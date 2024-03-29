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Число пострадавших при атаке дрона на дом в Белгороде увеличилось до трех
Число пострадавших при атаке дрона на дом в Белгороде увеличилось до трех - РИА Новости, 29.03.2024
Число пострадавших при атаке дрона на дом в Белгороде увеличилось до трех
Число пострадавших при атаке украинского дрона на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T20:27
2024-03-29T20:27
2024-03-29T20:35
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белгород
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вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского дрона на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее глава области информировал, что беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, один человек погиб и двое пострадали. Супругу погибшего мужчины госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, рваными ранами и ожогами. Второй житель самостоятельно обратился в больницу. У пострадавшего мужчины осколочное ранение поясничной области."Ситуация очень сложная. Сегодня опять у нас погиб мужчина, три человека ранены", - сказал губернатор во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".В пресс-службе регионального правительства уточнили РИА Новости, что третий пострадавший обратился за медицинской помощью позже.
https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html
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белгород, происшествия, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Происшествия, Вячеслав Гладков
Число пострадавших при атаке дрона на дом в Белгороде увеличилось до трех
Гладков: число пострадавших при атаке БПЛА на дом в Белгороде увеличилось до 3