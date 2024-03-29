https://ria.ru/20240329/armeniya-1936653214.html

МИД России назвал 102-ю базу единственной гарантией суверенитета Армении

МИД России назвал 102-ю базу единственной гарантией суверенитета Армении - РИА Новости, 29.03.2024

МИД России назвал 102-ю базу единственной гарантией суверенитета Армении

Российская военная база в Гюмри гарантирует суверенитет Армении, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T14:45

2024-03-29T14:45

2024-03-29T15:59

армения

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

вооруженные силы рф

пограничное управление фсб рф

евразийский экономический союз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/62/1558586290_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_23aeb320e54e166922a3061c8acb3518.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российская военная база в Гюмри гарантирует суверенитет Армении, сообщили РИА Новости в МИД России."Присутствие 102-й РВБ и российских пограничников — единственная реальная гарантия суверенитета Армении. То, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, — опасная демагогия", — заявили в министерстве, комментируя положения доклада "Сети друзей Армении".На Смоленской площади отметили, что предложения в сфере безопасности, озвученные в документе "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", противоречат здравому смыслу. Согласно докладу, Еревану следует выйти из ЕАЭС, в котором Армения — основной бенефициар. Когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается, уточнили в МИД. Там считают, что Евросоюз воспринимает страну лишь как источник ресурсов и прибыли."Разрушив свои экономики отказом от российского газа, горе-советчики из ЕС и НАТО навязывают тот же тупиковый путь и армянам, вдобавок подталкивая их променять реальную атомную энергетику на несформировавшуюся возобновляемую", — указали дипломаты.По мнению ведомства, авторы доклада рассчитывают, что раскручивание региональной нестабильности станет для ЕС и НАТО поводом для укрепления позиций в Армении. В погоне за антироссийским "хайпом" у них получилось даже разоблачить западную машину по производству "фейков": в качестве "доказательства" причастности России к распространению антипашиняновской пропаганды приводится ссылка на украинский новостной интернет-ресурс.В МИД добавили, что доклад цинично провоцирует надуманные антироссийские, антиазербайджанские и антитурецкие настроения, которые направлены на разобщение народов, а не на их примирение.

https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html

https://ria.ru/20240328/armeniya-1936459378.html

https://ria.ru/20240313/odkb-1932768226.html

армения

россия

ереван

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

армения, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы рф, пограничное управление фсб рф, евразийский экономический союз, нато, евросоюз, ереван