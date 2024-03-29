https://ria.ru/20240329/arest-1936726030.html

В Москве арестовали троих мужчин за размещение рекламы наркотиков на авто

В Москве арестовали троих мужчин за размещение рекламы наркотиков на авто - РИА Новости, 29.03.2024

В Москве арестовали троих мужчин за размещение рекламы наркотиков на авто

Пресненский суд Москвы арестовал троих фигурантов из-за размещения на автомобиле в центре столицы рекламы онлайн-магазина наркотических средств, сообщили РИА... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T18:38

2024-03-29T18:38

2024-03-29T18:38

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал троих фигурантов из-за размещения на автомобиле в центре столицы рекламы онлайн-магазина наркотических средств, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Амосову Алексею Александровичу, Балаеву Александру Александровичу, Коренову Сергею Ивановичу избраны меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 23 мая 2024 года", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что все фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 230 УК РФ (Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). По данной статье грозит наказание до 10 лишения свободы.

https://ria.ru/20240301/banany-1930411287.html

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происшествия, москва, россия