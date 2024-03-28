https://ria.ru/20240328/zhile-1936398829.html

Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению жилищных прав граждан

Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению жилищных прав граждан - РИА Новости, 28.03.2024

Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению жилищных прав граждан

Работа по обеспечению жилищных прав граждан должна быть продолжена, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Справедливой России". РИА Новости, 28.03.2024

2024-03-28T15:16

2024-03-28T15:16

2024-03-28T15:16

политика

жилье

россия

михаил мишустин

справедливая россия

госдума рф

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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Работа по обеспечению жилищных прав граждан должна быть продолжена, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Справедливой России". "Традиционно сильные позиции у фракции в сфере жилищно-коммунально хозяйства. В том числе и поэтому правительство поддержало разработанные вашими депутатами поправки в Жилищный кодекс, имею ввиду норму, которая защищает права собственников помещений в многоквартирных домах, чтобы предотвратить попытки фальсификации результатов их голосования", - сказал он. "Знаем, что плотно занимаетесь такой повесткой в рамках Комиссии Государственной Думы по обеспечению жилищных прав граждан, которую Галина Петровна Хованская возглавляет. Эта работа, безусловно, должна быть продолжена", - добавил глава правительства. Мишустин проводит встречи с фракциями перед отчетом правительства в Госдуме.

https://ria.ru/20240226/mishustin-1929482452.html

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политика, жилье, россия, михаил мишустин, справедливая россия, госдума рф