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"Пасхальный подарок". США поставили Польше очередную партию Abrams - РИА Новости, 29.03.2024
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15:24 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/abrams-1936664541.html
"Пасхальный подарок". США поставили Польше очередную партию Abrams
"Пасхальный подарок". США поставили Польше очередную партию Abrams - РИА Новости, 29.03.2024
"Пасхальный подарок". США поставили Польше очередную партию Abrams
США поставили Польше очередную партию танков M1A1 Abrams, следует из сообщения 1-й Варшавской бронетанковой бригады на платформе Х. РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:24
2024-03-29T15:24
в мире
польша
сша
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ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. США поставили Польше очередную партию танков M1A1 Abrams, следует из сообщения 1-й Варшавской бронетанковой бригады на платформе Х. В пятницу в официальном профиле бригады были опубликованы видеокадры прибытия по железной дороге и разгрузки танков Abrams Военные в шутку предположили, что танки поставлены им в качестве пасхального подарка. "А что вам принесет пасхальный зайчик?"- гласит подпись под видео. Ранее было заключено соглашение, в соответствии с которым американская сторона должна поставить Польше 116 танков M1A1 Abrams. Общая стоимость контракта составляет около 1,4 миллиарда долларов, из которых почти 200 миллионов долларов финансируются американской стороной в рамках предоставленной Польше помощи.
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в мире, польша, сша
В мире, Польша, США
"Пасхальный подарок". США поставили Польше очередную партию Abrams

США поставили Польше очередную партию танков M1A1 Abrams

© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah WoodsАмериканский танк M1 Abrams во время учений в Польше
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Фото : U.S. Army / Sgt. Jeremiah Woods
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 29 мар – РИА Новости. США поставили Польше очередную партию танков M1A1 Abrams, следует из сообщения 1-й Варшавской бронетанковой бригады на платформе Х.
В пятницу в официальном профиле бригады были опубликованы видеокадры прибытия по железной дороге и разгрузки танков Abrams
Военные в шутку предположили, что танки поставлены им в качестве пасхального подарка. "А что вам принесет пасхальный зайчик?"- гласит подпись под видео.
Ранее было заключено соглашение, в соответствии с которым американская сторона должна поставить Польше 116 танков M1A1 Abrams. Общая стоимость контракта составляет около 1,4 миллиарда долларов, из которых почти 200 миллионов долларов финансируются американской стороной в рамках предоставленной Польше помощи.
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