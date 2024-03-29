МИД России назвал 102-ю базу единственной гарантией суверенитета Армении
МИД назвал российские войска в Армении единственной гарантией ее суверенитета
© Sputnik / Асатур Есаянц102-я российская военная база в Гюмри, Армения
© Sputnik / Асатур Есаянц
102-я российская военная база в Гюмри, Армения. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российская военная база в Гюмри гарантирует суверенитет Армении, сообщили РИА Новости в МИД России.
"Присутствие 102-й РВБ и российских пограничников — единственная реальная гарантия суверенитета Армении. То, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, — опасная демагогия", — заявили в министерстве, комментируя положения доклада "Сети друзей Армении".
В Гюмри в Ширакской области, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ внесли изменения: срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 — до 2044 года.
На Смоленской площади отметили, что предложения в сфере безопасности, озвученные в документе "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", противоречат здравому смыслу. Согласно докладу, Еревану следует выйти из ЕАЭС, в котором Армения — основной бенефициар. Когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается, уточнили в МИД. Там считают, что Евросоюз воспринимает страну лишь как источник ресурсов и прибыли.
"Разрушив свои экономики отказом от российского газа, горе-советчики из ЕС и НАТО навязывают тот же тупиковый путь и армянам, вдобавок подталкивая их променять реальную атомную энергетику на несформировавшуюся возобновляемую", — указали дипломаты.
По мнению ведомства, авторы доклада рассчитывают, что раскручивание региональной нестабильности станет для ЕС и НАТО поводом для укрепления позиций в Армении. В погоне за антироссийским "хайпом" у них получилось даже разоблачить западную машину по производству "фейков": в качестве "доказательства" причастности России к распространению антипашиняновской пропаганды приводится ссылка на украинский новостной интернет-ресурс.
В МИД добавили, что доклад цинично провоцирует надуманные антироссийские, антиазербайджанские и антитурецкие настроения, которые направлены на разобщение народов, а не на их примирение.
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