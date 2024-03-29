https://ria.ru/20240329/begstvo-1936629231.html
Российские войска обратили ВСУ в бегство в районах Вербового и Работино
Российские войска обратили ВСУ в бегство в районах Вербового и Работино - РИА Новости, 29.03.2024
Российские войска обратили ВСУ в бегство в районах Вербового и Работино
Российские войска за последние сутки отбили несколько атак ВСУ на различных участках запорожского фронта, в том числе в районах Вербового и Работина, обратив... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T13:39
2024-03-29T13:39
2024-03-29T14:16
специальная военная операция на украине
работино
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
запорожская область
владимир рогов
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406494_0:0:3009:1693_1920x0_80_0_0_1d676ea57c0ee8961ee34dabb36e013e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Российские войска за последние сутки отбили несколько атак ВСУ на различных участках запорожского фронта, в том числе в районах Вербового и Работина, обратив противника в бегство, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов."Наши войска за последние сутки отбили несколько атак противника, обернув его в бегство", - сказал Рогов агентству.В частности, атаки врага отбиты в селе Работино и окрестностях села Вербовое."В районе Старомайорского и Урожайного наши накрыли большое скопление техники и живой силы противники и при этом отбили две атаки", - сказал Рогов, не уточняя детали.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию.В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240314/ukraina-1933067243.html
https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html
работино
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/14/1934406494_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_6c22752aa759e160d5c47bf7be0acc17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
работино, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, владимир рогов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Работино, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Запорожская область, Владимир Рогов, Безопасность
Российские войска обратили ВСУ в бегство в районах Вербового и Работино
Рогов: ВС РФ обратили в бегство атакующие группы ВСУ у Вербового и Работино