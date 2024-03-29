https://ria.ru/20240329/bank-1936638025.html

Работу приложения Райффайзенбанка восстановили

Работу приложения Райффайзенбанка восстановили - РИА Новости, 29.03.2024

Работу приложения Райффайзенбанка восстановили

Работа мобильного приложения Райффайзенбанка полностью восстановлена после сбоя, пользователям доступны все операции, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:06

2024-03-29T14:06

2024-03-29T14:06

экономика

технологии

россия

райффайзенбанк

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Работа мобильного приложения Райффайзенбанка полностью восстановлена после сбоя, пользователям доступны все операции, сообщили в пресс-службе банка. Ранее в пятницу из-за технического сбоя были недоступны переводы средств по номеру телефона и между счетами в мобильном приложении Райффайзенбанка. Информация об этом появлялась при попытке входа в приложение. "Работа приложения полностью восстановлена, пользователям доступны все операции. Проблема была связана с внутренней технической ошибкой", - сказано в сообщении пресс-службы. Райффайзенбанк - "дочка" австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), входит в число системно значимых кредитных организаций России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, технологии, россия, райффайзенбанк