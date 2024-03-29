Эксперт рассказал о последствиях модернизации авиабазы НАТО в Румынии
Оймен: планы НАТО модернизировать авиабазу в Румынии не способствуют миру
© AP Photo / Andreea AlexandruВоенная техника США прибывает на авиабазу Михаила Когэлничану в Румынии
© AP Photo / Andreea Alexandru
Военная техника США прибывает на авиабазу Михаила Когэлничану в Румынии. Архивное фото
АНТАКЬЯ (Турция), 29 мар - РИА Новости. Намерения НАТО модернизировать авиабазу в Румынии не способствуют миру в регионе, заявил РИА Новости бывший представитель Турции в альянсе Онур Оймен.
Власти Румынии ранее заявили о готовности инвестировать 2,5 миллиарда евро в модернизацию авиабазы "Михаил Когэлничану" в уезде Констанца. При базе появится военный городок, в котором смогут разместиться семьи 10 тысяч военных с семьями, планируется создание городской инфраструктуры. Работы начались в южной части будущего военного городка, где сейчас строятся подъездные пути и мощная электросеть. Телеканал TVR Info отмечал, что модернизация авиабазы позволит к 2040 году превратить ее в крупнейшую базу НАТО в Европе. Войска США используют эту базу с 1999 года. Деятельность НАТО в Восточной Европе и Черноморском регионе заточена на подготовку союзников к потенциальному столкновению с Россией, заявили ранее РИА Новости в МИД РФ, комментируя эти сообщения.
"Данную новость о строительстве базы необходимо оценивать в общем контексте, а он заключается в том, что главная цель на данный момент - обеспечение безопасности в Черном море. На этом фоне предпочтительно на данный момент предпринимать шаги, способствующие не усилению напряжения, а движению в сторону мира", - сказал Оймен.
Румыния до сих пор не была замечена в какой-либо политике агрессора, ни до вступления в НАТО, ни после, отметил эксперт. По словам Оймена, Турция как одна из стран бассейна Черного моря и подписант конвенции Монтрё приложила значительные усилия для соблюдения условий документа и обеспечения безопасности в регионе.
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"В связи с этим не стоит ожидать радушного приема для любых шагов, способных поставить под угрозу соблюдение конвенции", - подчеркнул эксперт.
Он призвал не забывать о важности мира и спокойствия в регионе Эгейского моря, где военные НАТО уже дислоцированы на базах в Александруполисе и в заливе Суда на Крите, "не способствующих миру".
Турция с начала кризиса на Украине воспользовалась полномочиями, данными Конвенцией Монтрё, и запретила проход военных кораблей через свои проливы. Минобороны Турции неоднократно заявляло, что считает применение турецкой стороной Конвенции Монтрё правильным решением, которое обеспечивает стабильность в проливах.
Конвенцию Монтрё приняли в 1936 году. Она сохраняет за торговыми судами свободу передвижения через проливы в мирное и военное время, но устанавливает различные режимы плавания. При этом документ ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств тремя неделями. В чрезвычайных ситуациях Турция может запретить или ограничить проход военных через Босфор и Дарданеллы. Согласно договору, Анкара имеет право взимать плату за маяки, эвакуацию и медицинское обслуживание с судов, проходящих через проливы.