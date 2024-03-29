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Фигуранта дела о теракте ранее арестовали за странное поведение у "Крокуса" - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:22 29.03.2024 (обновлено: 17:19 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/arest-1936683149.html
Фигуранта дела о теракте ранее арестовали за странное поведение у "Крокуса"
Фигуранта дела о теракте ранее арестовали за странное поведение у "Крокуса" - РИА Новости, 29.03.2024
Фигуранта дела о теракте ранее арестовали за странное поведение у "Крокуса"
Девятого фигуранта дела о нападении на "Крокус" Назримада Лутфуллои задерживали за хулиганство рядом с концертным залом на следующий день после теракта, следует РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T16:22
2024-03-29T17:19
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
крокус
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Девятого фигуранта дела о нападении на "Крокус" Назримада Лутфуллои задерживали за хулиганство рядом с концертным залом на следующий день после теракта, следует из постановления Преображенского суда Москвы.Полицейские остановили мужчину 23 марта примерно в семь вечера около "Крокус Сити Холла" для проверки на причастность к теракту. На просьбу предъявить документы Лутфуллои начал грубо ругаться, вызывающе себя вести, не реагировал на требования силовиков.Преображенский суд Москвы 25 марта отправил его на 15 суток под арест за мелкое хулиганство.СК 28 марта сообщил, что в деле о нападении на "Крокус" появился еще один фигурант. По версии следствия, он участвовал в финансировании террористов. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте Назримада Лутфуллои. Ему предъявили обвинения по статье "Теракт".Через переводчика обвиняемый сообщил, что родился в 2000 году в Таджикистане, имеет высшее образование, холостой, детей нет, нигде не работает, живет в хостеле в районе метро "Щелковская".Теракт в "Крокус Сити Холле"Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовики устанавливают базу пособников. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.Басманный суд пока арестовал по делу восемь человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Девятый фигурант дела о теракте в "Крокусе" в суде
Девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе" привезли в суд, передает корреспондент РИА Новости
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происшествия, крокус, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Крокус, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Фигуранта дела о теракте ранее арестовали за странное поведение у "Крокуса"

Девятого фигуранта ранее арестовали на 15 суток у "Крокуса" во время теракта

Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Девятого фигуранта дела о нападении на "Крокус" Назримада Лутфуллои задерживали за хулиганство рядом с концертным залом на следующий день после теракта, следует из постановления Преображенского суда Москвы.
Полицейские остановили мужчину 23 марта примерно в семь вечера около "Крокус Сити Холла" для проверки на причастность к теракту. На просьбу предъявить документы Лутфуллои начал грубо ругаться, вызывающе себя вести, не реагировал на требования силовиков.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
"Убить всех причастных": какое наказание заслужили террористы
08:00
Преображенский суд Москвы 25 марта отправил его на 15 суток под арест за мелкое хулиганство.
СК 28 марта сообщил, что в деле о нападении на "Крокус" появился еще один фигурант. По версии следствия, он участвовал в финансировании террористов. В Басманный суд Москвы поступило ходатайство об аресте Назримада Лутфуллои. Ему предъявили обвинения по статье "Теракт".
Через переводчика обвиняемый сообщил, что родился в 2000 году в Таджикистане, имеет высшее образование, холостой, детей нет, нигде не работает, живет в хостеле в районе метро "Щелковская".
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
08:00

Теракт в "Крокус Сити Холле"

Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным главы Минздрава Михаила Мурашко, погибли 144 человека.
Как заявлял Владимир Путин, теракт совершили радикальные исламисты, силовики устанавливают базу пособников. Директор ФСБ Александр Бортников отмечал, что первичные данные от задержанных подтверждают украинский след, в российских спецслужбах считают, что за нападением стоят США, Великобритания и Украина.
Басманный суд пока арестовал по делу восемь человек, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
Спецтехника у здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошел теракт - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Заказчики теракта в "Крокус Сити Холле" наметили две цели
26 марта, 08:00
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияКрокусМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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