https://ria.ru/20240329/bangkok-1936598682.html
В Бангкоке умер россиянин, впавший в кому во время ожидания вылета
В Бангкоке умер россиянин, впавший в кому во время ожидания вылета - РИА Новости, 29.03.2024
В Бангкоке умер россиянин, впавший в кому во время ожидания вылета
Россиянин Сергей Напалков, впавший в среду в кому на борту самолета "Аэрофлота" в Бангкоке во время ожидания вылета в Красноярск, скончался в одной из больниц... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:12
2024-03-29T12:12
2024-03-29T12:23
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БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Россиянин Сергей Напалков, впавший в среду в кому на борту самолета "Аэрофлота" в Бангкоке во время ожидания вылета в Красноярск, скончался в одной из больниц таиландской столицы, сообщили РИА Новости родные скончавшегося мужчины. Во второй половине пятницы состояние мужчины ухудшилось. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не смогли, сообщили собеседники агентства. В среду самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из Бангкока в Красноярск в результате неисправности. До момента, когда было принято решение об отмене вылета, самолет с пассажирами длительное время стоял на рулежной дорожке при температуре воздуха снаружи, достигавшей 35 градусов тепла в тени. По заявлению авиакомпании, в это время одному из пассажиров (Сергею Напалкову – ред.) стало плохо, но он отказался от вызова медицинской бригады. Однако позже пассажир потерял сознание и был доставлен из аэропорта в больницу, где находился в состоянии комы, из которого уже не вышел. Пассажиры рейса сообщали в социальных сетях о сильной духоте и нехватке кислорода в самолете во время долгого ожидания вылета. В первых сообщениях в соцсетях говорилось, что с рейса госпитализированы 4 человека, однако эту информацию авиакомпания "Аэрофлот" опровергла, подтвердив, что один пассажир был госпитализирован и находится в коме. В четверг Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале сообщило, что по информации, размещенной в СМИ, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20231129/rossiyanka-1912555131.html
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бангкок, аэрофлот, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Бангкок, Аэрофлот, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бангкоке умер россиянин, впавший в кому во время ожидания вылета
Умер россиянин, впавший в кому во время ожидания вылета в самолете "Аэрофлота"
БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Россиянин Сергей Напалков, впавший в среду в кому на борту самолета "Аэрофлота" в Бангкоке во время ожидания вылета в Красноярск, скончался в одной из больниц таиландской столицы, сообщили РИА Новости родные скончавшегося мужчины.
Во второй половине пятницы состояние мужчины ухудшилось. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не смогли, сообщили собеседники агентства.
В среду самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из Бангкока в Красноярск в результате неисправности. До момента, когда было принято решение об отмене вылета, самолет с пассажирами длительное время стоял на рулежной дорожке при температуре воздуха снаружи, достигавшей 35 градусов тепла в тени. По заявлению авиакомпании, в это время одному из пассажиров (Сергею Напалкову – ред.) стало плохо, но он отказался от вызова медицинской бригады. Однако позже пассажир потерял сознание и был доставлен из аэропорта в больницу, где находился в состоянии комы, из которого уже не вышел.
Пассажиры рейса сообщали в социальных сетях о сильной духоте и нехватке кислорода в самолете во время долгого ожидания вылета. В первых сообщениях в соцсетях говорилось, что с рейса госпитализированы 4 человека, однако эту информацию авиакомпания "Аэрофлот" опровергла, подтвердив, что один пассажир был госпитализирован и находится в коме.
В четверг Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
в своем Telegram-канале сообщило, что по информации, размещенной в СМИ, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.