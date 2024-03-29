https://ria.ru/20240329/bespilotnik-1936676955.html

Украинский БПЛА влетел в многоквартирный дом в Белгороде, погиб человек

Украинский БПЛА влетел в многоквартирный дом в Белгороде, погиб человек - РИА Новости, 29.03.2024

Украинский БПЛА влетел в многоквартирный дом в Белгороде, погиб человек

В Белгороде украинский дрон врезался в жилой дом и взорвался, один человек погиб, двое получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:57

2024-03-29T15:57

2024-03-29T16:38

специальная военная операция на украине

белгород

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 29 мар — РИА Новости. В Белгороде украинский дрон врезался в жилой дом и взорвался, один человек погиб, двое получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Бригадой скорой женщина доставлена в областную клиническую больницу. Еще один житель самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 — у мужчины осколочное ранение поясничной области", — уточнил глава области.В пяти квартирах повреждены окна и остекления балконов, пострадал легковой автомобиль.Гладков приехал на место происшествия, поговорил с сыном погибшего мужчины и выразил соболезнования.На месте работают оперативные службы, ожидается прибытие военных взрывотехников.По данным Минобороны, 29 марта около 14:30 дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник самолетного типа.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы Белгородской области с Украиной — 350 километров.

https://ria.ru/20240317/zapad-1933776489.html

https://ria.ru/20240328/belgorod-1936414139.html

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белгород, вооруженные силы украины