https://ria.ru/20240329/bespilotnik-1936706577.html

Зенитчик рассказал об уничтожении беспилотника "Лелека-100" под Донецком

Зенитчик рассказал об уничтожении беспилотника "Лелека-100" под Донецком - РИА Новости, 29.03.2024

Зенитчик рассказал об уничтожении беспилотника "Лелека-100" под Донецком

Украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" сбит в окрестностях Донецка, заявил РИА Новости замкомандира взвода ЗРК "Стрела-10" с позывным "Шмель". РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T17:33

2024-03-29T17:33

2024-03-29T17:33

специальная военная операция на украине

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безопасность

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинский разведывательный беспилотник "Лелека-100" сбит в окрестностях Донецка, заявил РИА Новости замкомандира взвода ЗРК "Стрела-10" с позывным "Шмель". Он также предоставил видео с этим примером успешной работы зенитно-ракетного комплекса. "Выехали на боевое дежурство. Я сидел на месте наводчика, обнаружил его (беспилотник) через смотровое окно. Летела "Лелека-100". Навелся на нее через визир (оптическое устройство), и была она уничтожена", - рассказал РИА Новости "Шмель". По его словам, обычно эти беспилотники летят на высоте 900 метров со скоростью около 120 км/ч. В среднем их удается поразить с одного, максимум двух выстрелов. Всего за два года службы подразделение "Шмеля" уничтожило один самолет "Су" и пять беспилотников. "В основном "Лелеки" летают разведывательные и "Фурии". Мы охраняем небо над Донецком, стараемся все делать по возможности. Все, что в наших руках, будет сделано", - заверил он.

https://ria.ru/20240329/dron-1936600496.html

https://ria.ru/20240208/tor-mu-1926062371.html

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Замкомандира взвода о сбитом украинском беспилотнике "Лелека-100" на Донецком направлении В окрестностях Донецка сбит украинский беспилотник «Лелека-100», рассказал РИА Новости замкомандира взвода ЗРК «Стрела-10» с позывным «Шмель». Он также заверил, что небо над Донецком надежно защищено от вражеских атак. 2024-03-29T17:33 true PT1M08S

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