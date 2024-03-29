https://ria.ru/20240329/arest-1936683149.html

Фигуранта дела о теракте ранее арестовали за странное поведение у "Крокуса"

Фигуранта дела о теракте ранее арестовали за странное поведение у "Крокуса" - РИА Новости, 29.03.2024

Фигуранта дела о теракте ранее арестовали за странное поведение у "Крокуса"

Девятого фигуранта дела о нападении на "Крокус" Назримада Лутфуллои задерживали за хулиганство рядом с концертным залом на следующий день после теракта, следует РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T16:22

2024-03-29T16:22

2024-03-29T17:19

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

крокус

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Девятого фигуранта дела о нападении на "Крокус" Назримада Лутфуллои задерживали за хулиганство рядом с концертным залом на следующий день после теракта, следует из постановления Преображенского суда Москвы.Полицейские остановили мужчину 23 марта примерно в семь вечера около "Крокус Сити Холла" для проверки на причастность к теракту. На просьбу предъявить документы Лутфуллои начал грубо ругаться, вызывающе себя вести, не реагировал на требования силовиков.Преображенский суд Москвы 25 марта отправил его на 15 суток под арест за мелкое хулиганство.СК 28 марта сообщил, что в деле о нападении на "Крокус" появился еще один фигурант. По версии следствия, он участвовал в финансировании террористов. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте Назримада Лутфуллои. Ему предъявили обвинения по статье "Теракт".Через переводчика обвиняемый сообщил, что родился в 2000 году в Таджикистане, имеет высшее образование, холостой, детей нет, нигде не работает, живет в хостеле в районе метро "Щелковская".Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовики устанавливают базу пособников. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.Басманный суд пока арестовал по делу восемь человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240326/krokus-1935749690.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" в суде Девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд, передает корреспондент РИА Новости 2024-03-29T16:22 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)