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Работу приложения Райффайзенбанка восстановили - РИА Новости, 29.03.2024
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14:06 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/bank-1936638025.html
Работу приложения Райффайзенбанка восстановили
Работу приложения Райффайзенбанка восстановили - РИА Новости, 29.03.2024
Работу приложения Райффайзенбанка восстановили
Работа мобильного приложения Райффайзенбанка полностью восстановлена после сбоя, пользователям доступны все операции, сообщили в пресс-службе банка. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:06
2024-03-29T14:06
экономика
технологии
россия
райффайзенбанк
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Работа мобильного приложения Райффайзенбанка полностью восстановлена после сбоя, пользователям доступны все операции, сообщили в пресс-службе банка. Ранее в пятницу из-за технического сбоя были недоступны переводы средств по номеру телефона и между счетами в мобильном приложении Райффайзенбанка. Информация об этом появлялась при попытке входа в приложение. "Работа приложения полностью восстановлена, пользователям доступны все операции. Проблема была связана с внутренней технической ошибкой", - сказано в сообщении пресс-службы. Райффайзенбанк - "дочка" австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), входит в число системно значимых кредитных организаций России.
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экономика, технологии, россия, райффайзенбанк
Экономика, Технологии, Россия, Райффайзенбанк
Работу приложения Райффайзенбанка восстановили

Работу мобильного приложения Райффайзенбанка полностью восстановили после сбоя

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкПосетитель у банкомата "Райффайзенбанка"
Посетитель у банкомата Райффайзенбанка - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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Посетитель у банкомата "Райффайзенбанка". Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Работа мобильного приложения Райффайзенбанка полностью восстановлена после сбоя, пользователям доступны все операции, сообщили в пресс-службе банка.
Ранее в пятницу из-за технического сбоя были недоступны переводы средств по номеру телефона и между счетами в мобильном приложении Райффайзенбанка. Информация об этом появлялась при попытке входа в приложение.
«
"Работа приложения полностью восстановлена, пользователям доступны все операции. Проблема была связана с внутренней технической ошибкой", - сказано в сообщении пресс-службы.
Райффайзенбанк - "дочка" австрийской Raiffeisen Bank International (RBI), входит в число системно значимых кредитных организаций России.
Штаб-квартира Raiffeisen Bank International в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
США угрожают Raiffeisen Bank санкциями за работу в России
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ЭкономикаТехнологииРоссияРайффайзенбанк
 
 
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