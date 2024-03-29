https://ria.ru/20240329/bespilotnik-1936742562.html

Число пострадавших при атаке дрона на дом в Белгороде увеличилось до трех

Число пострадавших при атаке дрона на дом в Белгороде увеличилось до трех - РИА Новости, 29.03.2024

Число пострадавших при атаке дрона на дом в Белгороде увеличилось до трех

Число пострадавших при атаке украинского дрона на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T20:27

2024-03-29T20:27

2024-03-29T20:35

специальная военная операция на украине

белгород

происшествия

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Число пострадавших при атаке украинского дрона на многоквартирный дом в Белгороде увеличилось до трех, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Ранее глава области информировал, что беспилотник самолетного типа врезался в многоквартирный дом в Белгороде, один человек погиб и двое пострадали. Супругу погибшего мужчины госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, рваными ранами и ожогами. Второй житель самостоятельно обратился в больницу. У пострадавшего мужчины осколочное ранение поясничной области."Ситуация очень сложная. Сегодня опять у нас погиб мужчина, три человека ранены", - сказал губернатор во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".В пресс-службе регионального правительства уточнили РИА Новости, что третий пострадавший обратился за медицинской помощью позже.

https://ria.ru/20240319/ukraina-1933958751.html

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белгород, происшествия, вячеслав гладков