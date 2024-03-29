https://ria.ru/20240329/belgorod-1936685609.html

Белгородских предпринимателей поддержат льготными кредитами

Белгородских предпринимателей поддержат льготными кредитами - РИА Новости, 29.03.2024

Белгородских предпринимателей поддержат льготными кредитами

Фонд поддержки малого и среднего бизнеса в Белгородской области предоставит льготные кредиты под 1% всем предпринимателям, пострадавшим от обстрелов, сообщила... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:33

2024-03-29T16:33

2024-03-29T16:34

специальная военная операция на украине

экономика

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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БЕЛГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Фонд поддержки малого и среднего бизнеса в Белгородской области предоставит льготные кредиты под 1% всем предпринимателям, пострадавшим от обстрелов, сообщила пресс-служба регионального правительства. Как отметили в правительстве, накануне губернатор Вячеслав Гладков встретился с предпринимателями. Основной темой обсуждения были условия ведения бизнеса в текущей оперативной обстановке. "Пришли к общему выводу, какие нужны меры поддержки. В первую очередь предприниматели называли налоговые каникулы и займы на льготных условиях. Такие займы предпринимателям, пострадавшим от обстрелов, готов предоставить уже сейчас региональный Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства. Выделили на эти цели пока 50 миллионов рублей - на займы до 3 миллионов рублей сроком до 3 лет под 1% годовых", - сказал Гладков, слова которого приводит пресс-служба. Губернатор также подчеркнул важность безопасности жителей и восстановления поврежденного имущества. В планах - организовать встречи предпринимателей с налоговой службой, банками и правительством для решения возникших вопросов. Обсуждались и возможные меры компенсации упущенной выгоды предпринимателей. "Вместе с министерством экономического развития РФ мы продолжаем работать над этими и другими направлениями. В настоящий момент мы составляем список с четко структурированными просчетами и предложениями", - добавил Гладков.

https://ria.ru/20240209/pomosch-1926357971.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины