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В Москве велосипеды курьеров могут оснастить номерными знаками - РИА Новости, 28.03.2024
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15:51 28.03.2024 (обновлено: 15:52 28.03.2024)
https://ria.ru/20240328/znak-1936410731.html
В Москве велосипеды курьеров могут оснастить номерными знаками
В Москве велосипеды курьеров могут оснастить номерными знаками - РИА Новости, 28.03.2024
В Москве велосипеды курьеров могут оснастить номерными знаками
Курьерские велосипеды в Москве планируют оснастить номерными знаками в ближайшее время, это позволит в автоматическом режиме камерами выявлять нарушения,... РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:51
2024-03-28T15:52
общество
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Курьерские велосипеды в Москве планируют оснастить номерными знаками в ближайшее время, это позволит в автоматическом режиме камерами выявлять нарушения, сообщила руководитель проектов новой мобильности столичного департамента транспорта Полина Стасюк на заседании круглого стола в Мосгордуме на тему "Развитие инфраструктуры для СИМ и велосипедов в городе Москве". По её словам, курьерские велосипеды на текущий момент не такие регулируемые, как шеринг, так как многие курьеры передвигаются на личном транспорте. "То, что появилось сейчас на самокатах, - номерные знаки - такая же история должна появиться в ближайшее время с курьерскими велосипедами, потому что это позволит в автоматическом режиме камерами выявлять эти нарушения. В текущем этапе передавать это (нарушения - ред.) пока компаниям, в дальнейшем возможно администрировать уже силами города или силами ГИБДД. То есть это, очевидно, проблема, с которой мы будем работать", - сказала Стасюк. Она отметила, что в городе необходимо создать единую понятную систему. В частности курьеры должны проходили идентификацию, обучение. "И вторая история - как раз с велосипедами. Мы хотим сделать аналогично, наверное, во многом похоже на сервисы такси, чтобы в наших системах были и персональные данные курьеров, и треки поездок на этих велосипедах, чтобы на них также появилось ограничение скорости, медленные зоны, выделять для них специальные парковочные места, чтобы они не стояли поперек тротуара, перегораживая проход пешеходам", - резюмировала Стасюк.
https://ria.ru/20240123/kurery-1922879099.html
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общество, москва, московская городская дума, гибдд мвд рф, авто
Общество, Москва, Московская городская дума, ГИБДД МВД РФ, Авто
В Москве велосипеды курьеров могут оснастить номерными знаками

Дептранс: курьерские велосипеды в Москве планируют оснастить номерными знаками

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкКурьер службы доставки "Самокат" везет заказ по Москве
Курьер службы доставки Самокат везет заказ по Москве - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Курьер службы доставки "Самокат" везет заказ по Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Курьерские велосипеды в Москве планируют оснастить номерными знаками в ближайшее время, это позволит в автоматическом режиме камерами выявлять нарушения, сообщила руководитель проектов новой мобильности столичного департамента транспорта Полина Стасюк на заседании круглого стола в Мосгордуме на тему "Развитие инфраструктуры для СИМ и велосипедов в городе Москве".
По её словам, курьерские велосипеды на текущий момент не такие регулируемые, как шеринг, так как многие курьеры передвигаются на личном транспорте.
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"То, что появилось сейчас на самокатах, - номерные знаки - такая же история должна появиться в ближайшее время с курьерскими велосипедами, потому что это позволит в автоматическом режиме камерами выявлять эти нарушения. В текущем этапе передавать это (нарушения - ред.) пока компаниям, в дальнейшем возможно администрировать уже силами города или силами ГИБДД. То есть это, очевидно, проблема, с которой мы будем работать", - сказала Стасюк.
Она отметила, что в городе необходимо создать единую понятную систему. В частности курьеры должны проходили идентификацию, обучение.
"И вторая история - как раз с велосипедами. Мы хотим сделать аналогично, наверное, во многом похоже на сервисы такси, чтобы в наших системах были и персональные данные курьеров, и треки поездок на этих велосипедах, чтобы на них также появилось ограничение скорости, медленные зоны, выделять для них специальные парковочные места, чтобы они не стояли поперек тротуара, перегораживая проход пешеходам", - резюмировала Стасюк.
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