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В России определили зоны тестирования сетей 5G - РИА Новости, 29.03.2024
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15:06 29.03.2024
https://ria.ru/20240329/5g-1936659986.html
В России определили зоны тестирования сетей 5G
В России определили зоны тестирования сетей 5G - РИА Новости, 29.03.2024
В России определили зоны тестирования сетей 5G
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила зоны тестирования методов динамического управления спектром частот на сетях 5G - пилотный проект... РИА Новости, 29.03.2024
2024-03-29T15:06
2024-03-29T15:06
технологии
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила зоны тестирования методов динамического управления спектром частот на сетях 5G - пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях, использоваться будут российские базовые станции, сообщает Минцифры РФ. "Пилотные зоны 5G для тестирования методов динамического управления спектром. Совместное предприятие "Новые цифровые решения" планирует опробовать технические меры совместимости сетей 5G с существующими средствами. Для этого уже определены зоны тестирования, использоваться на них будут российские базовые станции. Пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях", - сообщило Минцифры в своем Telegram-канале. Создание механизма совместного использования радиочастот гражданскими и спецпользователями в России было предусмотрено в проекте стратегии развития отрасли связи на период до 2035 года. Система динамического управления позволит операторам работать и на занятых спецслужбами частотах. Министерство также рассказало о том, что в ГКРЧ поступила первая заявка на выделение полос для гибридных сетей связи, ее подала МТС. Такие сети позволяют объединять наземные станции и спутниковые каналы на базе единого стандарта для работы на планшетах и смартфонах. В тех местах, где прием от наземных станций затруднен, устройства смогут переключаться на спутник. Отмечается, что это первый шаг для тестирования технологий гибридных сетей в России. "По решению ГКРЧ создадут рабочую группу для исследования полос, которые можно будет выделить для создания таких сетей и уточнения порядка их выделения", - уточнило Минцифры. Также на заседании было принято решение по скидке за использование радиочастотного спектра - операторы смогут ее получить, если будут готовы устанавливать от 1 до 4 базовых станций в квартал в населенных пунктах до тысячи человек. Для каждого региона будет своя квота на количество станций. Такая мера поддержки продлится до конца 2025 года.
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технологии, россия, москва, санкт-петербург, мтс
Технологии, Россия, Москва, Санкт-Петербург, МТС
В России определили зоны тестирования сетей 5G

ГКРЧ определила зоны тестирования динамического управления спектром частот 5G

© Pixabay / Pixabay / StockSnapДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© Pixabay / Pixabay / StockSnap
Девушка с телефоном. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) определила зоны тестирования методов динамического управления спектром частот на сетях 5G - пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях, использоваться будут российские базовые станции, сообщает Минцифры РФ.
«
"Пилотные зоны 5G для тестирования методов динамического управления спектром. Совместное предприятие "Новые цифровые решения" планирует опробовать технические меры совместимости сетей 5G с существующими средствами. Для этого уже определены зоны тестирования, использоваться на них будут российские базовые станции. Пилотный проект пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях", - сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
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Создание механизма совместного использования радиочастот гражданскими и спецпользователями в России было предусмотрено в проекте стратегии развития отрасли связи на период до 2035 года. Система динамического управления позволит операторам работать и на занятых спецслужбами частотах.
Министерство также рассказало о том, что в ГКРЧ поступила первая заявка на выделение полос для гибридных сетей связи, ее подала МТС. Такие сети позволяют объединять наземные станции и спутниковые каналы на базе единого стандарта для работы на планшетах и смартфонах. В тех местах, где прием от наземных станций затруднен, устройства смогут переключаться на спутник.
Отмечается, что это первый шаг для тестирования технологий гибридных сетей в России. "По решению ГКРЧ создадут рабочую группу для исследования полос, которые можно будет выделить для создания таких сетей и уточнения порядка их выделения", - уточнило Минцифры.
Также на заседании было принято решение по скидке за использование радиочастотного спектра - операторы смогут ее получить, если будут готовы устанавливать от 1 до 4 базовых станций в квартал в населенных пунктах до тысячи человек. Для каждого региона будет своя квота на количество станций. Такая мера поддержки продлится до конца 2025 года.
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