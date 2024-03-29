https://ria.ru/20240329/armeniya-1936562641.html
В Армении запретили передачи Соловьева
В Армении запретили передачи Соловьева - РИА Новости, 29.03.2024
В Армении запретили передачи Соловьева
В Армении запретили трансляцию передач, которые ведет российский журналист Владимир Соловьев, сообщили в Телевизионной и радиовещательной сети страны. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:24
2024-03-29T10:24
2024-03-29T13:29
армения
россия
ереван
владимир соловьев (телеведущий)
sputnik армения
тигран кеосаян
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921040439_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_a5249eacc7a201824ba4087939e6cbc6.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Армении запретили трансляцию передач, которые ведет российский журналист Владимир Соловьев, сообщили в Телевизионной и радиовещательной сети страны."Телевизионная и радиовещательная сеть Армении заблокировала на территории Республики Армения трансляцию авторских передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", транслируемых на телеканале "РТР-Планета" по общественному мультиплексу", — говорится в публикации в Facebook*.Ведомство уточнило, что приняло решение из-за "постоянных нарушений" статей межправительственного договора между Ереваном и Москвой о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. При этом оно не привело конкретных примеров.Как напомнила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию в Telegram-канале, нынешнее руководство Армении приходило к власти под лозунгом "Больше свободы слова", но ее стало меньше."Почему все свободолюбцы, придя к власти, оказываются диктаторами и обиженками? Загадка", — добавила она.В декабре комиссия по телевидению и радио Армении приостановила лицензию радиокомпании "Тоспа" — ретранслятора радио Sputnik Армения. В ведомстве уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство инициировали из-за программы "Абовян Тайм".Российское посольство выразило сожаление из-за такого шага Еревана, который сказался бы на праве армянского слушателя выбирать источник информации.Спустя месяц комиссия сняла запрет на вещание Sputnik Армения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html
https://ria.ru/20240328/armeniya-1936459378.html
https://ria.ru/20240313/odkb-1932768226.html
армения
россия
ереван
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921040439_90:0:2819:2047_1920x0_80_0_0_54906fd7aecd35a993370a07302633b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, ереван, владимир соловьев (телеведущий), sputnik армения, тигран кеосаян, москва
Армения, Россия, Ереван, Владимир Соловьев (телеведущий), Sputnik Армения, Тигран Кеосаян, Москва
В Армении запретили передачи Соловьева
Армения запретила трансляцию передач Владимира Соловьёва
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Армении запретили трансляцию передач, которые ведет российский журналист Владимир Соловьев, сообщили в Телевизионной и радиовещательной сети страны.
"Телевизионная и радиовещательная сеть Армении заблокировала на территории Республики Армения трансляцию авторских передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", транслируемых на телеканале "РТР-Планета" по общественному мультиплексу", — говорится в публикации в Facebook*.
Ведомство уточнило, что приняло решение из-за "постоянных нарушений" статей межправительственного договора между Ереваном
и Москвой о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. При этом оно не привело конкретных примеров.
Как напомнила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию в Telegram-канале
, нынешнее руководство Армении приходило к власти под лозунгом "Больше свободы слова", но ее стало меньше.
"Почему все свободолюбцы, придя к власти, оказываются диктаторами и обиженками? Загадка", — добавила она.
В декабре комиссия по телевидению и радио Армении приостановила лицензию радиокомпании "Тоспа" — ретранслятора радио Sputnik Армения
. В ведомстве уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство инициировали из-за программы "Абовян Тайм".
Российское посольство выразило сожаление из-за такого шага Еревана, который сказался бы на праве армянского слушателя выбирать источник информации.
Спустя месяц комиссия сняла запрет на вещание Sputnik Армения.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.