https://ria.ru/20240329/belgorod-1936685609.html
Белгородских предпринимателей поддержат льготными кредитами
Белгородских предпринимателей поддержат льготными кредитами - РИА Новости, 29.03.2024
Белгородских предпринимателей поддержат льготными кредитами
Фонд поддержки малого и среднего бизнеса в Белгородской области предоставит льготные кредиты под 1% всем предпринимателям, пострадавшим от обстрелов, сообщила... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:33
2024-03-29T16:33
2024-03-29T16:34
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БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Фонд поддержки малого и среднего бизнеса в Белгородской области предоставит льготные кредиты под 1% всем предпринимателям, пострадавшим от обстрелов, сообщила пресс-служба регионального правительства. Как отметили в правительстве, накануне губернатор Вячеслав Гладков встретился с предпринимателями. Основной темой обсуждения были условия ведения бизнеса в текущей оперативной обстановке. "Пришли к общему выводу, какие нужны меры поддержки. В первую очередь предприниматели называли налоговые каникулы и займы на льготных условиях. Такие займы предпринимателям, пострадавшим от обстрелов, готов предоставить уже сейчас региональный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Выделили на эти цели пока 50 миллионов рублей - на займы до 3 миллионов рублей сроком до 3 лет под 1% годовых", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба. Губернатор также подчеркнул важность безопасности жителей и восстановления поврежденного имущества. В планах - организовать встречи предпринимателей с налоговой службой, банками и правительством для решения возникших вопросов. Обсуждались и возможные меры компенсации упущенной выгоды предпринимателей. "Вместе с министерством экономического развития РФ мы продолжаем работать над этими и другими направлениями. В настоящий момент мы составляем список с четко структурированными просчетами и предложениями", - добавил Гладков.
https://ria.ru/20240209/pomosch-1926357971.html
https://ria.ru/20240219/pomosch-1928171424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Белгородская область, Россия, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородских предпринимателей поддержат льготными кредитами
Пострадавшие от обстрелов белгородские предприниматели получат льготные кредиты
БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Фонд поддержки малого и среднего бизнеса в Белгородской области предоставит льготные кредиты под 1% всем предпринимателям, пострадавшим от обстрелов, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Как отметили в правительстве, накануне губернатор Вячеслав Гладков
встретился с предпринимателями. Основной темой обсуждения были условия ведения бизнеса в текущей оперативной обстановке.
"Пришли к общему выводу, какие нужны меры поддержки. В первую очередь предприниматели называли налоговые каникулы и займы на льготных условиях. Такие займы предпринимателям, пострадавшим от обстрелов, готов предоставить уже сейчас региональный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Выделили на эти цели пока 50 миллионов рублей - на займы до 3 миллионов рублей сроком до 3 лет под 1% годовых", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба.
Губернатор также подчеркнул важность безопасности жителей и восстановления поврежденного имущества. В планах - организовать встречи предпринимателей с налоговой службой, банками и правительством для решения возникших вопросов. Обсуждались и возможные меры компенсации упущенной выгоды предпринимателей.
"Вместе с министерством экономического развития РФ
мы продолжаем работать над этими и другими направлениями. В настоящий момент мы составляем список с четко структурированными просчетами и предложениями", - добавил Гладков.