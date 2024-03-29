https://ria.ru/20240329/abrams-1936664541.html

"Пасхальный подарок". США поставили Польше очередную партию Abrams

"Пасхальный подарок". США поставили Польше очередную партию Abrams - РИА Новости, 29.03.2024

"Пасхальный подарок". США поставили Польше очередную партию Abrams

США поставили Польше очередную партию танков M1A1 Abrams, следует из сообщения 1-й Варшавской бронетанковой бригады на платформе Х. РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:24

2024-03-29T15:24

2024-03-29T15:24

в мире

польша

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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. США поставили Польше очередную партию танков M1A1 Abrams, следует из сообщения 1-й Варшавской бронетанковой бригады на платформе Х. В пятницу в официальном профиле бригады были опубликованы видеокадры прибытия по железной дороге и разгрузки танков Abrams Военные в шутку предположили, что танки поставлены им в качестве пасхального подарка. "А что вам принесет пасхальный зайчик?"- гласит подпись под видео. Ранее было заключено соглашение, в соответствии с которым американская сторона должна поставить Польше 116 танков M1A1 Abrams. Общая стоимость контракта составляет около 1,4 миллиарда долларов, из которых почти 200 миллионов долларов финансируются американской стороной в рамках предоставленной Польше помощи.

https://ria.ru/20231122/ssha-1911111550.html

польша

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в мире, польша, сша