Рейтинг@Mail.ru
Демидов назвал количество поврежденных помещений в Белгороде за три месяца - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:50 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/belgorod-1936748273.html
Демидов назвал количество поврежденных помещений в Белгороде за три месяца
Демидов назвал количество поврежденных помещений в Белгороде за три месяца - РИА Новости, 29.03.2024
Демидов назвал количество поврежденных помещений в Белгороде за три месяца
Порядка 4 тысяч жилых помещений пострадало в Белгороде из-за украинских обстрелов за три последних месяца, всего же с начала СВО было около 5 тысяч поврежденных РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T20:50
2024-03-29T20:50
специальная военная операция на украине
белгород
валентин демидов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_0:63:1133:700_1920x0_80_0_0_139bb6d69de6a61382367845b8108223.jpg
БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Порядка 4 тысяч жилых помещений пострадало в Белгороде из-за украинских обстрелов за три последних месяца, всего же с начала СВО было около 5 тысяч поврежденных квартир и домов, сообщил мэр города Валентин Демидов. "На сегодня пострадало жилых помещений около 5 тысяч с сначала СВО, около 5 тысяч. Причем до 30 декабря их было менее тысячи, то есть все остальное это вот за три месяца", - сказал мэр в эфире телеканала "Соловьев.Live". Ранее Демидов информировал, что с 11 марта в результате украинских обстрелов в Белгороде повреждено более трех тысяч квартир и частных домов, в восстановительных работах задействованы 39 подрядчиков. С 12 по 24 марта в Белгороде получили повреждения более 1,2 тысячи автомобилей.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
белгород
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1932949578_167:0:1100:700_1920x0_80_0_0_a716b175cacc428a692ee82bff3da4b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, валентин демидов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Валентин Демидов, Происшествия
Демидов назвал количество поврежденных помещений в Белгороде за три месяца

Демидов: в Белгороде около 4000 помещений получили повреждения за три месяца

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области
Перейти в медиабанк
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Порядка 4 тысяч жилых помещений пострадало в Белгороде из-за украинских обстрелов за три последних месяца, всего же с начала СВО было около 5 тысяч поврежденных квартир и домов, сообщил мэр города Валентин Демидов.
"На сегодня пострадало жилых помещений около 5 тысяч с сначала СВО, около 5 тысяч. Причем до 30 декабря их было менее тысячи, то есть все остальное это вот за три месяца", - сказал мэр в эфире телеканала "Соловьев.Live".
Ранее Демидов информировал, что с 11 марта в результате украинских обстрелов в Белгороде повреждено более трех тысяч квартир и частных домов, в восстановительных работах задействованы 39 подрядчиков. С 12 по 24 марта в Белгороде получили повреждения более 1,2 тысячи автомобилей.
Военнослужащие Центрального военного округа ведут боевую работу на специальном бронепоезде Енисей на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 07.03.2024
России нужна тотальная милитаризация
7 марта, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородВалентин ДемидовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала