рекордно низкая безработица в России связана со структурной перестройкой экономики в 2022 году, сообщил в пятницу журналистам замминистра труда и социальной... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:02
2024-03-29T13:02
2024-03-29T13:02
экономика
жкх
россия
дмитрий платыгин
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КЕМЕРОВО, 29 мар – РИА Новости. Рекордно низкая безработица в России связана со структурной перестройкой экономики в 2022 году, сообщил в пятницу журналистам замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин. "(Рекордно низка безработица) это связано с тем, что в 2022 году мы столкнулись с достаточно серьезными вызовами, которые повлекли структурную перестройку экономики и спроса на труд, в частности. С одной стороны, в 2022 году мы опасались, что будет очень высокий уровень безработицы, вводили соответствующие меры поддержки, видимо не совсем правильно оценивая возможности нашей экономики, но экономика перестроилась, структура спроса поменялась, в связи с чем возник дополнительный спрос на труд", – сказал Платыгин. Он отметил, что в данный момент достаточно бурно развивается импортозамещающее и высокотехнологичное производство, также поменялась структура спросов в профессионально-квалификационном разрезе. "Предприятия начали конкурировать, начали повышать заработные платы. Это, в свою очередь, привлекло и тех работников, которые находились не просто в статусе безработных, но и тех работников, которые по тем или иным причинам не осуществляли трудовую деятельность, но нашли в новых экономических условиях для себя некоторые интересные возможности. В целом, это, конечно, подстегнуло и спрос на труд, и предложения труда. Мы фиксируем не только рекордный показатель безработицы, но и фиксируем и очень высокие показатели занятости населения в целом", – подытожил Платыгин.
https://ria.ru/20240306/bezrabotitsa-1931444094.html
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экономика, жкх, россия, дмитрий платыгин
Экономика, ЖКХ, Россия, Дмитрий Платыгин
Власти назвали причину рекордно низкого уровня безработицы в России
Минтруд: низкая безработица связана со структурной перестройкой экономики
КЕМЕРОВО, 29 мар – РИА Новости. Рекордно низкая безработица в России связана со структурной перестройкой экономики в 2022 году, сообщил в пятницу журналистам замминистра труда и социальной защиты РФ Дмитрий Платыгин.
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"(Рекордно низка безработица) это связано с тем, что в 2022 году мы столкнулись с достаточно серьезными вызовами, которые повлекли структурную перестройку экономики и спроса на труд, в частности. С одной стороны, в 2022 году мы опасались, что будет очень высокий уровень безработицы, вводили соответствующие меры поддержки, видимо не совсем правильно оценивая возможности нашей экономики, но экономика перестроилась, структура спроса поменялась, в связи с чем возник дополнительный спрос на труд", – сказал Платыгин.
Он отметил, что в данный момент достаточно бурно развивается импортозамещающее и высокотехнологичное производство, также поменялась структура спросов в профессионально-квалификационном разрезе.
"Предприятия начали конкурировать, начали повышать заработные платы. Это, в свою очередь, привлекло и тех работников, которые находились не просто в статусе безработных, но и тех работников, которые по тем или иным причинам не осуществляли трудовую деятельность, но нашли в новых экономических условиях для себя некоторые интересные возможности. В целом, это, конечно, подстегнуло и спрос на труд, и предложения труда. Мы фиксируем не только рекордный показатель безработицы, но и фиксируем и очень высокие показатели занятости населения в целом", – подытожил Платыгин.