https://ria.ru/20240329/armeniya-1936562641.html

В Армении запретили передачи Соловьева

В Армении запретили передачи Соловьева - РИА Новости, 29.03.2024

В Армении запретили передачи Соловьева

В Армении запретили трансляцию передач, которые ведет российский журналист Владимир Соловьев, сообщили в Телевизионной и радиовещательной сети страны. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T10:24

2024-03-29T10:24

2024-03-29T13:29

армения

россия

ереван

владимир соловьев (телеведущий)

sputnik армения

тигран кеосаян

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1921040439_0:0:3087:1736_1920x0_80_0_0_a5249eacc7a201824ba4087939e6cbc6.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Армении запретили трансляцию передач, которые ведет российский журналист Владимир Соловьев, сообщили в Телевизионной и радиовещательной сети страны."Телевизионная и радиовещательная сеть Армении заблокировала на территории Республики Армения трансляцию авторских передач "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", транслируемых на телеканале "РТР-Планета" по общественному мультиплексу", — говорится в публикации в Facebook*.Ведомство уточнило, что приняло решение из-за "постоянных нарушений" статей межправительственного договора между Ереваном и Москвой о сотрудничестве в сфере массовых коммуникаций. При этом оно не привело конкретных примеров.Как напомнила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя ситуацию в Telegram-канале, нынешнее руководство Армении приходило к власти под лозунгом "Больше свободы слова", но ее стало меньше."Почему все свободолюбцы, придя к власти, оказываются диктаторами и обиженками? Загадка", — добавила она.В декабре комиссия по телевидению и радио Армении приостановила лицензию радиокомпании "Тоспа" — ретранслятора радио Sputnik Армения. В ведомстве уточнили, что возбудили два административных производства. Первое касалось выхода в эфир 17 ноября передачи "Пятница с Тиграном Кеосаяном". Второе административное производство инициировали из-за программы "Абовян Тайм".Российское посольство выразило сожаление из-за такого шага Еревана, который сказался бы на праве армянского слушателя выбирать источник информации.Спустя месяц комиссия сняла запрет на вещание Sputnik Армения.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html

https://ria.ru/20240328/armeniya-1936459378.html

https://ria.ru/20240313/odkb-1932768226.html

армения

россия

ереван

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

армения, россия, ереван, владимир соловьев (телеведущий), sputnik армения, тигран кеосаян, москва