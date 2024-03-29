https://ria.ru/20240329/bayden-1936509108.html
Антонов прокомментировал слова Байдена в адрес российского руководства
Антонов прокомментировал слова Байдена в адрес российского руководства - РИА Новости, 29.03.2024
Антонов прокомментировал слова Байдена в адрес российского руководства
Заявления президента США Джо Байдена в адрес российского руководства непристойны, заявил посол России в США Анатолий Антонов. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T01:15
2024-03-29T01:15
2024-03-29T10:13
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена в адрес российского руководства непристойны, заявил посол России в США Анатолий Антонов. "К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, ну, просто непристойные замечания в адрес российского руководства", — сказал посол в программе "Большая игра с Дмитрием Саймсом" на Первом канале. Антонов обратил внимание на то, что, в отличие от своего американского коллеги, президент России Владимир Путин никогда "не позволил бы себе, как бы обидны ни были выпады в его адрес, каких-то уничижительных замечаний в адрес политического руководства зарубежных стран". Во вторник Байден вновь позволил себе допустить оскорбительное высказывание в отношении российского лидера Владимира Путина, на сей раз публично назвав его "мясником". Хозяин Белого дома нередко позволяет себе недипломатичные высказывания в адрес российского президента. Выступая ранее на праздничном обеде в честь Ирландии, Байден призвал конгрессменов утвердить его запрос об ассигнованиях для Украины, "противостоять Владимиру Путину". После этого он заявил, что Путин "бандит". Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти". Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден "более опытный" и "прогнозируемый".
https://ria.ru/20240222/protest-1929080606.html
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, владимир путин, анатолий антонов
В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Анатолий Антонов
Антонов прокомментировал слова Байдена в адрес российского руководства
Посол Антонов назвал непристойными оскорбления Байдена в адрес Путина
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Заявления президента США Джо Байдена в адрес российского руководства непристойны, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
"К сожалению, американский президент позволяет себе столь резкие замечания, ну, просто непристойные замечания в адрес российского руководства", — сказал посол в программе "Большая игра с Дмитрием Саймсом
" на Первом канале.
Антонов обратил внимание на то, что, в отличие от своего американского коллеги, президент России Владимир Путин
никогда "не позволил бы себе, как бы обидны ни были выпады в его адрес, каких-то уничижительных замечаний в адрес политического руководства зарубежных стран".
Во вторник Байден вновь позволил себе допустить оскорбительное высказывание в отношении российского лидера Владимира Путина, на сей раз публично назвав его "мясником".
Хозяин Белого дома нередко позволяет себе недипломатичные высказывания в адрес российского президента. Выступая ранее на праздничном обеде в честь Ирландии
, Байден призвал конгрессменов утвердить его запрос об ассигнованиях для Украины
, "противостоять Владимиру Путину". После этого он заявил, что Путин "бандит".
Говоря о Путине, Байден давно не стесняется в выражениях. Сначала он спровоцировал дипломатический скандал, обозвав российского лидера "убийцей". Путин, комментируя эти слова, пожелал Байдену здоровья и отметил, что оценивать других людей — все равно что смотреть в зеркало. После начала спецоперации на Украине Байден прилюдно называл Путина "диктатором", "мясником", "военным преступником" и говорил, что тот "не может оставаться у власти".
Сам Путин уже отвечал на подобные попытки Байдена оскорбить его поговоркой "кто как обзывается, тот так и называется". А в феврале этого года Путин сказал, что Байден на посту президента США предпочтительнее для России, чем Трамп, потому что Байден "более опытный" и "прогнозируемый".