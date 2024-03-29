https://ria.ru/20240329/bayden-1936517947.html
Протестующие прервали выступление Байдена
Протестующие прервали выступление Байдена - РИА Новости, 29.03.2024
Протестующие прервали выступление Байдена
Протестующие пацифисты прервали выступление президента США Джо Байдена и двух его предшественников-демократов на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, передает... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T05:04
2024-03-29T05:04
2024-03-29T09:28
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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Протестующие пацифисты прервали выступление президента США Джо Байдена и двух его предшественников-демократов на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, передает журналистский пул Белого дома. Один из возмутителей спокойствия свистел и выкрикивал ругательства на тему угрозы "ядерной войны с Россией", остальные протестовали против боевых действий в секторе Газа и американской помощи Израилю. "Многие кричали про "кровь на ваших руках", - сказано в сообщении пула. Протест против войны в секторе Газа развернулся и у здания Radio City Music Hall, где собирать пожертвования на избирательную кампанию Байдену помогают Барак Обама и Билл Клинтон. Судя по кадрам в социальных сетях, пикет перерастал в потасовки с полицией.
https://ria.ru/20240124/bayden-1923108029.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), израиль, джо байден, барак обама, билл клинтон
В мире, США, Нью-Йорк (город), Израиль, Джо Байден, Барак Обама, Билл Клинтон
Протестующие прервали выступление Байдена
Протестующие пацифисты прервали выступление Байдена в Нью-Йорке