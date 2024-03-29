Рейтинг@Mail.ru
В Бангкоке умер россиянин, впавший в кому во время ожидания вылета - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:12 29.03.2024 (обновлено: 12:23 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/bangkok-1936598682.html
В Бангкоке умер россиянин, впавший в кому во время ожидания вылета
В Бангкоке умер россиянин, впавший в кому во время ожидания вылета - РИА Новости, 29.03.2024
В Бангкоке умер россиянин, впавший в кому во время ожидания вылета
Россиянин Сергей Напалков, впавший в среду в кому на борту самолета "Аэрофлота" в Бангкоке во время ожидания вылета в Красноярск, скончался в одной из больниц... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:12
2024-03-29T12:23
бангкок
аэрофлот
красноярск
россия
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936600908_0:237:3072:1965_1920x0_80_0_0_55d1f81af579e5da3d78c26cdd51d471.jpg
БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Россиянин Сергей Напалков, впавший в среду в кому на борту самолета "Аэрофлота" в Бангкоке во время ожидания вылета в Красноярск, скончался в одной из больниц таиландской столицы, сообщили РИА Новости родные скончавшегося мужчины. Во второй половине пятницы состояние мужчины ухудшилось. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не смогли, сообщили собеседники агентства. В среду самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из Бангкока в Красноярск в результате неисправности. До момента, когда было принято решение об отмене вылета, самолет с пассажирами длительное время стоял на рулежной дорожке при температуре воздуха снаружи, достигавшей 35 градусов тепла в тени. По заявлению авиакомпании, в это время одному из пассажиров (Сергею Напалкову – ред.) стало плохо, но он отказался от вызова медицинской бригады. Однако позже пассажир потерял сознание и был доставлен из аэропорта в больницу, где находился в состоянии комы, из которого уже не вышел. Пассажиры рейса сообщали в социальных сетях о сильной духоте и нехватке кислорода в самолете во время долгого ожидания вылета. В первых сообщениях в соцсетях говорилось, что с рейса госпитализированы 4 человека, однако эту информацию авиакомпания "Аэрофлот" опровергла, подтвердив, что один пассажир был госпитализирован и находится в коме. В четверг Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале сообщило, что по информации, размещенной в СМИ, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
https://ria.ru/20231129/rossiyanka-1912555131.html
https://ria.ru/20240322/egipet-1934882699.html
бангкок
красноярск
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1d/1936600908_6:0:2737:2048_1920x0_80_0_0_a6a25ad4ee659240962ae974a6608e74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бангкок, аэрофлот, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Бангкок, Аэрофлот, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Бангкоке умер россиянин, впавший в кому во время ожидания вылета

Умер россиянин, впавший в кому во время ожидания вылета в самолете "Аэрофлота"

© iStock.com / justhavealookАвтомобиль скорой помощи в Бангкоке
Автомобиль скорой помощи в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© iStock.com / justhavealook
Автомобиль скорой помощи в Бангкоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 29 мар – РИА Новости. Россиянин Сергей Напалков, впавший в среду в кому на борту самолета "Аэрофлота" в Бангкоке во время ожидания вылета в Красноярск, скончался в одной из больниц таиландской столицы, сообщили РИА Новости родные скончавшегося мужчины.
Во второй половине пятницы состояние мужчины ухудшилось. Врачи проводили реанимационные мероприятия, но спасти его не смогли, сообщили собеседники агентства.
Полиция в районе Бодрум, где обнаружены два тела
Стали известны подробности об убитой в Турции россиянке
29 ноября 2023, 10:23
В среду самолет авиакомпании "Аэрофлот" не смог вылететь из Бангкока в Красноярск в результате неисправности. До момента, когда было принято решение об отмене вылета, самолет с пассажирами длительное время стоял на рулежной дорожке при температуре воздуха снаружи, достигавшей 35 градусов тепла в тени. По заявлению авиакомпании, в это время одному из пассажиров (Сергею Напалкову – ред.) стало плохо, но он отказался от вызова медицинской бригады. Однако позже пассажир потерял сознание и был доставлен из аэропорта в больницу, где находился в состоянии комы, из которого уже не вышел.
Пассажиры рейса сообщали в социальных сетях о сильной духоте и нехватке кислорода в самолете во время долгого ожидания вылета. В первых сообщениях в соцсетях говорилось, что с рейса госпитализированы 4 человека, однако эту информацию авиакомпания "Аэрофлот" опровергла, подтвердив, что один пассажир был госпитализирован и находится в коме.
В четверг Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале сообщило, что по информации, размещенной в СМИ, возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Пляж в городе Шарм-Эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Посольство России выяснит причину смерти россиянки в Шарм-эш-Шейхе
22 марта, 12:22
 
БангкокАэрофлотКрасноярскРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала