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Третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест - РИА Новости, 29.03.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
10:30 29.03.2024 (обновлено: 17:27 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/arest-1936564937.html
Третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест
Третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест - РИА Новости, 29.03.2024
Третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест
Еще один фигурант уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" — Алишер Касимов — обжаловал арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T10:30
2024-03-29T17:27
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
московская область (подмосковье)
крокус сити холл
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Еще один фигурант уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" — Алишер Касимов — обжаловал арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступила жалоба на постановление суда об избрании Касимову меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства.Касимов сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Он родился в Киргизии, но имеет гражданство России, владеет кафе. Его родственники утверждают, что Касимов не имеет отношения к трагедии.Ранее аресты обжаловали Исроил и Аминчон Исломовы.Басманный суд арестовал восемь человек по делу, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.Стрельба и пожар в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошли вечером 22 марта. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html
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происшествия, московская область (подмосковье), крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Московская область (Подмосковье), Крокус Сити Холл
Третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

Алишер Касимов третьим из фигурантов дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАлишер Касимов в Басманном суде
Алишер Касимов в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Алишер Касимов в Басманном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Еще один фигурант уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" — Алишер Касимов — обжаловал арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы.
"В суд поступила жалоба на постановление суда об избрании Касимову меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства.
Горящая крыша концертного зала Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
Они не должны были выжить: Запад паникует из-за признаний террористов
08:00
Касимов сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Он родился в Киргизии, но имеет гражданство России, владеет кафе. Его родственники утверждают, что Касимов не имеет отношения к трагедии.
Ранее аресты обжаловали Исроил и Аминчон Исломовы.
Басманный суд арестовал восемь человек по делу, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.
Стрельба и пожар в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошли вечером 22 марта. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Сотрудники силовых структур у концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Крокус Сити Холл
 
 
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