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Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению жилищных прав граждан - РИА Новости, 28.03.2024
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15:16 28.03.2024
https://ria.ru/20240328/zhile-1936398829.html
Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению жилищных прав граждан
Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению жилищных прав граждан - РИА Новости, 28.03.2024
Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению жилищных прав граждан
Работа по обеспечению жилищных прав граждан должна быть продолжена, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Справедливой России". РИА Новости, 28.03.2024
2024-03-28T15:16
2024-03-28T15:16
политика
жилье
россия
михаил мишустин
справедливая россия
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Работа по обеспечению жилищных прав граждан должна быть продолжена, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Справедливой России". "Традиционно сильные позиции у фракции в сфере жилищно-коммунально хозяйства. В том числе и поэтому правительство поддержало разработанные вашими депутатами поправки в Жилищный кодекс, имею ввиду норму, которая защищает права собственников помещений в многоквартирных домах, чтобы предотвратить попытки фальсификации результатов их голосования", - сказал он. "Знаем, что плотно занимаетесь такой повесткой в рамках Комиссии Государственной Думы по обеспечению жилищных прав граждан, которую Галина Петровна Хованская возглавляет. Эта работа, безусловно, должна быть продолжена", - добавил глава правительства. Мишустин проводит встречи с фракциями перед отчетом правительства в Госдуме.
https://ria.ru/20240226/mishustin-1929482452.html
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политика, жилье, россия, михаил мишустин, справедливая россия, госдума рф
Политика, Жилье, Россия, Михаил Мишустин, Справедливая Россия, Госдума РФ
Мишустин призвал продолжить работу по обеспечению жилищных прав граждан

Мишустин: работа по обеспечению жилищных прав граждан должна быть продолжена

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Девушка открывает дверь квартиры - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
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МОСКВА, 28 мар - РИА Новости. Работа по обеспечению жилищных прав граждан должна быть продолжена, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с фракцией "Справедливой России".
«
"Традиционно сильные позиции у фракции в сфере жилищно-коммунально хозяйства. В том числе и поэтому правительство поддержало разработанные вашими депутатами поправки в Жилищный кодекс, имею ввиду норму, которая защищает права собственников помещений в многоквартирных домах, чтобы предотвратить попытки фальсификации результатов их голосования", - сказал он.
"Знаем, что плотно занимаетесь такой повесткой в рамках Комиссии Государственной Думы по обеспечению жилищных прав граждан, которую Галина Петровна Хованская возглавляет. Эта работа, безусловно, должна быть продолжена", - добавил глава правительства.
Мишустин проводит встречи с фракциями перед отчетом правительства в Госдуме.
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ПолитикаЖильеРоссияМихаил МишустинСправедливая РоссияГосдума РФ
 
 
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