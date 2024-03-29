https://ria.ru/20240329/arest-1936564937.html

Третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

Третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест - РИА Новости, 29.03.2024

Третий фигурант дела о теракте в "Крокусе" обжаловал арест

Еще один фигурант уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" — Алишер Касимов — обжаловал арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T10:30

2024-03-29T10:30

2024-03-29T17:27

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

московская область (подмосковье)

крокус сити холл

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Еще один фигурант уголовного дела о теракте в "Крокус Сити Холле" — Алишер Касимов — обжаловал арест, сообщили РИА Новости в Басманном суде Москвы."В суд поступила жалоба на постановление суда об избрании Касимову меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказал собеседник агентства.Касимов сдавал квартиру предполагаемым исполнителям теракта. Он родился в Киргизии, но имеет гражданство России, владеет кафе. Его родственники утверждают, что Касимов не имеет отношения к трагедии.Ранее аресты обжаловали Исроил и Аминчон Исломовы.Басманный суд арестовал восемь человек по делу, четверо из которых — предполагаемые непосредственные исполнители теракта.Стрельба и пожар в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл" произошли вечером 22 марта. Корреспондент РИА Новости, ставший свидетелем произошедшего, сообщал, что в зал ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным МЧС, погибли 143 человека.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936489038.html

https://ria.ru/20240323/terakt-1935282135.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), крокус сити холл