https://ria.ru/20240329/bank-1936638025.html
Работу приложения Райффайзенбанка восстановили
Работу приложения Райффайзенбанка восстановили - РИА Новости, 29.03.2024
Работу приложения Райффайзенбанка восстановили
Работа мобильного приложения Райффайзенбанка полностью восстановлена после сбоя, пользователям доступны все операции, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:06
2024-03-29T14:06
2024-03-29T14:06
экономика
технологии
россия
райффайзенбанк
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Работа мобильного приложения Райффайзенбанка полностью восстановлена после сбоя, пользователям доступны все операции, сообщили в пресс-службе банка. Ранее в пятницу из-за технического сбоя были недоступны переводы средств по номеру телефона и между счетами в мобильном приложении Райффайзенбанка. Информация об этом появлялась при попытке входа в приложение. "Работа приложения полностью восстановлена, пользователям доступны все операции. Проблема была связана с внутренней технической ошибкой", - сказано в сообщении пресс-службы. Райффайзенбанк - "дочка" австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), входит в число системно значимых кредитных организаций России.
https://ria.ru/20240309/raiffeisen_bank-1932074187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, райффайзенбанк
Экономика, Технологии, Россия, Райффайзенбанк
Работу приложения Райффайзенбанка восстановили
Работу мобильного приложения Райффайзенбанка полностью восстановили после сбоя