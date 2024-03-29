https://ria.ru/20240329/aes-1936589623.html

"Росатом" получил новые заказы на плавучие АЭС после форума "Атомэкспо"

"Росатом" получил новые заказы на плавучие АЭС после форума "Атомэкспо" - РИА Новости, 29.03.2024

"Росатом" получил новые заказы на плавучие АЭС после форума "Атомэкспо"

Портфель заказов "Росатома" на плавучие АЭС по итогам недавнего международного форума "Атомэкспо-2024" вырос еще примерно на 15 энергоблоков, заявил генеральный РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T11:50

2024-03-29T11:50

2024-03-29T11:50

экономика

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

атомэкспо

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Портфель заказов "Росатома" на плавучие АЭС по итогам недавнего международного форума "Атомэкспо-2024" вырос еще примерно на 15 энергоблоков, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Очередной "Атомэкспо" нам еще десятка полтора примерно заказов на плавучие атомные электростанции добавил", - сказал Лихачев на совещании "Развитие Северного морского пути: итоги 2023 года и планы до 2035 года" под руководством вице-премьера Александра Новака в координационном центре правительства РФ на выставке-форуме "Россия". Форум "Атомэкспо-2024" прошел 25-26 марта в Сириусе. Ранее правительство РФ поручило разработать дорожную карту развития экспорта российских АЭС малой мощности, в их число входят и плавучие станции.

https://ria.ru/20231124/toplivo-1911520053.html

россия

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Кирилл Волков

экономика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомэкспо, россия