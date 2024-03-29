https://ria.ru/20240329/bayden-1936517947.html

Протестующие прервали выступление Байдена

Протестующие прервали выступление Байдена - РИА Новости, 29.03.2024

Протестующие прервали выступление Байдена

Протестующие пацифисты прервали выступление президента США Джо Байдена и двух его предшественников-демократов на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, передает... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T05:04

2024-03-29T05:04

2024-03-29T09:28

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нью-йорк (город)

израиль

джо байден

барак обама

билл клинтон

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ВАШИНГТОН, 29 мар – РИА Новости. Протестующие пацифисты прервали выступление президента США Джо Байдена и двух его предшественников-демократов на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, передает журналистский пул Белого дома. Один из возмутителей спокойствия свистел и выкрикивал ругательства на тему угрозы "ядерной войны с Россией", остальные протестовали против боевых действий в секторе Газа и американской помощи Израилю. "Многие кричали про "кровь на ваших руках", - сказано в сообщении пула. Протест против войны в секторе Газа развернулся и у здания Radio City Music Hall, где собирать пожертвования на избирательную кампанию Байдену помогают Барак Обама и Билл Клинтон. Судя по кадрам в социальных сетях, пикет перерастал в потасовки с полицией.

https://ria.ru/20240124/bayden-1923108029.html

сша

нью-йорк (город)

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в мире, сша, нью-йорк (город), израиль, джо байден, барак обама, билл клинтон