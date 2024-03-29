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В Краснодаре арестовали двух фигурантов дела о нападении на полицейских - РИА Новости, 29.03.2024
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00:59 29.03.2024 (обновлено: 10:42 29.03.2024)
https://ria.ru/20240329/arest-1936507579.html
В Краснодаре арестовали двух фигурантов дела о нападении на полицейских
В Краснодаре арестовали двух фигурантов дела о нападении на полицейских - РИА Новости, 29.03.2024
В Краснодаре арестовали двух фигурантов дела о нападении на полицейских
Суд заключил под стражу двух фигурантов дела о нападении на полицейских, которые избили курсанта и сотрудника МВД, не желая отвечать, зачем роются в мусорке,... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T00:59
2024-03-29T10:42
происшествия
россия
краснодар
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КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу двух фигурантов дела о нападении на полицейских, которые избили курсанта и сотрудника МВД, не желая отвечать, зачем роются в мусорке, сообщили в СУСК по региону. "В Краснодаре фигурантам уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти избрана мера пресечения… в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении. По версии следствия, вечером в минувшую среду 21-летний курсант университета МВД России в свое свободное время находился на улице Стахановской краевого центра, где заметил, как двое мужчин с фонариком осматривают мусорные баки. Он подошел к ним, представился, предъявил служебное удостоверение и попросил объясниться. Ответом стала вспышка насилия: курсанта избили руками и ногами. Это увидел бывший неподалеку 30-летний оперуполномоченный ЛУ МВД России на транспорте, который также показал удостоверение и потребовал прекратить избиение. Но подозреваемые напали и на него, "причинив телесные повреждения головы и тела", отобрали личные вещи и скрылись. Нападавшими оказались 20- и 33-летние мужчины, по факту применения опасного для жизни и здоровья насилия в отношении сотрудников полиции (часть 2 статьи 318 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.
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происшествия, россия, краснодар
Происшествия, Россия, Краснодар
В Краснодаре арестовали двух фигурантов дела о нападении на полицейских

СК: суд в Краснодаре заключил под стражу фигурантов дела о нападении на курсанта

Краснодарский суд арестовал двух мужчин по делу о нападении на полицейских
Краснодарский суд арестовал двух мужчин по делу о нападении на полицейских
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КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу двух фигурантов дела о нападении на полицейских, которые избили курсанта и сотрудника МВД, не желая отвечать, зачем роются в мусорке, сообщили в СУСК по региону.
«
"В Краснодаре фигурантам уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти избрана мера пресечения… в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером в минувшую среду 21-летний курсант университета МВД России в свое свободное время находился на улице Стахановской краевого центра, где заметил, как двое мужчин с фонариком осматривают мусорные баки. Он подошел к ним, представился, предъявил служебное удостоверение и попросил объясниться.
Краснодарский суд арестовал двух мужчин по делу о нападении на полицейских
Краснодарский суд арестовал двух мужчин по делу о нападении на полицейских
Краснодарский суд арестовал двух мужчин по делу о нападении на полицейских
Ответом стала вспышка насилия: курсанта избили руками и ногами. Это увидел бывший неподалеку 30-летний оперуполномоченный ЛУ МВД России на транспорте, который также показал удостоверение и потребовал прекратить избиение. Но подозреваемые напали и на него, "причинив телесные повреждения головы и тела", отобрали личные вещи и скрылись.
Нападавшими оказались 20- и 33-летние мужчины, по факту применения опасного для жизни и здоровья насилия в отношении сотрудников полиции (часть 2 статьи 318 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.
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