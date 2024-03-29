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Демидов назвал количество поврежденных помещений в Белгороде за три месяца
Демидов назвал количество поврежденных помещений в Белгороде за три месяца - РИА Новости, 29.03.2024
Демидов назвал количество поврежденных помещений в Белгороде за три месяца
Порядка 4 тысяч жилых помещений пострадало в Белгороде из-за украинских обстрелов за три последних месяца, всего же с начала СВО было около 5 тысяч поврежденных РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T20:50
2024-03-29T20:50
2024-03-29T20:50
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БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Порядка 4 тысяч жилых помещений пострадало в Белгороде из-за украинских обстрелов за три последних месяца, всего же с начала СВО было около 5 тысяч поврежденных квартир и домов, сообщил мэр города Валентин Демидов. "На сегодня пострадало жилых помещений около 5 тысяч с сначала СВО, около 5 тысяч. Причем до 30 декабря их было менее тысячи, то есть все остальное это вот за три месяца", - сказал мэр в эфире телеканала "Соловьев.Live". Ранее Демидов информировал, что с 11 марта в результате украинских обстрелов в Белгороде повреждено более трех тысяч квартир и частных домов, в восстановительных работах задействованы 39 подрядчиков. С 12 по 24 марта в Белгороде получили повреждения более 1,2 тысячи автомобилей.
https://ria.ru/20240307/militarizatsiya-1931565800.html
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белгород, валентин демидов, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгород, Валентин Демидов, Происшествия
Демидов назвал количество поврежденных помещений в Белгороде за три месяца
Демидов: в Белгороде около 4000 помещений получили повреждения за три месяца