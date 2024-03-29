Рейтинг@Mail.ru
МИД России назвал 102-ю базу единственной гарантией суверенитета Армении - РИА Новости, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:45 29.03.2024 (обновлено: 15:59 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/armeniya-1936653214.html
МИД России назвал 102-ю базу единственной гарантией суверенитета Армении
МИД России назвал 102-ю базу единственной гарантией суверенитета Армении - РИА Новости, 29.03.2024
МИД России назвал 102-ю базу единственной гарантией суверенитета Армении
Российская военная база в Гюмри гарантирует суверенитет Армении, сообщили РИА Новости в МИД России. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T14:45
2024-03-29T15:59
армения
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
вооруженные силы рф
пограничное управление фсб рф
евразийский экономический союз
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/62/1558586290_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_23aeb320e54e166922a3061c8acb3518.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российская военная база в Гюмри гарантирует суверенитет Армении, сообщили РИА Новости в МИД России."Присутствие 102-й РВБ и российских пограничников — единственная реальная гарантия суверенитета Армении. То, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, — опасная демагогия", — заявили в министерстве, комментируя положения доклада "Сети друзей Армении".На Смоленской площади отметили, что предложения в сфере безопасности, озвученные в документе "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", противоречат здравому смыслу. Согласно докладу, Еревану следует выйти из ЕАЭС, в котором Армения — основной бенефициар. Когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается, уточнили в МИД. Там считают, что Евросоюз воспринимает страну лишь как источник ресурсов и прибыли."Разрушив свои экономики отказом от российского газа, горе-советчики из ЕС и НАТО навязывают тот же тупиковый путь и армянам, вдобавок подталкивая их променять реальную атомную энергетику на несформировавшуюся возобновляемую", — указали дипломаты.По мнению ведомства, авторы доклада рассчитывают, что раскручивание региональной нестабильности станет для ЕС и НАТО поводом для укрепления позиций в Армении. В погоне за антироссийским "хайпом" у них получилось даже разоблачить западную машину по производству "фейков": в качестве "доказательства" причастности России к распространению антипашиняновской пропаганды приводится ссылка на украинский новостной интернет-ресурс.В МИД добавили, что доклад цинично провоцирует надуманные антироссийские, антиазербайджанские и антитурецкие настроения, которые направлены на разобщение народов, а не на их примирение.
https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html
https://ria.ru/20240328/armeniya-1936459378.html
https://ria.ru/20240313/odkb-1932768226.html
армения
россия
ереван
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155858/62/1558586290_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_d1c58f95d96a1b70b2959dad47bbf592.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), вооруженные силы рф, пограничное управление фсб рф, евразийский экономический союз, нато, евросоюз, ереван
Армения, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Вооруженные силы РФ, Пограничное управление ФСБ РФ, Евразийский экономический союз, НАТО, Евросоюз, Ереван
МИД России назвал 102-ю базу единственной гарантией суверенитета Армении

МИД назвал российские войска в Армении единственной гарантией ее суверенитета

© Sputnik / Асатур Есаянц102-я российская военная база в Гюмри, Армения
102-я российская военная база в Гюмри, Армения - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Sputnik / Асатур Есаянц
102-я российская военная база в Гюмри, Армения. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Российская военная база в Гюмри гарантирует суверенитет Армении, сообщили РИА Новости в МИД России.
"Присутствие 102-й РВБ и российских пограничников — единственная реальная гарантия суверенитета Армении. То, что их вывод как-то укрепит военный потенциал республики, — опасная демагогия", — заявили в министерстве, комментируя положения доклада "Сети друзей Армении".
Ереван - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
МИД предупредил Армению о последствиях антироссийской политики
16 марта, 08:43

В Гюмри в Ширакской области, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010-м в документ внесли изменения: срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 — до 2044 года.

На Смоленской площади отметили, что предложения в сфере безопасности, озвученные в документе "Углубляя отношения ЕС и Армении: больше Европы в Армении; больше Армении в Европе", противоречат здравому смыслу. Согласно докладу, Еревану следует выйти из ЕАЭС, в котором Армения — основной бенефициар. Когда и на каких условиях армяне смогут получить доступ к общему рынку ЕС, умалчивается, уточнили в МИД. Там считают, что Евросоюз воспринимает страну лишь как источник ресурсов и прибыли.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Армения сознательно пытается обрушить отношения с Россией, заявил Лавров
Вчера, 18:36
"Разрушив свои экономики отказом от российского газа, горе-советчики из ЕС и НАТО навязывают тот же тупиковый путь и армянам, вдобавок подталкивая их променять реальную атомную энергетику на несформировавшуюся возобновляемую", — указали дипломаты.
По мнению ведомства, авторы доклада рассчитывают, что раскручивание региональной нестабильности станет для ЕС и НАТО поводом для укрепления позиций в Армении. В погоне за антироссийским "хайпом" у них получилось даже разоблачить западную машину по производству "фейков": в качестве "доказательства" причастности России к распространению антипашиняновской пропаганды приводится ссылка на украинский новостной интернет-ресурс.
В МИД добавили, что доклад цинично провоцирует надуманные антироссийские, антиазербайджанские и антитурецкие настроения, которые направлены на разобщение народов, а не на их примирение.
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.03.2024
МИД России назвал заявления Армении об ОДКБ оскорбительными
13 марта, 16:27
 
АрменияРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Вооруженные силы РФПограничное управление ФСБ РФЕвразийский экономический союзНАТОЕвросоюзЕреван
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала