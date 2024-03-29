https://ria.ru/20240329/5g-1936659986.html

В России определили зоны тестирования сетей 5G

В России определили зоны тестирования сетей 5G - РИА Новости, 29.03.2024

В России определили зоны тестирования сетей 5G

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила зоны тестирования методов динамического управления спектром частот на сетях 5G - пилотный проект... РИА Новости, 29.03.2024

2024-03-29T15:06

2024-03-29T15:06

2024-03-29T15:06

технологии

россия

москва

санкт-петербург

мтс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155919/23/1559192323_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_e19595d7f8e952fa0079f0a31e15b3a7.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила зоны тестирования методов динамического управления спектром частот на сетях 5G - пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях, использоваться будут российские базовые станции, сообщает Минцифры РФ. "Пилотные зоны 5G для тестирования методов динамического управления спектром. Совместное предприятие "Новые цифровые решения" планирует опробовать технические меры совместимости сетей 5G с существующими средствами. Для этого уже определены зоны тестирования, использоваться на них будут российские базовые станции. Пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях", - сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. Создание механизма совместного использования радиочастот гражданскими и спецпользователями в России было предусмотрено в проекте стратегии развития отрасли связи на период до 2035 года. Система динамического управления позволит операторам работать и на занятых спецслужбами частотах. Министерство также рассказало о том, что в ГКРЧ поступила первая заявка на выделение полос для гибридных сетей связи, ее подала МТС. Такие сети позволяют объединять наземные станции и спутниковые каналы на базе единого стандарта для работы на планшетах и смартфонах. В тех местах, где прием от наземных станций затруднен, устройства смогут переключаться на спутник. Отмечается, что это первый шаг для тестирования технологий гибридных сетей в России. "По решению ГКРЧ создадут рабочую группу для исследования полос, которые можно будет выделить для создания таких сетей и уточнения порядка их выделения", - уточнило Минцифры. Также на заседании было принято решение по скидке за использование радиочастотного спектра - операторы смогут ее получить, если будут готовы устанавливать от 1 до 4 базовых станций в квартал в населенных пунктах до тысячи человек. Для каждого региона будет своя квота на количество станций. Такая мера поддержки продлится до конца 2025 года.

https://ria.ru/20240122/vnedrenie-1922860123.html

https://ria.ru/20240205/5g-1925473072.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, россия, москва, санкт-петербург, мтс