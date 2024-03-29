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"Росатом" получил новые заказы на плавучие АЭС после форума "Атомэкспо" - РИА Новости, 29.03.2024
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11:50 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/aes-1936589623.html
"Росатом" получил новые заказы на плавучие АЭС после форума "Атомэкспо"
"Росатом" получил новые заказы на плавучие АЭС после форума "Атомэкспо" - РИА Новости, 29.03.2024
"Росатом" получил новые заказы на плавучие АЭС после форума "Атомэкспо"
Портфель заказов "Росатома" на плавучие АЭС по итогам недавнего международного форума "Атомэкспо-2024" вырос еще примерно на 15 энергоблоков, заявил генеральный РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T11:50
2024-03-29T11:50
экономика
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
атомэкспо
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Портфель заказов "Росатома" на плавучие АЭС по итогам недавнего международного форума "Атомэкспо-2024" вырос еще примерно на 15 энергоблоков, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. "Очередной "Атомэкспо" нам еще десятка полтора примерно заказов на плавучие атомные электростанции добавил", - сказал Лихачев на совещании "Развитие Северного морского пути: итоги 2023 года и планы до 2035 года" под руководством вице-премьера Александра Новака в координационном центре правительства РФ на выставке-форуме "Россия". Форум "Атомэкспо-2024" прошел 25-26 марта в Сириусе. Ранее правительство РФ поручило разработать дорожную карту развития экспорта российских АЭС малой мощности, в их число входят и плавучие станции.
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экономика, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", атомэкспо, россия
Экономика, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Атомэкспо, Россия
"Росатом" получил новые заказы на плавучие АЭС после форума "Атомэкспо"

Лихачев: портфель заказов "Росатома" на плавучие АЭС расширился на 15 блоков

© РИА Новости / Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом" | Перейти в медиабанкПлавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов" в порту города Певек
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 Академик Ломоносов в порту города Певек - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом"
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Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов" в порту города Певек. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Портфель заказов "Росатома" на плавучие АЭС по итогам недавнего международного форума "Атомэкспо-2024" вырос еще примерно на 15 энергоблоков, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Очередной "Атомэкспо" нам еще десятка полтора примерно заказов на плавучие атомные электростанции добавил", - сказал Лихачев на совещании "Развитие Северного морского пути: итоги 2023 года и планы до 2035 года" под руководством вице-премьера Александра Новака в координационном центре правительства РФ на выставке-форуме "Россия".
Форум "Атомэкспо-2024" прошел 25-26 марта в Сириусе.
Ранее правительство РФ поручило разработать дорожную карту развития экспорта российских АЭС малой мощности, в их число входят и плавучие станции.
Первая в истории перегрузка топлива на плавучей атомной теплоэлектростанции Академик Ломоносов - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
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ЭкономикаАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АтомэкспоРоссия
 
 
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