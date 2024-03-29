Рейтинг@Mail.ru
Украинский БПЛА влетел в многоквартирный дом в Белгороде, погиб человек - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:57 29.03.2024 (обновлено: 16:38 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/bespilotnik-1936676955.html
Украинский БПЛА влетел в многоквартирный дом в Белгороде, погиб человек
Украинский БПЛА влетел в многоквартирный дом в Белгороде, погиб человек - РИА Новости, 29.03.2024
Украинский БПЛА влетел в многоквартирный дом в Белгороде, погиб человек
В Белгороде украинский дрон врезался в жилой дом и взорвался, один человек погиб, двое получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:57
2024-03-29T16:38
специальная военная операция на украине
белгород
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936677064_0:220:1280:940_1920x0_80_0_0_cc436cae11f04f51ad79c65f24f56f22.jpg
БЕЛГОРОД, 29 мар — РИА Новости. В Белгороде украинский дрон врезался в жилой дом и взорвался, один человек погиб, двое получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале."Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Бригадой скорой женщина доставлена в областную клиническую больницу. Еще один житель самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 — у мужчины осколочное ранение поясничной области", — уточнил глава области.В пяти квартирах повреждены окна и остекления балконов, пострадал легковой автомобиль.Гладков приехал на место происшествия, поговорил с сыном погибшего мужчины и выразил соболезнования.На месте работают оперативные службы, ожидается прибытие военных взрывотехников.По данным Минобороны, 29 марта около 14:30 дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник самолетного типа.На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы Белгородской области с Украиной — 350 километров.
https://ria.ru/20240317/zapad-1933776489.html
https://ria.ru/20240328/belgorod-1936414139.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936677064_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_d5b935a9e181e95cd4b81d351afbc9a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Вооруженные силы Украины
Украинский БПЛА влетел в многоквартирный дом в Белгороде, погиб человек

Гладков: беспилотник ВСУ влетел в дом в Белгороде, погиб человек, 2 пострадали

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ жилого дома в Белгороде
Последствия атаки ВСУ жилого дома в Белгороде - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ жилого дома в Белгороде
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 29 мар — РИА Новости. В Белгороде украинский дрон врезался в жилой дом и взорвался, один человек погиб, двое получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Супруга погибшего мужчины получила закрытую черепно-мозговую травму, рваные раны лица и поверхностный ожог бедра. Бригадой скорой женщина доставлена в областную клиническую больницу. Еще один житель самостоятельно обратился в городскую больницу № 2 — у мужчины осколочное ранение поясничной области", — уточнил глава области.
В пяти квартирах повреждены окна и остекления балконов, пострадал легковой автомобиль.
Гладков приехал на место происшествия, поговорил с сыном погибшего мужчины и выразил соболезнования.
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
На Западе сделали неожиданное заявление после атак БПЛА на Россию
17 марта, 19:38
На месте работают оперативные службы, ожидается прибытие военных взрывотехников.
По данным Минобороны, 29 марта около 14:30 дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью украинский беспилотник самолетного типа.
На всей территории региона с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. Протяженность границы Белгородской области с Украиной — 350 километров.
Последствия обстрела Белгорода - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
В Белгороде более 180 квартир получили повреждения при обстреле ВСУ
Вчера, 15:57
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала