В Краснодаре арестовали двух фигурантов дела о нападении на полицейских
СК: суд в Краснодаре заключил под стражу фигурантов дела о нападении на курсанта
Краснодарский суд арестовал двух мужчин по делу о нападении на полицейских
КРАСНОДАР, 29 мар - РИА Новости. Суд заключил под стражу двух фигурантов дела о нападении на полицейских, которые избили курсанта и сотрудника МВД, не желая отвечать, зачем роются в мусорке, сообщили в СУСК по региону.
«
"В Краснодаре фигурантам уголовного дела о применении насилия в отношении представителей власти избрана мера пресечения… в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По версии следствия, вечером в минувшую среду 21-летний курсант университета МВД России в свое свободное время находился на улице Стахановской краевого центра, где заметил, как двое мужчин с фонариком осматривают мусорные баки. Он подошел к ним, представился, предъявил служебное удостоверение и попросил объясниться.
Краснодарский суд арестовал двух мужчин по делу о нападении на полицейских
Краснодарский суд арестовал двух мужчин по делу о нападении на полицейских
Ответом стала вспышка насилия: курсанта избили руками и ногами. Это увидел бывший неподалеку 30-летний оперуполномоченный ЛУ МВД России на транспорте, который также показал удостоверение и потребовал прекратить избиение. Но подозреваемые напали и на него, "причинив телесные повреждения головы и тела", отобрали личные вещи и скрылись.
Нападавшими оказались 20- и 33-летние мужчины, по факту применения опасного для жизни и здоровья насилия в отношении сотрудников полиции (часть 2 статьи 318 УК РФ) было возбуждено уголовное дело.
В общежитии в Хабаровске провели рейд после избиения студентов мигрантами
6 декабря 2023, 05:50