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В Москве арестовали троих мужчин за размещение рекламы наркотиков на авто
В Москве арестовали троих мужчин за размещение рекламы наркотиков на авто - РИА Новости, 29.03.2024
В Москве арестовали троих мужчин за размещение рекламы наркотиков на авто
Пресненский суд Москвы арестовал троих фигурантов из-за размещения на автомобиле в центре столицы рекламы онлайн-магазина наркотических средств, сообщили РИА... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T18:38
2024-03-29T18:38
2024-03-29T18:38
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал троих фигурантов из-за размещения на автомобиле в центре столицы рекламы онлайн-магазина наркотических средств, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Пресненского районного суда города Москвы Амосову Алексею Александровичу, Балаеву Александру Александровичу, Коренову Сергею Ивановичу избраны меры пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 23 мая 2024 года", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что все фигуранты обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. "а", "в" ч. 2 ст. 230 УК РФ (Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). По данной статье грозит наказание до 10 лишения свободы.
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происшествия, москва, россия
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В Москве арестовали троих мужчин за размещение рекламы наркотиков на авто
Суд Москвы арестовал троих мужчин за размещение рекламы наркотиков на авто