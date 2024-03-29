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В Армении запретили передачи Соловьева - РИА Новости, 29.03.2024
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10:24 29.03.2024 (обновлено: 13:29 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/armeniya-1936562641.html
В Армении запретили передачи Соловьева
В Армении запретили передачи Соловьева - РИА Новости, 29.03.2024
В Армении запретили передачи Соловьева
В Армении запретили трансляцию передач, которые ведет российский журналист Владимир Соловьев, сообщили в Телевизионной и радиовещательной сети страны. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:24
2024-03-29T13:29
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Армении запретили трансляцию передач, которые ведет российский журналист Владимир Соловьев, сообщили в Телевизионной и радиовещательной сети страны."Телевизионная и радиовещательная сеть Армении заблокировала на территории Республики Армения трансляцию авторских передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", транслируемых на телеканале "РТР-Планета" по общественному мультиплексу", — говорится в публикации в Facebook*.Ведомство уточнило, что приняло решение из-за "постоянных нарушений" статей межправительственного договора между Ереваном и Москвой о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. При этом оно не привело конкретных примеров.Как напомнила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию в Telegram-канале, нынешнее руководство Армении приходило к власти под лозунгом "Больше свободы слова", но ее стало меньше."Почему все свободолюбцы, придя к власти, оказываются диктаторами и обиженками? Загадка", — добавила она.В декабре комиссия по телевидению и радио Армении приостановила лицензию радиокомпании "Тоспа" — ретранслятора радио Sputnik Армения. В ведомстве уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство инициировали из-за программы "Абовян Тайм".Российское посольство выразило сожаление из-за такого шага Еревана, который сказался бы на праве армянского слушателя выбирать источник информации.Спустя месяц комиссия сняла запрет на вещание Sputnik Армения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html
https://ria.ru/20240328/armeniya-1936459378.html
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армения, россия, ереван, владимир соловьев (телеведущий), sputnik армения, тигран кеосаян, москва
Армения, Россия, Ереван, Владимир Соловьев (телеведущий), Sputnik Армения, Тигран Кеосаян, Москва
В Армении запретили передачи Соловьева

Армения запретила трансляцию передач Владимира Соловьёва

© РИА Новости / Михаил Киреев | Перейти в медиабанкЖурналист, телеведущий Владимир Соловьев
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Михаил Киреев
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Журналист, телеведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Армении запретили трансляцию передач, которые ведет российский журналист Владимир Соловьев, сообщили в Телевизионной и радиовещательной сети страны.
"Телевизионная и радиовещательная сеть Армении заблокировала на территории Республики Армения трансляцию авторских передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", транслируемых на телеканале "РТР-Планета" по общественному мультиплексу", — говорится в публикации в Facebook*.
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Ведомство уточнило, что приняло решение из-за "постоянных нарушений" статей межправительственного договора между Ереваном и Москвой о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. При этом оно не привело конкретных примеров.
Как напомнила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию в Telegram-канале, нынешнее руководство Армении приходило к власти под лозунгом "Больше свободы слова", но ее стало меньше.
"Почему все свободолюбцы, придя к власти, оказываются диктаторами и обиженками? Загадка", — добавила она.
В декабре комиссия по телевидению и радио Армении приостановила лицензию радиокомпании "Тоспа" — ретранслятора радио Sputnik Армения. В ведомстве уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство инициировали из-за программы "Абовян Тайм".
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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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АрменияРоссияЕреванВладимир Соловьев (телеведущий)Sputnik АрменияТигран КеосаянМосква
 
 
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