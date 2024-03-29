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Армения и Азербайджан близки к миру как никогда, заявили в Баку - РИА Новости, 29.03.2024
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12:21 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/armeniya-1936601034.html
Армения и Азербайджан близки к миру как никогда, заявили в Баку
Армения и Азербайджан близки к миру как никогда, заявили в Баку - РИА Новости, 29.03.2024
Армения и Азербайджан близки к миру как никогда, заявили в Баку
Последние полгода стали одним из самых спокойных периодов на армяно-азербайджанской границе в истории двух стран, заявил помощник президента Азербайджана,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T12:21
2024-03-29T12:21
в мире
азербайджан
армения
хикмет гаджиев
никол пашинян
ильхам алиев
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БАКУ, 29 мар – РИА Новости. Последние полгода стали одним из самых спокойных периодов на армяно-азербайджанской границе в истории двух стран, заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев. "Сегодня Армения и Азербайджан близки к миру, как никогда. Последние шесть месяцев стали одним из самых спокойных периодов на армяно-азербайджанской границе в истории двух стран. Переговоры, проводимые в течение 30 лет под эгидой Минской группой ОБСЕ, сопредседателями в которой были Франция и США, практически оказались безрезультатными. Сегодня мир ближе, чем когда-либо, де-факто в регионе господствует мир", - сказал он в ходе передачи, посвященной Азербайджану, на китайском телеканале Phoenix. В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом. Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы. После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября 2023 года начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года и до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
https://ria.ru/20240223/pashinyan-1929095304.html
https://ria.ru/20231017/karabakh-1903291864.html
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в мире, азербайджан, армения, хикмет гаджиев, никол пашинян, ильхам алиев, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Хикмет Гаджиев, Никол Пашинян, Ильхам Алиев, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Армения и Азербайджан близки к миру как никогда, заявили в Баку

Администрация Алиева заявила о спокойствии в отношениях с Арменией

© Sputnik / Мурад Оруджев | Перейти в медиабанкФлаг Азербайджана в Баку
Флаг Азербайджана в Баку - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
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Флаг Азербайджана в Баку. Архивное фото
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БАКУ, 29 мар – РИА Новости. Последние полгода стали одним из самых спокойных периодов на армяно-азербайджанской границе в истории двух стран, заявил помощник президента Азербайджана, заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации главы государства Хикмет Гаджиев.
"Сегодня Армения и Азербайджан близки к миру, как никогда. Последние шесть месяцев стали одним из самых спокойных периодов на армяно-азербайджанской границе в истории двух стран. Переговоры, проводимые в течение 30 лет под эгидой Минской группой ОБСЕ, сопредседателями в которой были Франция и США, практически оказались безрезультатными. Сегодня мир ближе, чем когда-либо, де-факто в регионе господствует мир", - сказал он в ходе передачи, посвященной Азербайджану, на китайском телеканале Phoenix.
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В 2022 году Ереван и Баку при посредничестве России, США и ЕС приступили к обсуждению будущего мирного договора. В конце мая прошлого года премьер Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов признать суверенитет Азербайджана в советских границах, то есть вместе с Карабахом.
Нагорный Карабах объявил о выходе из Азербайджанской ССР в одностороннем порядке 35 лет назад. После распада СССР и вооруженного конфликта с Азербайджаном (1992-1994) регион много лет существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября стороны договорились прекратить огонь. Армянская сторона потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в Нагорно-Карабахскую автономную область в советское время. В регионе разместились российские миротворцы.
После многомесячной блокады Карабаха и спустя почти три года после второй войны в регионе Баку 19 сентября 2023 года начал там военную операцию, которая продлилась одни сутки. В итоге президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что страна восстановила свою территориальную целостность, а де-факто власти региона объявили о "самороспуске" непризнанной республики с 1 января 2024 года. С 24 сентября 2023 года и до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тысяч жителей.
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В миреАзербайджанАрменияХикмет ГаджиевНикол ПашинянИльхам АлиевУрегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
 
 
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