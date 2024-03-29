https://ria.ru/20240329/bam-1936672010.html

РЖД планируют построить Кодарский тоннель на БАМе к концу 2030 года

РЖД планируют построить Кодарский тоннель на БАМе к концу 2030 года - РИА Новости, 29.03.2024

РЖД планируют построить Кодарский тоннель на БАМе к концу 2030 года

Кодарский тоннель на БАМе планируется построить к концу 2030 года, мост через Амур, вторые Северомуйский и Кузнецовский тоннели – до конца 2032 года, говорится... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:42

2024-03-29T15:42

2024-03-29T15:42

экономика

ржд

россия

байкало-амурская магистраль

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Кодарский тоннель на БАМе планируется построить к концу 2030 года, мост через Амур, вторые Северомуйский и Кузнецовский тоннели – до конца 2032 года, говорится в сообщении РЖД. РЖД ранее в пятницу сообщили, что приступают к реализации третьего этапа развития Восточного полигона. Компания и ГК Бамтоннельстрой-Мост заключили договоры генподряда на строительство на БАМе второго Северомуйского, второго Кодарского и второго Кузнецовского тоннелей, а также нового железнодорожного моста через реку Амур в Комсомольске-на-Амуре. "Завершить строительство Кодарского тоннеля планируется к концу 2030 года, строительство вторых Северомуйского и Кузнецовского тоннелей, а также моста через р. Амур – до конца 2032 года", - говорится в сообщении РЖД. Предварительная стоимость проектирования и создания этих объектов составляет 498,8 миллиарда рублей. Ввод в эксплуатацию новых искусственных сооружений в совокупности с другими мероприятиями по развитию инфраструктуры, в том числе строительство сплошных вторых путей, станций и разъездов, позволит увеличить провозную способность БАМа и Транссиба до 270 миллионов тонн по итогам 2032 года. Стоимость всего третьего этапа развития Восточного полигона предварительно оценивается в 3,7 триллиона рублей с учетом увеличения провозной способности до 270 миллионов тонн, сообщал замминистра транспорта РФ Валентин Иванов.

https://ria.ru/20231005/putin-1900602059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, ржд, россия, байкало-амурская магистраль