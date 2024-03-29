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Звезда сериала "Молодые и дерзкие" Дженнифер Лик умерла от редкой болезни
Звезда сериала "Молодые и дерзкие" Дженнифер Лик умерла от редкой болезни - РИА Новости, 29.03.2024
Звезда сериала "Молодые и дерзкие" Дженнифер Лик умерла от редкой болезни
Канадская актриса Дженнифер Лик, сыгравшая в сериале "Молодые и дерзкие", умерла на 77-м году жизни, сообщил ее бывший муж Тим Мэтисон в социальной сети... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T17:07
2024-03-29T17:07
2024-03-29T22:06
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Канадская актриса Дженнифер Лик, сыгравшая в сериале "Молодые и дерзкие", умерла на 77-м году жизни, сообщил ее бывший муж Тим Мэтисон в социальной сети Facebook*."С тяжелым сердцем я сообщаю новость о кончине Дженнифер Лик", — написал он.Как сказано в некрологе актрисы, Лик умерла еще 18 марта. Причиной смерти оказался прогрессирующий супрануклеарный паралич, с которым она боролась на протяжении последних семи лет.Дженнифер Лик родилась в Кардиффе (Великобритания) в 1947 году. Актриса начала сниматься в 1960-х. Зрителям она запомнилась благодаря сериалам "Молодые и дерзкие", "Одна жизнь, чтобы жить", "Другой мир", "Путеводный свет", а также фильму "Твои, мои и наши".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, канада, великобритания, кардифф
Культура, В мире, Канада, Великобритания, Кардифф
Звезда сериала "Молодые и дерзкие" Дженнифер Лик умерла от редкой болезни
Актриса из сериала "Молодые и дерзкие" Лик умерла от редкой болезни мозга