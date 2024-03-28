https://ria.ru/20240328/znak-1936410731.html

В Москве велосипеды курьеров могут оснастить номерными знаками

В Москве велосипеды курьеров могут оснастить номерными знаками - РИА Новости, 28.03.2024

В Москве велосипеды курьеров могут оснастить номерными знаками

Курьерские велосипеды в Москве планируют оснастить номерными знаками в ближайшее время, это позволит в автоматическом режиме камерами выявлять нарушения,... РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:51

2024-03-28T15:51

2024-03-28T15:52

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Курьерские велосипеды в Москве планируют оснастить номерными знаками в ближайшее время, это позволит в автоматическом режиме камерами выявлять нарушения, сообщила руководитель проектов новой мобильности столичного департамента транспорта Полина Стасюк на заседании круглого стола в Мосгордуме на тему "Развитие инфраструктуры для СИМ и велосипедов в городе Москве". По её словам, курьерские велосипеды на текущий момент не такие регулируемые, как шеринг, так как многие курьеры передвигаются на личном транспорте. "То, что появилось сейчас на самокатах, - номерные знаки - такая же история должна появиться в ближайшее время с курьерскими велосипедами, потому что это позволит в автоматическом режиме камерами выявлять эти нарушения. В текущем этапе передавать это (нарушения - ред.) пока компаниям, в дальнейшем возможно администрировать уже силами города или силами ГИБДД. То есть это, очевидно, проблема, с которой мы будем работать", - сказала Стасюк. Она отметила, что в городе необходимо создать единую понятную систему. В частности курьеры должны проходили идентификацию, обучение. "И вторая история - как раз с велосипедами. Мы хотим сделать аналогично, наверное, во многом похоже на сервисы такси, чтобы в наших системах были и персональные данные курьеров, и треки поездок на этих велосипедах, чтобы на них также появилось ограничение скорости, медленные зоны, выделять для них специальные парковочные места, чтобы они не стояли поперек тротуара, перегораживая проход пешеходам", - резюмировала Стасюк.

https://ria.ru/20240123/kurery-1922879099.html

https://ria.ru/20230630/kurery-1881343523.html

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общество, москва, московская городская дума, гибдд мвд рф, авто