https://ria.ru/20240329/bespilotnik-1936706577.html
Зенитчик рассказал об уничтожении беспилотника "Лелека-100" под Донецком
Зенитчик рассказал об уничтожении беспилотника "Лелека-100" под Донецком - РИА Новости, 29.03.2024
Зенитчик рассказал об уничтожении беспилотника "Лелека-100" под Донецком
Украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" сбит в окрестностях Донецка, заявил РИА Новости замкомандира взвода ЗРК "Стрела-10" с позывным "Шмель". РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:33
2024-03-29T17:33
2024-03-29T17:33
специальная военная операция на украине
донецк
безопасность
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" сбит в окрестностях Донецка, заявил РИА Новости замкомандира взвода ЗРК "Стрела-10" с позывным "Шмель". Он также предоставил видео с этим примером успешной работы зенитно-ракетного комплекса. "Выехали на боевое дежурство. Я сидел на месте наводчика, обнаружил его (беспилотник) через смотровое окно. Летела "Лелека-100". Навелся на нее через визир (оптическое устройство), и была она уничтожена", - рассказал РИА Новости "Шмель". По его словам, обычно эти беспилотники летят на высоте 900 метров со скоростью около 120 км/ч. В среднем их удается поразить с одного, максимум двух выстрелов. Всего за два года службы подразделение "Шмеля" уничтожило один самолет "Су" и пять беспилотников. "В основном "Лелеки" летают разведывательные и "Фурии". Мы охраняем небо над Донецком, стараемся все делать по возможности. Все, что в наших руках, будет сделано", - заверил он.
https://ria.ru/20240329/dron-1936600496.html
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Замкомандира взвода о сбитом украинском беспилотнике "Лелека-100" на Донецком направлении
В окрестностях Донецка сбит украинский беспилотник «Лелека-100», рассказал РИА Новости замкомандира взвода ЗРК «Стрела-10» с позывным «Шмель».
Он также заверил, что небо над Донецком надежно защищено от вражеских атак.
2024-03-29T17:33
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донецк, безопасность, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Безопасность, Донецкая Народная Республика
Зенитчик рассказал об уничтожении беспилотника "Лелека-100" под Донецком
В окрестностях Донецка сбили украинский разведывательный БПЛА "Лелека-100"
ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" сбит в окрестностях Донецка, заявил РИА Новости замкомандира взвода ЗРК "Стрела-10" с позывным "Шмель".
Он также предоставил видео с этим примером успешной работы зенитно-ракетного комплекса.
"Выехали на боевое дежурство. Я сидел на месте наводчика, обнаружил его (беспилотник) через смотровое окно. Летела "Лелека-100". Навелся на нее через визир (оптическое устройство), и была она уничтожена", - рассказал РИА Новости "Шмель".
По его словам, обычно эти беспилотники летят на высоте 900 метров со скоростью около 120 км/ч. В среднем их удается поразить с одного, максимум двух выстрелов. Всего за два года службы подразделение "Шмеля" уничтожило один самолет "Су" и пять беспилотников.
"В основном "Лелеки" летают разведывательные и "Фурии". Мы охраняем небо над Донецком, стараемся все делать по возможности. Все, что в наших руках, будет сделано", - заверил он.