https://ria.ru/20240329/begstvo-1936629231.html

Российские войска обратили ВСУ в бегство в районах Вербового и Работино

Российские войска обратили ВСУ в бегство в районах Вербового и Работино - РИА Новости, 29.03.2024

Российские войска обратили ВСУ в бегство в районах Вербового и Работино

Российские войска за последние сутки отбили несколько атак ВСУ на различных участках запорожского фронта, в том числе в районах Вербового и Работина, обратив... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T13:39

2024-03-29T13:39

2024-03-29T14:16

специальная военная операция на украине

работино

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Российские войска за последние сутки отбили несколько атак ВСУ на различных участках запорожского фронта, в том числе в районах Вербового и Работина, обратив противника в бегство, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией", сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов."Наши войска за последние сутки отбили несколько атак противника, обернув его в бегство", - сказал Рогов агентству.В частности, атаки врага отбиты в селе Работино и окрестностях села Вербовое."В районе Старомайорского и Урожайного наши накрыли большое скопление техники и живой силы противники и при этом отбили две атаки", - сказал Рогов, не уточняя детали.Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию.В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области. Остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20240314/ukraina-1933067243.html

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

работино

запорожская область

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работино, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, запорожская область, владимир рогов, безопасность