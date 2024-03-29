"Росатом" получил новые заказы на плавучие АЭС после форума "Атомэкспо"
Лихачев: портфель заказов "Росатома" на плавучие АЭС расширился на 15 блоков
© РИА Новости / Пресс-служба АО "Концерн Росэнергоатом" | Перейти в медиабанкПлавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов" в порту города Певек
Плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 "Академик Ломоносов" в порту города Певек. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Портфель заказов "Росатома" на плавучие АЭС по итогам недавнего международного форума "Атомэкспо-2024" вырос еще примерно на 15 энергоблоков, заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
"Очередной "Атомэкспо" нам еще десятка полтора примерно заказов на плавучие атомные электростанции добавил", - сказал Лихачев на совещании "Развитие Северного морского пути: итоги 2023 года и планы до 2035 года" под руководством вице-премьера Александра Новака в координационном центре правительства РФ на выставке-форуме "Россия".
Форум "Атомэкспо-2024" прошел 25-26 марта в Сириусе.
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